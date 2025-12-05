TPBW Campus Fest: Bùng nổ tinh thần khai mở giới hạn tại hàng loạt trường Đại học

TPBW 125 – Biểu tượng trẻ mang dna "khai mở giới hạn"

Tinh thần của TPBW 125 được truyền cảm hứng từ hoa Tam giác mạch, loài hoa biểu trưng cho sức sống bền bỉ của vùng núi Tây Bắc: nhỏ bé nhưng kiên cường, mềm mại mà mạnh mẽ, luôn vươn lên giữa điều kiện khắc nghiệt. Tên gọi TPBW được ghép từ T – Trace, P – Perseverance, BW – Buck Wheat, thể hiện đúng tinh thần "Khai mở giới hạn- Live Young Spirit": sống trẻ, sống bền, sống đúng chất.

Cũng chính nguồn năng lượng đó khiến TPBW 125 trở thành "linh hồn" của TPBW CAMPUS FEST. Sự kiện không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông, mà là bước đi giúp SYM biến tinh thần "Khai Mở Giới Hạn" từ slogan thành hành động thật: một trải nghiệm sống động để chạm đến Gen Z và đồng hành cùng họ.

SYM mong muốn trở thành "bestie" đúng nghĩa và tạo ra một sân chơi nơi sinh viên có thể tự do khám phá, trải nghiệm lái an toàn, đón nhận kiến thức mới và kết nối với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tương lai.

Giải mã "Vũ trụ khai mở chất Z"

TPBW CAMPUS FEST là một "vũ trụ nhỏ" được thiết kế dành cho sinh viên, nơi mỗi góc đều có thứ để khám phá, mỗi hoạt động đều gắn với thông điệp ý nghĩa và trải nghiệm thú vị.

Khai mở trải nghiệm – Trạm đầu tiên để Gen Z "on-feet" cùng TPBW 125

Ngay khi đặt chân vào khuôn viên sự kiện, sinh viên sẽ được lái thử TPBW 125, cảm nhận khả năng vận hành mượt mà, êm ái và tiết kiệm của xe. Từ đường nét bo tròn, mặt đồng hồ LCD hiện đại, đèn LED và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội mang đến cảm giác "đúng chất" cho những bạn thích sự gọn nhẹ, tiện lợi và trẻ trung.

Khai mở sáng tạo – Nạp năng lượng, tự tạo dấu ấn cá nhân

Gen Z luôn cần những "trạm reset nhanh" để nạp lại mood, và đây chính là lý do khu sáng tạo được thiết kế theo đúng vibe năng động: góc check-in, không gian vẽ tay, workshop trang trí túi canvas,.. Ai cũng có thể tự tạo cho mình một món đồ kỷ niệm mang dấu ấn cá nhân cùng SYM.

Khai mở may mắn cùng minigame, nhận quà cực chất

Tham gia Vòng Quay Bất Ngờ và hòa mình vào các hoạt động tương tác tại sự kiện để có cơ hội rinh về những phần quà độc quyền từ SYM. Mỗi lượt quay, mỗi thử thách nhỏ đều mang đến một niềm vui mới, từ những vật phẩm tiện dụng đến các quà tặng giới hạn mang dấu ấn SYM. Đây sẽ là dịp để bạn vừa trải nghiệm không khí sự kiện sôi động, vừa đem về cho mình những bất ngờ thú vị.

Khai mở tương lai – Talkshow & Cơ hội việc làm

Bên cạnh không khí lễ hội, TPBW CAMPUS FEST còn tổ chức các buổi trò chuyện nghề nghiệp, những buổi talkshow ngắn truyền cảm hứng cho sinh viên về tinh thần khai mở giới hạn. Các bạn sinh viên sẽ được gặp gỡ diễn giả và tìm hiểu về môi trường làm việc tại SYM Việt Nam. Đây là cơ hội để các bạn hiểu rõ hơn về những vị trí tuyển dụng phù hợp với năng lực bản thân. Đặc biệt, SYM Vietnam còn dành tặng những suất học bổng là xe TPBW 125 để đồng hành với mọi sinh viên trên chặng đường chinh phục tri thức.

SYM Việt Nam mong muốn sinh viên thấy rằng: SYM không chỉ đồng hành cùng Gen Z bằng những sản phẩm mới, mà còn mở rộng cánh cửa nghề nghiệp, tạo cơ hội để các bạn xây dựng một tương lai vững chắc và đầy triển vọng.

Chuỗi Campus năm nay trải dài từ tháng 11/2025 đến tháng 01/2026, dự kiến sự kiện sẽ diễn ra tại 6 trường đại học bao gồm: ĐH Công Nghệ Sài Gòn (27/11); ĐH Quốc Tế Hồng Bàng (29/11); ĐH Nông Lâm TP.HCM (05/12); ĐH Khoa Học Tự Nhiên (12/12); ĐH Nguyễn Tất Thành (17/12); ĐH Sư Phạm TP.HCM (19/12), ), cùng nhiều ‘tọa độ’ trường đại học bí mật khác trải dài Bắc - Trung - Nam đang chờ được công bố.

SYM Việt Nam & TPBW 125

SYM Việt Nam là thương hiệu xe máy với nhiều năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, tập trung phát triển các dòng xe thân thiện, bền bỉ và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng. TPBW 125 là mẫu xe tay ga mới nhất, được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt nam với 04 màu sắc trẻ trung, phanh CBS, động cơ 125cc tiết kiệm nhiên liệu lên đến 57Km/L nhờ công nghệ EFI & EnMIS và nhiều tiện ích tối ưu cho đô thị.