Nam diễn viên từng lao đao vì scandal qua đêm với đàn chị hơn 21 tuổi, riêng học vấn thì không thể bắt bẻ!

Sinh năm 1999, Ngô Lỗi là một trong những trường hợp hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ bước vào nghề từ khi mới 7 tuổi nhưng mãi đến tuổi trưởng thành mới thực sự được công chúng nhìn nhận đúng khả năng. Sự nghiệp của anh trải dài từ thuở bé cho đến hiện tại, với nhiều khoảnh khắc thăng trầm. Nhưng giữa tất cả những sóng gió đó, có một điều không ai có thể phủ nhận đó là học vấn và năng lực của Ngô Lỗi thuộc hàng “không thể chê được”.

Từ sao nhí Na Tra đến hành trình tìm chỗ đứng trong Cbiz

Năm 2007, khi chỉ mới 8 tuổi, Ngô Lỗi gây ấn tượng mạnh với vai Na Tra trong Phong Thần Bảng, đứng chung khung hình với dàn tiền bối như Phạm Băng Băng và Mã Cảnh Đào. Dù tuổi còn rất nhỏ, anh đã là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, thậm chí có năm lịch quay của một cậu bé tiểu học lên tới 10 bộ phim.

Tuy nhiên, suốt cả một thập kỷ tiếp theo, Ngô Lỗi chỉ được giao những nhân vật thời thơ ấu hoặc vai thiếu niên của các diễn viên đàn anh. Phải đến năm 2015, khi xuất hiện trong Lang Nha Bảng, sự nghiệp anh mới hé lộ dấu hiệu khởi sắc. Nhưng định kiến “sao nhí khó bật lên khi trưởng thành” vẫn đè nặng. Trong khi những cái tên cùng thế hệ như Lưu Hạo Nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã có tác phẩm ghi dấu, Ngô Lỗi lại loay hoay tìm chuyển mình dù khả năng diễn xuất của anh không hề thua kém.

Ngô Lỗi ngày còn nhỏ đã tham gia nhiều vai diễn.

Scandal tình ái với đàn chị 21 tuổi

Làm nghề từ nhỏ và giữ hình ảnh trong sạch nhiều năm, nhưng đến 2016, Ngô Lỗi gặp phải cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp khi vướng tin đồn qua lại với đàn chị lớn hơn 21 tuổi là Trần Kiều Ân.

Một blogger trên Weibo khi đó đã đăng tải bài viết tiết lộ rằng một nữ nghệ sĩ (37 tuổi) đang có quan hệ yêu đương, thậm chí sống chung hơn một năm với một sao nam kém mình hơn 20 tuổi. Dù không nêu tên, cộng đồng mạng lập tức chỉ ra hai nhân vật bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Trần Kiều Ân và Ngô Lỗi vì cả hai từng hợp tác và có mối quan hệ thân thiết.

Cả hai bên đều lên tiếng phủ nhận nhanh chóng, song sự việc vẫn lan rộng và kéo dài, trở thành một trong những scandal ồn ào nhất thời điểm đó. Dù không có bằng chứng xác thực, danh tiếng của Ngô Lỗi vốn còn đang chập chững định hình đã chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Ngô Lỗi và tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp là scandal tình ái với Trần Kiều Ân.

Sự nghiệp lao dốc vì mẹ ruột

Nếu scandal tình ái khiến hình ảnh của Ngô Lỗi lung lay thì cú đẩy khiến anh “rơi xuống vực” lại đến từ chính người thân, đó chính là mẹ ruột. Trong dự án Trương Công Án, Tencent dự định mời Tỉnh Bách Nhiên và Ngô Lỗi đảm nhận hai vai nam chính với hình thức “bình phiên”, tức là hai diễn viên có mức độ xuất hiện và thứ tự ghi tên ngang nhau. Tỉnh Bách Nhiên đồng ý. Tuy nhiên, mẹ của Ngô Lỗi kiên quyết phản đối, yêu cầu con trai phải là trung tâm câu chuyện.

Yêu cầu này khiến Tencent nổi giận và lập tức loại Ngô Lỗi khỏi dự án, đồng thời đóng băng toàn bộ hoạt động hợp tác trong tương lai. Đây được xem là động thái “phong sát mềm”, khiến sự nghiệp của Ngô Lỗi chịu cú đánh nặng nề ngay thời điểm anh vốn đang có đà phát triển mạnh.

Hệ quả đến lập tức khi hình ảnh của Ngô Lỗi bị xóa khỏi poster nhiều bộ phim. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng vì sự chuyên quyền của mẹ nam diễn viên.

Nam diễn viên từng vướng nhiều scandal

Học vấn thì không ai phủ nhận được

Giữa lúc sự nghiệp từng tụt dốc vì những rắc rối ngoài chuyên môn, học vấn của Ngô Lỗi lại là điểm sáng nổi bật. Trong kỳ thi đại học năm 2018 - kỳ thi đầy khắc nghiệt của Trung Quốc, Ngô Lỗi đạt 456 điểm văn hóa và trở thành thủ khoa năng khiếu của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh). Điểm số cụ thể của anh là Toán: 73/150; Ngữ văn: 89/150; Tiếng Anh: 120/150 và Môn tổng hợp: 174/300.

Với thành tích cả văn hóa lẫn năng khiếu đều thuộc top đầu, Ngô Lỗi dễ dàng đỗ vào một trong những ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc, được đánh giá là một trong những lứa diễn viên trẻ có nền tảng học thuật nổi bật.

Từ sao nhí nổi đình đám, đến chàng trai vướng tin đồn tình ái, rồi lại lao đao vì quyết định sai từ người thân, con đường của Ngô Lỗi quả thật không hề bằng phẳng. Nhưng bất chấp những cú vấp ấy, không ai có thể phủ nhận anh là một trong những diễn viên trẻ vừa có ngoại hình, vừa có học lực của Cbiz.