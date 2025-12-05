Bài hát được tìm kiếm nhiều nhất Việt Nam 2025

Ngày 5/12, Google công bố danh sách 10 xu hướng tìm kiếm nổi bật tại Việt Nam trong năm 2025. Trong hạng mục Bài hát, loạt ca khúc Việt xuất hiện và gây chú ý. Top 10 tìm kiếm của Google phản ánh bức tranh âm nhạc phong phú của Việt Nam trong năm 2025. Khán giả quan tâm đa dạng thể loại âm nhạc, trải dài từ pop, ballad cho đến phong cách pha trộn dân gian đương đại.

Dẫn đầu danh sách là Bắc Bling - hiện tượng âm nhạc lớn nhất năm 2025. Ngay sau khi ra mắt, MV của Hòa Minzy vươn lên Top 1 Trending Music YouTube Việt Nam chỉ sau một ngày, đồng thời ghi nhận 8 triệu lượt xem trong 24 giờ và lọt Top 6 MV được xem nhiều nhất thế giới trong cùng thời điểm. Tốc độ tăng trưởng của MV tiếp tục phá kỷ lục khi cán mốc 200 triệu lượt xem sau 81 ngày - nhanh nhất lịch sử Vpop. Tính đến chiều 5/12, MV đã vượt 278 triệu lượt xem, trở thành một trong những sản phẩm có sức lan tỏa mạnh nhất năm và là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong hạng mục Bài hát.

Hiệu ứng của Bắc Bling không chỉ dừng ở âm nhạc mà còn lan sang văn hóa. MV tái hiện rõ nét các hình ảnh đặc trưng của Bắc Ninh như hội Lim, đền Bà Chúa Kho, lễ hội đền Đô, làng gốm Phù Lãng hay nghi thức dâng đồ mã. Loạt biểu tượng Kinh Bắc xuất hiện đậm đặc khiến từ khóa Bắc Ninh tăng lượng tìm kiếm đáng kể sau khi MV được công bố.

Hòa Minzy cũng được tỉnh Bắc Ninh trao bằng khen vì đóng góp cho công tác quảng bá văn hóa - du lịch quê hương. Về âm nhạc, ca khúc kết hợp chất liệu dân gian (quan họ, chèo, chầu văn, xẩm) với EDM và rap, trong đó màn đọc rap của NSND Xuân Hinh trở thành điểm nhấn được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bên cạnh Bắc Bling, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình cũng góp mặt trong bảng xếp hạng tìm kiếm của Google ở vị trí #4, cho thấy sức hút ổn định của Hòa Minzy trong suốt năm 2025. Ngoài ra, BXH tìm kiếm còn có các ca khúc hot như Tái Sinh - Tùng Dương (#2), Còn Gì Đẹp Hơn - Nguyễn Hùng (#3), Mất Kết Nối - Dương Domic (#8),...

Ở hạng mục Concert, năm 2025 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các chương trình tầm cỡ quốc gia. Concert Quốc Gia dẫn đầu bảng xếp hạng, theo sau là V Concert, Tổ Quốc Trong Tim và Việt Nam Trong Tôi. Concert Quốc Gia là làn sóng chung, chỉ những show âm nhạc mang tinh thần yêu nước, Cách mạng. Hai đợt Đại lễ A50 và A80 tạo nên không khí sôi động trên toàn quốc, khiến các concert mang tinh thần cộng đồng và ý nghĩa lịch sử trở thành tâm điểm chú ý.

Song song đó, các concert giải trí như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Em Xinh Say Hi, Anh Trai Say Hi, Chị Đẹp, Sao Nhập Ngũ duy trì sức hút với công chúng, thể hiện nhu cầu thưởng thức giải trí đa dạng của khán giả Việt. Sự xuất hiện đồng thời của cả hai nhóm concert cho thấy đời sống văn hóa 2025 vừa giàu tính cộng đồng, vừa giữ được tinh thần giải trí sôi động quen thuộc.