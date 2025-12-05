Seven của Jung Kook vừa chính thức nới rộng kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên Spotify Việt Nam: 600 ngày giữ vững vị trí số 1 (bảng xếp hạng theo ngày). Từ ngày phát hành đến nay đã hơn 2 năm 5 tháng, Seven vẫn đều đặn chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu, trở thành ca khúc duy nhất trong lịch sử Spotify Việt Nam đạt mốc 600 ngày No.1. Hiện tại, top thành tích ca khúc giữ #1 trong thời gian dài nhất của BXH Spotify Việt Nam theo ngày gồm: Seven (600 ngày), Señorita (116 ngày), Butter (90 ngày), Like Crazy (83 ngày), Chúng Ta Của Hiện Tại (81 ngày) và Standing Next To You (78 ngày). Seven chưa từng rời top 10 Spotify Việt Nam, thành tích vượt xa mọi ca khúc từng xuất hiện trên BXH này.

BXH Spotify ngày 5/12: Jung Kook chiếm top 1 với ca khúc Seven

Kể từ khi Spotify đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2018, người nghe nhạc trong nước bắt đầu xem nền tảng này như một thước đo uy tín. Những cái tên quen thuộc sở hữu lượt nghe ổn định và phổ biến nhất phải kể đến Sơn Tùng M-TP, Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh - những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lâu năm. Vài năm gần đây, đặc biệt giai đoạn Gen Z bùng nổ, Spotify Việt Nam lại chứng kiến thế hệ nghệ sĩ trẻ bứt tốc mạnh mẽ. HIEUTHUHAI, tlinh, Dương Domic, Wren Evans, MCK, GREY D, Low G hay Dangrangto đều đang vươn lên thống trị thị trường. Năm 2025 chứng kiến sự áp đảo của HIEUTHUHAI. Thế nhưng vị trí không thể đánh bại lại thuộc về một cái tên quốc tế: Jung Kook.

Năm 2025 chứng kiến sự áp đảo của HIEUTHUHAI trên Spotify

Thế nhưng vị trí không thể đánh bại lại thuộc về Jung Kook

Sau khi tách solo với Seven và album GOLDEN, Jung Kook không chỉ quét sạch mọi BXH toàn cầu mà còn “đóng đô” dài hơi tại Việt Nam. Gần 2 năm liền, Seven chưa từng out top 10 BXH Daily của Spotify Việt Nam, khẳng định mỗi ngày tại Việt Nam đều có lượng người nghe khổng lồ dành cho ca khúc này.

Jung Kook hiện đang giữ cả 4 kỷ lục quan trọng nhất của Spotify tại thị trường Việt: #1 bài hát theo ngày, #1 bài hát theo tuần, #1 album theo tuần và #1 nghệ sĩ theo năm (tính đến tháng 12/2025)

Jung Kook hiện đang giữ 3 kỷ lục quan trọng nhất của Spotify tại thị trường Việt: #1 bài hát theo ngày, #1 bài hát theo tuần, #1 album theo tuần (tính đến tháng 12/2025). Sự “độc chiếm” gần như tuyệt đối này càng đáng nể hơn khi Jung Kook đang không có hoạt động quảng bá mới. Tháng 12/2023, anh nhập ngũ khi album GOLDEN vẫn đang gây bão toàn cầu. Quyết định nhập ngũ đồng thời với V, Jimin và RM giúp rút gọn thời gian gián đoạn của BTS, hướng đến màn trở lại đồng loạt vào tháng 6. Trong suốt gần hai năm im ắng, Jung Kook chưa khởi động lại các dự án solo, nhưng sức nóng thì chưa một ngày hạ nhiệt.

Không comeback nhưng Jung Kook vẫn chễm chệ ở ngôi vương

Seven cán mốc 600 ngày #1 Spotify Việt Nam và vẫn tiếp tục kéo dài. Tại Việt Nam, BTS sở hữu fandom cực kỳ đông đảo, và Jung Kook luôn là “em út vàng” thu hút lượng fan áp đảo. Album GOLDEN cũng được xem là album solo Kpop có thành tích tổng thể khủng nhất, khiến cộng đồng ARMY càng quyết tâm stream để bảo vệ kỷ lục.

Spotify Việt Nam gần như đã trở thành “thánh địa” của ARMY. Mỗi đợt comeback của nghệ sĩ Việt cũng khó cạnh tranh độ bền bỉ của lượng stream ARMY tạo ra cho Jung Kook. Không comeback nhưng Jung Kook vẫn chễm chệ ở ngôi vương.