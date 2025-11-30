Hot nhất MAMA 2025 lúc này chính là khoảnh khắc trưởng nhóm CORTIS - Martin "nấu nhạc" trực tiếp ngay trong phần mở đầu chương trình. Sau sự kiện hôm 29/11, CORTIS chiếm trọn spotlight khi mang đến sân khấu GO! - FaSHion căng tràn năng lượng, vũ đạo mạnh mẽ, thần thái tự tin và một phần intro được sản xuất ngay tại chỗ. Nhìn cách nhóm làm chủ không gian biểu diễn, khán giả khó tin đây là tân binh mới debut chưa tròn nửa năm. Sân khấu của CORTIS thậm chí được miêu tả là "như lên đồng", dữ dội và cực thần thái.

Màn trình diễn của CORTIS tại MAMA 2025

Khoảnh khắc Martin mang cả dàn thiết bị lên sân khấu, đứng giữa ánh đèn, bật từng layer nhạc và tự tay định hình giai điệu phần trình diễn đã khiến MXH bùng nổ. Đoạn intro ngắn thay cho tuyên ngôn: đây là nhóm idol trẻ nhưng không chỉ biết biểu diễn, mà còn thực sự tạo ra thứ họ biểu diễn.

Martin mang cả dàn thiết bị lên sân khấu

... sản xuất nhạc trực tiếp

Trên các nền tảng, video Martin "nấu nhạc" đạt tốc độ lan truyền chóng mặt, ai cũng phải trầm trồ trước khả năng ứng biến, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và cách anh biến phần intro thành màn khoe cá tính âm nhạc của nhóm đầy khéo léo. Chỉ mới 17 tuổi nhưng thái độ làm nghề, sự tự tin và phong thái trình diễn của Martin khiến người ta phải gật gù. HYBE thực sự tìm được "ngọc quý" định hình Kpop thế hệ mới.

Khoảnh khắc viral chóng mặt

Nhìn vào profile của Martin, dễ hiểu tại sao anh chàng tự tin như vậy. Martin sinh năm 2008, cao gần 1m91, là con lai Canada - Hàn Quốc nổi bật trong lineup CORTIS. Gia nhập Big Hit Music từ năm 2019, Martin đã trải qua 6 năm thực tập. Tháng 8/2025, Martin debut với vai trò trưởng nhóm, đồng thời là một trong những thành viên đứng sau việc sáng tạo của nhóm tân binh được HYBE mô tả bằng cụm từ "Young Creator Crew".

Martin debut với vai trò trưởng nhóm CORTIS

Martin và các thành viên tham gia vào sáng tác, sản xuất âm nhạc cho màn debut của nhóm. Thậm chí, concept, hình ảnh và phong cách thời trang cũng do các tân binh tự định hướng. Với sự đóng góp lớn, Martin nhanh chóng bật lên và là thành viên đông fan nhất nhì CORTIS. Người hâm mộ đặt cho Martin biệt danh gần gũi là "boy sự nghiệp" vì vai trò trong nhóm và cách anh chàng tâm huyết, đặt âm nhạc của nhóm lên hàng đầu.

Người hâm mộ đặt cho Martin biệt danh gần gũi là "boy sự nghiệp"

Không chỉ là visual chiều cao ấn tượng, Martin còn là một nhà sản xuất thực thụ. Từ khi còn là thực tập sinh, Martin đã góp mặt trong credit sáng tác - sản xuất của hàng loạt ca khúc đình đám của hệ sinh thái HYBE: từ Magnetic của ILLIT, Deja Vu, Miracle, Beautiful Strangers của TXT đến Pierrot của LE SSERAFIM hay Outside của ENHYPEN. Ảnh hưởng từng giai đoạn thực tập, từ punk/grunge đến hip-hop tạo cho Martin một phong cách âm nhạc màu sắc, giàu năng lượng và không ngại thử nghiệm.

Martin là một nhà sản xuất thực thụ

CORTIS - tân binh hot nhất hiện tại

Martin coi RM (BTS) là kim chỉ nam trong vai trò trưởng nhóm. Anh học ở đàn anh cách đứng phía sau hào quang, cách dùng trách nhiệm để nâng đỡ cả tập thể. Triết lý của Martin rất rõ: "Nếu một người chèo sai hướng, con thuyền sẽ chòng chành. Nhưng khi tất cả đồng lòng, nó sẽ lao nhanh về phía trước. Thành công cá nhân cũng bắt nguồn từ tập thể." Ở tuổi 17, một chàng trai vừa debut đã có tư duy làm nghề nghiêm túc khiến fan tự hào. Tại MAMA 2025, CORTIS thành công mang về giải Tân binh của năm sau vài tháng hoạt động bứt phá.

Tại MAMA 2025, CORTIS thành công mang về giải Tân binh của năm sau vài tháng hoạt động bứt phá

CORTIS tại MAMA 2025 vì thế không chỉ gây ấn tượng bởi năng lượng trẻ mà còn bởi tinh thần tự làm chủ sự nghiệp. Màn intro do Martin sản xuất chính là minh chứng rõ ràng, một cú đánh dấu khác biệt ngay từ những nốt đầu tiên. Martin khiến cả châu Á phải bàn tán vì màn "nấu nhạc" ấn tượng nhất mùa lễ trao giải năm nay.