"Giọng hát của G-DRAGON là một thảm hoạ"

Ngày 29/11, G-DRAGON xuất hiện tại MAMA 2024 và mang về 4 giải thưởng, trong đó có Daesang Nghệ sĩ của năm. Nhưng màn trình diễn 15 phút của G-DRAGON lại trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn nhất trong cộng đồng mạng Hàn Quốc. Hàng loạt bình luận chỉ ra rằng giọng hát của G-DRAGON trong đêm diễn không ổn định, liên tục bị ngắt quãng và phụ thuộc quá nhiều vào AR, khiến khán giả lo lắng về tình trạng sức khoẻ.

Full màn trình diễn của G-DRAGON tại MAMA 2025

G-DRAGON mở đầu với Drama, tiếp đó là màn kết hợp với beatboxer Wing cho Crooked, Crayon, Heartbreaker và kết với Untitled, 2025. Tuy nhiên càng về sau, chất lượng live càng lộ rõ vấn đề. Ở Heartbreaker, GD nhiều lần bỏ câu, không lên được nốt cao và giản lược gần hết vũ đạo. Tình trạng khó khăn càng thể hiện rõ ở Untitled, G-DRAGON gần như đứng yên trên sân khấu, loay hoay chỉnh earpiece, tháo nơ và liên tục mất tập trung. Giọng thật của anh trong suốt bài hát rất khó nghe, thậm chí có khoảnh khắc gần như hoàn toàn bị lấp bởi nhạc nền.

Giọng hát G-DRAGON tại MAMA 2025 bị chê thảm hoạ

Ngay sau sân khấu, các diễn đàn Hàn Quốc ghi nhận phản ứng tiêu cực dồn dập. Người xem trên Naver TV gọi đây là “một thảm hoạ”, đặt câu hỏi liệu G-DRAGON có thể diễn concert encore hay không và bày tỏ lo ngại rằng nam nghệ sĩ trông không khoẻ. Trên theqoo, tình hình cũng không khá hơn khi nhiều người nhận xét anh “không hát mấy”, “tệ hơn cả concert Goyang”, và cho rằng beatboxer Wing mới là người gánh sân khấu. Một số bình luận còn nhắc lại rằng chất lượng live của G-DRAGON ở concert riêng từng bị phàn nàn, nên việc G-DRAGON tiếp tục thể hiện không như kỳ vọng tại MAMA càng khiến tranh cãi leo thang.

Phản ứng cư dân mạng Hàn:

- G-DRAGON không thể phát ra tiếng à? Hát live không nổi. Đoạn Heartbreaker bay sạch.

- Bớt bênh lại đi. Ca sĩ mà không hát live được thì bị chỉ trích là đương nhiên. Nếu không sao LE SSERAFIM và ILLIT lại bị chỉ trích? Không hiểu sao idol nữ bị bash sấp mặt, còn GD lại được tôn sùng và không bao giờ bị chỉ trích. Màn biểu diễn đợt này quá tệ.

- Ở concert riêng còn hát dở tệ nữa là.

- Buồn thật.

- Nhớ mỗi cái anh beatbox.

Màn trình diễn của G-DRAGON gây tranh cãi

Trái lại, một bộ phận fan khẳng định nguyên nhân nằm ở lỗi âm thanh của MAMA. Các fancam từ khán giả tại hiện trường cho thấy giọng của G-DRAGON rõ hơn đáng kể so với bản phát livestream, không bị hụt hơi nghiêm trọng như những gì người xem trực tuyến nghe được. Việc anh liên tục chỉnh earpiece cũng được coi là dấu hiệu nghệ sĩ gặp lỗi kỹ thuật.

Fancam trực tiếp ở hiện trường cho thấy giọng hát GD không quá tệ như trên sóng MAMA

G-DRAGON liên tục chỉnh in-ear

Khi cuộc tranh luận về “G-DRAGON hát dở hay MAMA lỗi âm thanh” còn chưa ngã ngũ, động thái của G-DRAGON gây xôn xao. Dưới video sân khấu đăng trên tài khoản chính thức của MAMA, anh để lại biểu tượng “dislike”. Không giải thích, không phát biểu thêm, nhưng hành động này được nhiều người xem như sự bày tỏ thái độ không hài lòng của chính anh đối với phần âm thanh trong buổi phát sóng. Từ một sân khấu được kỳ vọng, màn trình diễn của G-DRAGON tại MAMA 2025 trở thành tâm điểm tranh luận lớn và chưa ngã ngũ.