Tối 28/11, Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2025 chính thức khai màn tại sân vận động Kai Tak (Hong Kong, Trung Quốc). Tổ chức vào đúng lúc Hong Kong (Trung Quốc) đang chìm trong bầu không khí tang thương từ vụ cháy vài ngày trước, mọi diễn biến của chương trình được công chúng đặc biệt quan tâm.

Dàn line-up D1 quy tụ nhiều nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như IVE, aespa, i-dle, Stray Kids, BABYMONSTER, CORTIS… Trong đó, BABYMONSTER gây chú ý lớn không chỉ nhờ màn trình diễn, giải thưởng mà còn vì một thành viên đang mất tích không rõ dấu vết.

BABYMONSTER

Khi nhóm lên sân khấu nhận giải Fan’s Choice Female Top 10, ca khúc DRIP được cất lên làm nhạc nền, song phần điệp khúc và bridge của Rami - giọng ca chính BABYMONSTER - đã bị thay thế bằng phần hát của Pharita và Rora. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn nhận ra rằng Rami thậm chí không được các thành viên nhắc đến trong bài phát biểu nhận giải.

Phần hát của Rami bị thay thế, đồng thời cả nhóm không hề đề cập đến cô

Điều này khiến nỗi lo sợ của không ít netizen và fan, vốn đã âm ỉ thời gian qua, tăng cao: Rami đã bị công ty “xóa sổ” khỏi nhóm. Người hâm mộ đang bày tỏ sự tức giận và ấm ức khi YG và BABYMONSTER có những biểu hiện “gạt” phăng sự tồn tại của Rami đi mà không có tuyên bố chính thức nào.

Nghi vấn Rami bị đuổi khỏi nhóm không phải là không có cơ sở. YG từng ra thông báo chính thức cho biết Rami sẽ không tham gia tour diễn châu Á của nhóm vì lý do sức khoẻ, bắt đầu từ đêm diễn tại Singapore ngày 17/5 cho đến hết tháng 6. Tuy nhiên cho đến bây giờ, cô nàng chưa hề một lần xuất hiện chung sân khấu với 6 thành viên còn lại hay bất kỳ hoạt động nào.

Rami đã không hoạt động chúng với BABYMONSTER được hơn nửa năm

Cách đây không lâu, kênh YouTube của nhóm đăng tải video hậu trường ghi lại quá trình BABYMONSTER biểu diễn ca khúc chủ đề mới We Go Up tại các show âm nhạc, cũng như khoảnh khắc họ giành chiếc cúp đầu tiên trên sóng trực tiếp của M Countdown.

Gần như không thể tìm thấy Rami trong đoạn video được YouTube chính thức của nhóm đăng tải

Vì đây là một cột mốc lớn trong sự nghiệp, video đã tổng hợp lại những hình ảnh các thành viên từng biểu diễn ở các lần quảng bá trước đó, như một cách điểm lại hành trình bền bỉ để đạt đến thành công hôm nay. Thế nhưng, đoạn montage này lại trở thành nguồn cơn khiến fan lo lắng, bởi họ nhận thấy hình ảnh Rami dường như bị loại bỏ hoàn toàn: hoặc không xuất hiện trong những phân đoạn cũ, hoặc khuôn mặt bị làm mờ.

Điều này khiến người hâm mộ càng thêm bất an, bởi những khoảnh khắc được trích dẫn đều thuộc đợt quảng bá Sheesh và DRIP giai đoạn Rami vẫn đang hoạt động tích cực cùng nhóm. Việc YG cố tình không đưa cô nàng vào video khiến nhiều người tin rằng có ẩn ý nào đó đằng sau. Khi Rami tiếp tục vắng mặt khỏi mọi hoạt động gần đây, không ít fan xem đây là dấu hiệu báo trước khả năng cô sắp rời nhóm.