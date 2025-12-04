Sơn Tùng M-TP không thể đánh bại HIEUTHUHAI

Tối 3/12, Spotify chính thức công bố Wrapped 2025 - sự kiện được mong chờ nhất năm của nền tảng. Spotify sẽ thống kê cho người dùng thời gian nghe nhạc, nghệ sĩ yêu thích nhất và những ca khúc/album stream nhiều nhất của mỗi cá nhân. Ngoài ra, Spotify còn đưa ra BXH tổng quan cho từng khu vực/thị trường. BXH Việt Nam vừa được công bố khiến nhiều người quan tâm.

587885304_1320397526554142_4213013079346524214_n-103752.jpg

Wrapped Việt Nam năm nay ngay lập tức tạo sóng vì HIEUTHUHAI. Nam rapper tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối khi nắm top 1 cả BXH Bài hát Việt lẫn BXH Nghệ sĩ Việt, BXH Nghệ sĩ 2025 Việt Nam, đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp giữ vững ngôi vương ở Spotify. Đây là thành tích không nhiều nghệ sĩ làm được.

Bước đà hậu Anh Trai Say Hi đã giúp HIEUTHUHAI bùng nổ rõ rệt về mức độ nhận diện và sức mạnh fandom. Exit Sign (ft. marzuz) hiện là bài hát được stream nhiều nhất của HIEUTHUHAI với hơn 73 triệu lượt nghe, dự đoán sẽ chạm mốc 100 triệu trong thời gian ngắn. Đây cũng là ca khúc xếp hạng #1 trong Top Songs 2025 của Spotify Việt Nam.

Exit Sign (ft. marzuz) hiện là bài hát được stream nhiều nhất của HIEUTHUHAI với hơn 73 triệu lượt nghe

Bức tranh Wrapped 2025 càng gây chú ý khi top 5 nghệ sĩ Việt có sự trỗi dậy mạnh của những gương mặt Gen Z như: dangrangto, Low G, tlinh,… SOOBIN - Sơn Tùng là 2 ngôi sao "đỉnh lưu" góp mặt. Trong đó, thứ hạng của Sơn Tùng tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi nhất. Dù vẫn giữ sức ảnh hưởng lớn, nam ca sĩ chỉ đứng #3 ở BXH Nghệ sĩ Việt 2025 và bảng Nghệ sĩ 2025 khu vực Việt Nam (tính chung cả sao quốc tế). Việc anh đứng sau dangrangto (#2) và HIEUTHUHAI (#1) khiến cộng đồng fan tiếc nuối nhưng cũng phản ánh rất rõ sự thay đổi thói quen streaming trong những năm gần đây.

Một số người cho rằng Sơn Tùng không ở vị trí dẫn đầu đơn giản vì 2025 anh không phát hành sản phẩm mới

Một số người cho rằng Sơn Tùng không ở vị trí dẫn đầu đơn giản vì 2025 anh không phát hành sản phẩm mới. Tuy nhiên, năm 2024 Sơn Tùng ra mắt 2 ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau và Chúng Ta Của Tương Lai, vị trí số 1 của Spotify Việt Nam 2024 vẫn thuộc về HIEUTHUHAI. Suốt năm 2025, HIEUTHUHAI chỉ phát hành đúng một single Nước Mắt Cá Sấu nhưng độ phủ Spotify của anh gần như không suy giảm. Với fandom mạnh, hiểu công thức stream và tập trung cho nền tảng, HIEUTHUHAI hiện trở thành cái tên khó đánh bại ở Spotify.

Top Nghệ sĩ Việt 2025: 1. HIEUTHUHAI 2. dangrangto 3. Sơn Tùng M-TP 4. SOOBIN 5. tlinh, Low G

Top Nghệ sĩ 2025 Việt Nam (bảng chung): 1. HIEUTHUHAI 2. dangrangto 3. Sơn Tùng M-TP 4. SOOBIN 5. tlinh, Low G

Top Bài hát 2025 Việt Nam: 1. Exit Sign (HIEUTHUHAI ft. marzuz) 2. Mất Kết Nối (Dương Domic) 3. Wrong Times (dangrangto, puppy) 4. Dancing In The Dark (SOOBIN) 5. Không Thể Say (HIEUTHUHAI)



