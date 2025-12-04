Mới đây, nam ca sĩ VIN đã tung ra MV mới tên là Không Thử Sao Biết, trở lại đường đua nhạc Việt kể từ ca khúc Gọi Anh Lúc Nửa Đêm vào 2 tháng trước. VIN là cựu thành viên nhóm FOR7, chưa để lại nhiều dấu ấn trên bản đồ Vpop nên các dự án trước đều không gây được tiếng vang. Tuy nhiên, lần này anh chàng quyết chơi lớn để tránh flop: gọi tên Sơn Tùng.

Đúng chuẩn câu nói “nếu flop quá thì ghi tên anh vào”, Không Thử Sao Biết gây chú ý nhất chỉ nhờ đoạn lyrics “I’m not ST-MTP nên đừng vội làm trái tim của anh đau”. Không những đề cập đến Sơn Tùng mà VIN còn gợi nhắc đến bản hit Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Phần lyrics còn lại đều sáo rỗng, thậm chí ngầm ẩn ý về chuyện yêu đương không kiểm soát, không nghĩ đến hậu quả.

Không Thử Sao Biết là một bản nhạc EDM/pop, không có phối khí mới lạ. Phối khí cũ kỹ, drop dễ đoán, nhịp điệu lặp lại nhiều. Ca khúc dường như không đặt nặng yêu cầu thanh nhạc, thay vào đó ưu tiên vũ đạo để tạo cảm giác bắt trend - điều mà các ca sĩ Gen Z, TikToker vẫn làm.

Tuy nhiên, khi phần beat không đủ mạnh và vũ đạo lại chưa có điểm đặc sắc, cả sản phẩm dễ dàng bị so sánh với loạt MV dance-pop vô danh đang tràn lan trên YouTube.

Ca khúc ưu tiên vũ đạo để tạo cảm giác bắt trend

Set quay gần như chỉ xoay quanh background đen, chiếc ô tô, đèn màu và một bục catwalk. Không storyline, không concept rõ ràng, không twist - tất cả tạo cảm giác như một video performance trống rỗng hơn là một MV ca nhạc. Điểm sáng duy nhất là sự xuất hiện của dàn Miss International Queen, mang đến hơi thở thời trang và thêm phần slay hơn. Dù vậy, màn đọ sắc này cũng không đủ để cứu tổng thể MV bị nhận xét là đơn điệu.

Dàn MIQ gây chú ý nhưng không đủ để gánh MV

Phản ứng của dân mạng chủ yếu là tiêu cực. Nhiều người không ngần ngại gọi đây sản phẩm “ké fame” hay “thảm họa nhạc Việt” mới sau Pickleball. Việc gọi tên Sơn Tùng trong ca khúc là thứ duy nhất thu hút sự quan tâm của khán giả, nhưng điều quan trọng là chất lượng, lại mờ nhạt và không đủ để người xem replay lại nhiều lần.

Không Thử Sao Biết một lần nữa phản ánh một thực trạng đáng buồn của Vpop: Âm nhạc thì nhạt nhòa nhưng chiêu trò thì ngày càng nhiều. Một sản phẩm không đủ chất lượng rất dễ dính mác “thảm họa”, đặc biệt khi đem so với những MV được đầu tư nghiêm túc của các tên tuổi lớn. Không Thử Sao Biết có thể gây chú ý vì gọi tên Sơn Tùng, nhưng đó cũng là tất cả những gì người ta nhớ về MV này.

