Cái dở của Dương Domic

Hình ảnh Dương Domic và Linh Ka cùng xuất hiện trên đường phố Paris đang khiến mạng xã hội bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Từ một khoảnh khắc bị “team qua đường” chụp lại, câu chuyện ngay lập tức được nối dài bằng loạt “bằng chứng” hẹn hò giữa Dương Domic và Linh Ka từng xuất hiện trước đó: từ việc dùng đồ đôi, đi dạo buổi tối cho đến tương tác ẩn ý trên mạng xã hội. Tất cả xâu chuỗi lại tạo thành một nghi vấn tình cảm được dư luận quan tâm sát sao.

Dương Domic và Linh Ka bị bắt gặp ở Pháp

Loạt hint hẹn hò trước đó:

Liên tục lộ ảnh thân mật, cả Dương Domic lẫn Linh Ka đều chọn cách im lặng. Vấn đề thực sự trở nên gay gắt khi cư dân mạng đối chiếu hình ảnh ở Pháp với phát ngôn công khai của Dương Domic tại concert Anh Trai Say Hi cuối năm 2024. Khi đó, trước câu hỏi của MC Trấn Thành, Dương Domic khẳng định mình chưa yêu cô gái Hà Nội nào và hiện chỉ tập trung vào âm nhạc.

Màn đối đáp này từng được coi như cách Dương Domic ngầm phủ nhận tin đồn hẹn hò, sống chung với Linh Ka dấy lên cuối năm ngoái. Thậm chí, khiến Linh Ka bị một bộ phận fan của Dương Domic "tấn công" ngược. Hiện tại, chính khoảnh khắc này trở thành mâu thuẫn lớn nhất khi loạt ảnh hẹn hò ở nước ngoài của Dương Domic bị lan truyền.

Phát ngôn ngầm phủ nhận hẹn hò của Dương Domic ở concert Anh Trai Say Hi D-3 bị đào lại

Chính khoảnh khắc này thổi bùng thêm tranh cãi về thái độ của Dương Domic

MXH hiện tại ngập tràn bài đăng về sự thất vọng của fan Dương Domic. Trên cả tin hẹn hò, phản ứng tiêu cực hiện tại bủa vây nam ca sĩ vì thái độ thiếu nhất quán suốt năm vừa qua. Dương Domic bước ra từ một chương trình thực tế và nhanh chóng tích lũy lượng fan girl lớn. Trong văn hóa thần tượng, nhất là với idol nam trẻ, chuyện hẹn hò vốn luôn nhạy cảm. Thời điểm fandom đang tăng trưởng mạnh mẽ, bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời tư đều có thể ảnh hưởng tới hành trình xây dựng hình ảnh. Do đó, Dương Domic chủ động xây dựng hình ảnh độc thân, yêu nghề, không nhắc đến vấn đề tình cảm đời tư.

Nhưng, thà là Dương Domic không nói gì, hoặc thẳng thắn nhìn nhận vấn đề. Cái dở của Dương Domic nằm ở thái độ vòng vo, nói "không yêu" nhưng lại lộ ảnh vẫn hẹn hò Linh Ka. Dương Domic bất nhất trong lời nói với fan, khiến fan thất vọng. Tại Việt Nam, việc thần tượng hẹn hò không bị phản ứng quá mức tiêu cực như Kpop hay Trung Quốc. Công chúng Việt khá cởi mở với việc nghệ sĩ hẹn hò, hậm chí nhiều nghệ sĩ đình đám như HIEUTHUHAI công khai yêu đương mà vẫn giữ vững sức hút. Khán giả hiện tại đầu tư cảm xúc vào tài năng, cá tính và giá trị nghệ thuật nhiều hơn là đời tư. Không ai yêu cầu thần tượng phải độc thân tuyệt đối.

Điều duy nhất khiến fan khó chịu, thậm chí tổn thương chính là cảm giác bị… “lừa”

Cái dở của Dương Domic không nằm ở chỗ hẹn hò, mà là cách anh đối diện với tin đồn. Nếu chọn im lặng từ đầu, fan có thể tự hiểu và thảo luận. Nếu thẳng thắn, có thể bị sốc nhưng sẽ được tôn trọng. Nhưng Dương Domic lại chọn cách phủ nhận gián tiếp. Sự bất nhất giữa lời nói và hành động mới là thứ làm tổn thương niềm tin của người hâm mộ - thứ mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải xây dựng rất lâu mới có được. Cư dân mạng đang truyền tay nhau câu nói chua chát của Dopamine - fan Dương Domic: “Điều đau đớn nhất của fan không phải idol hẹn hò, mà là idol phủ nhận hẹn hò nhưng đêm về dỗ chị dâu”. Việc này cho thấy , điều duy nhất khiến fan khó chịu, thậm chí tổn thương chính là cảm giác bị… “lừa”. Đây cũng chính là 2 mặt của văn hóa thần tượng: Cùng 1 vấn đề, nhưng kết cục xoay chuyển nhiều chiều chỉ vì cách giải quyết của người trong cuộc.

Nam ca sĩ có nguy cơ đối diện với làn sóng thoát fan căng thẳng nhất từ trước đến nay

Dương Domic - tên thật Trần Đăng Dương, sinh ngày 31/8/2000 tại Hải Dương hiện là một trong những gương mặt nổi bật bước ra từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi 2024. Lợi thế cao 1m85, gương mặt thu hút giúp Dương Domic dễ dàng gây ấn tượng. Với khả năng hát, rap, nhảy và sáng tác, Dương Domic được đánh giá là nghệ sĩ trẻ đa năng, có tiềm năng phát triển mạnh ở Vpop. Hậu Anh Trai Say Hi, Dương Domic ra mắt EP Dữ Liệu Quý và có hit quốc dân Mất Kết Nối, trở thành Anh Trai bứt phá nhất, đắt show nườm nượp từ Nam ra Bắc.

Giữa lúc đang phát triển, việc lộ hình ảnh hẹn hò kéo theo phản ứng trái chiều từ người hâm mộ là khủng hoảng với Dương Domic. Nam ca sĩ có nguy cơ đối diện với làn sóng thoát fan căng thẳng nhất từ trước đến nay.