Red Velvet luôn được xem là một trong những nhóm nữ đặc biệt của Kpop khi hội tụ đủ mọi yếu tố mà công chúng mong đợi: giọng hát, visual, màu sắc âm nhạc và khả năng biến hóa concept. Hoạt động dưới trướng SM suốt 10 năm, Red Velvet đã đi qua những cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Nhóm kỷ niệm 10 năm bằng EP Cosmic và MV cùng tên vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, đây cũng là MV cuối cùng Red Velvet cùng nhau quảng bá trước khi các thành viên rẽ hướng, 2/5 cô gái chọn kết thúc hợp đồng độc quyền với công ty SM.

Thời gian này, Cosmic bất ngờ trở lại mạng xã hội với mức độ bàn luận cao. Những bình luận như “Lúc phát hành thấy bình thường, sau này nghe lại mới thấm”, “Không phải fan nhưng nghe hoài vẫn thấy hay”, “Lời bài hát cảm động thật sự”,... xuất hiện dày đặc. Ca khúc không chỉ được nhắc lại vì giai điệu đẹp, mà còn vì ý nghĩa đặc biệt: đây là bài hát khép lại hành trình 10 năm đầu tiên của Red Velvet.

Đúng 1 năm ra mắt bài hát, các diễn đàn Kpop truyền tay nhau về Cosmic và những câu hát như “Hay là ở lại thêm một chút nữa?”. Ca khúc này trở thành nỗi buồn chung của nhiều khán giả hâm mộ Red Velvet, mong muốn nhóm được comeback đầy đủ. Việc nghĩ đến Red Velvet còn rất lâu mới được comeback cùng nhau, đầy đủ đội hình mà cả Hàn Quốc muốn "phát điên".

Red Velvet ra mắt công chúng vào năm 2024 với Happiness. Với bệ đỡ vững chắc từ đế chế giải trí SM, Red Velvet nhanh chóng vươn lên trong top các nhóm nhạc nổi bật nhất gen 3 Kpop. Loạt hit như Ice Cream Cake, Dumb Dumb, Red Flavor, Bad Boy, Peek-A-Boo, Psycho,... là minh chứng cho sự biến hóa đa sắc của Red Velvet. Nhóm luôn nằm trong số ít nhóm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao về mặt concept, có khả năng tạo điểm nhấn rõ rệt cho từng thời kỳ.

Concept "Red” năng động, trẻ trung đối lập với “Velvet” trầm, tinh tế, nữ tính và sang trọng, tất cả đều được 5 cô gái hóa thân trọn vẹn. Ở thời hoàng kim, Red Velvet từng được các tạp chí quốc tế như Billboard và Pitchfork ca ngợi, mang về các giải thưởng lớn và trở thành một trong những nhóm nữ có tầm ảnh hưởng nhất thế hệ.

Ở thời điểm hiện tại, dù Red Velvet không tan rã nhưng đã bước sang trang mới. Irene, Seulgi và Joy tái ký với SM. Wendy và Yeri rời công ty từ tháng 4/2025. Từ đây, fan rất khó để được nhìn thấy Red Velvet 5 thành viên cùng 1 lịch trình. Tần suất ra sản phẩm đầy đủ đội hình chắc chắn sẽ không còn như trước, và đó là lý do netizen liên tục nhắc đến cảm giác hụt hẫng.

Red Velvet là đội hình hoàn hảo nhất mà SM từng tạo ra, visual đẹp đều như 1 "vườn hoa" đúng nghĩa. Mỗi thành viên có thế mạnh riêng, giúp nhau cân bằng. Irene giữ vai trò “trục visual” với nét đẹp cổ điển và phong thái ổn định; Wendy sở hữu giọng hát nội lực và kỹ thuật bậc nhất thế hệ; Seulgi là linh hồn trình diễn với khả năng nhảy - hát toàn diện; Joy mang màu sắc tươi sáng, giọng hát dễ nhận diện và hình ảnh thân thiện; còn Yeri bổ sung năng lượng trẻ trung, cảm giác gần gũi và khả năng sáng tác, định hình màu sắc mới cho nhóm từ khi gia nhập. Mỗi người một điểm mạnh, nhưng khi kết hợp lại, họ tạo thành đội hình đồng đều và khó thay thế đến mức công chúng luôn xem Red Velvet là “tinh hoa hội tụ”.

Xem lại MV Cosmic, nhìn Red Velvet hòa hợp tỏa sáng càng khiến netizen thở dài tiếc nuối. Việc mỗi người một định hướng dẫn đến thực tế rất khó xác định khi nào nhóm có thể comeback đầy đủ. Nhiều khán giả gọi đây là một trong những “dấu chấm hết” đáng tiếc nhất của idol nữ. Để tìm một đội hình “tinh hoa hội tụ” tương tự Red Velvet, Kpop có lẽ sẽ phải chờ thêm rất lâu.