Scandal "An Tâm Ăn Vụng" năm 2019 không chỉ là cú nổ khiến showbiz Hồng Kông, Trung Quốc "rúng động" mà còn là sự kiện chôn vùi tương lai của một ngôi sao - Hoàng Tâm Dĩnh. Từ Á hậu được kỳ vọng, gương mặt sáng của TVB, nhiều cơ hội phát triển trước mắt, Hoàng Tâm Dĩnh trở thành nhân vật bị cả châu Á chỉ trích vì mối quan hệ ngoài luồng với nam ca sĩ Hứa Chí An - chồng của diva huyền thoại Trịnh Tú Văn.

Trước khi scandal nổ ra, Hoàng Tâm Dĩnh đang có sự nghiệp rộng mở. Người đẹp sinh năm 1989 đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2012. Sau đó, cô là gương mặt được TVB ký hợp đồng độc quyền và hết mực lăng xê. Hoàng Tâm Dĩnh liên tiếp góp mặt trong các bộ phim truyền hình lớn, được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ có tương lai sáng giá. Vẻ ngoài dịu dàng cộng với hình ảnh chuẩn mẫu bạn gái quốc dân khiến cô nhanh chóng chiếm được thiện cảm của đông đảo khán giả. Đang ở thời kỳ rực rỡ nhất, Hoàng Tâm Dĩnh trở thành tâm điểm của scandal tai tiếng nhất thập kỷ - vụ ngoại tình với Hứa Chí An.

Đoạn video 16 phút ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An trong taxi lan khắp mạng xã hội, gây bão dư luận. Sự việc càng chấn động hơn khi người đàn ông liên quan lại chính là chồng của Trịnh Tú Văn - diva tượng đài Cantopop (nhạc phổ thông tiếng Quảng Đông), người phụ nữ được cả thành phố Cảng Thơm yêu mến suốt hàng chục năm. Vì là người thứ 3 chen vào muốn quan hệ của Trịnh Tú Văn và chồng, Hoàng Tâm Dĩnh hứng trọn cơn bão chỉ trích. TVB lập tức cắt sóng toàn bộ phim có sự góp mặt của Hoàng Tâm Dĩnh, các dự án đã quay phải chỉnh sửa hoặc hoãn chiếu vô thời hạn. Từ một nữ diễn viên triển vọng, Hoàng Tâm Dĩnh bị phong sát hoàn toàn, tên tuổi bị xóa khỏi mọi nền tảng truyền thông.

Không chịu nổi áp lực, Hoàng Tâm Dĩnh sang Canada sống lặng lẽ nhiều tháng liền. Hình ảnh Á hậu rạng rỡ ngày nào giờ chỉ còn lại qua những bài báo phanh phui scandal. Khi sự việc lắng xuống, Hoàng Tâm Dĩnh âm thầm quay lại làng giải trí. Không còn cơ hội ở ngành diễn xuất nên Hoàng Tâm Dĩnh chuyển hướng sang âm nhạc. Đầu năm 2023, Hoàng Tâm Dĩnh tái xuất với vai trò ca sĩ độc lập. Không công ty quản lý, không ê-kíp truyền thông, Hoàng Tâm Dĩnh tự bỏ tiền túi sản xuất ca khúc tiếng Anh Crown Me. Bài hát mang thông điệp “tự đội vương miện cho chính mình”, như một lời đáp trả cho những năm tháng bị dư luận dồn ép.

Nhưng Hoàng Tâm Dĩnh không nhận được sự đồng cảm. Công chúng vẫn chưa quên scandal năm nào, và phản ứng dành cho cô khá phũ phàng. Ca khúc ra mắt trong tranh cãi, netizen cho rằng Hoàng Tâm Dĩnh đang cố “lách cửa sau” trở lại showbiz. Hoàng Tâm Dĩnh tổ chức fanmeeting chỉ có vài fan tham dự, ca khúc mới không ai đoái hoài. Dù được chồng hiện tại là tay trống Lê Vạn Hoành của nhóm Rubber Band hỗ trợ sản xuất âm nhạc, hành trình lấy lại vị thế của Hoàng Tâm Dĩnh vẫn gần như mờ mịt.

Scandal ngoại tình phá hủy toàn bộ sự nghiệp của Hoàng Tâm Dĩnh chỉ trong tích tắc. Nỗ lực chuyển hướng sang ca hát cho thấy Hoàng Tâm Dĩnh vẫn mong muốn được công nhận, nhưng khoảng cách với sự tha thứ của công chúng lại quá xa. Từ Á hậu bước lên hàng sao TVB đến nghệ sĩ bị từ chối ngay cả khi đứng trên sân khấu nhỏ nhất, số phận của Hoàng Tâm Dĩnh sau scandal là lời nhắc nhở cay đắng về cái giá phải trả khi vướng vào bê bối tình ái.