ALLDAY PROJECT hiện là một trong những cái tên gây bão Kpop. Bước ra từ “lò luyên” The Black Label, nhóm nam nữ kết hợp mang đến một làn gió mới tới làng nhạc Hàn với chất swag, ngông đã lâu rồi chưa xuất hiện. Cùng phong cách nhạc sôi động hợp gu đại chúng, ALLDAY PROJECT chính là tân binh khủng long của năm 2025.

Mỗi thành viên một màu sắc, không ai chung đụng ai nhưng cái tên luôn gây tò mò nhất chính là Annie Moon. Với xuất phát điểm là ái nữ của một trong những gia tộc lớn nhất Hàn Quốc, những bước đi đầu tiên của Annie đã bị dân tình đặt vào tầm ngắm. Một tiểu thư “cành vàng lá ngọc” bước chân vào giới thần tượng không phải hiếm nhưng Annie lại mang áp lực lớn hơn do bối cảnh gia đình đặc biệt.

Mới đây, 1 đoạn fancam ghi hình Annie trình diễn dùng ALLDAY PROJECT trên Music Core đã nhanh chóng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Ở phân đoạn đòi hỏi footwork linh hoạt và dẻo dai, Annie thất bại toàn tập. Bailey và 2 thành viên nam thể hiện tốt nhất, chứng minh có nền tảng Hip-hop bài bản trước đó. Annie thì loay hoay, tay chân lóng ngóng, độ chính xác bằng 0.

Kỹ năng nhảy nói chung của Annie cũng bị đánh giá kém hơn so với cả nhóm. Cách cô nàng di chuyển còn cứng và đơ, kiểm soát lực còn yếu. Đáng nói, cô nàng từng bật mí đã phải qua 7 năm làm trainee để chuẩn bị cho ngày debut cùng ALLDAY PROJECT. Có vài ý kiến đùa rằng Jisoo đã tìm thấy đối thủ xứng tầm về tài nhảy kiểu robot - Annie. Bù lại, Annie hát live vững vàng và thần thái sân khấu ở mức tốt.

The Black Label, vốn rất giỏi đào tạo idol theo hướng hình ảnh girl-crush, rõ ràng định hướng Annie trở thành một kiểu nhân tố visual và sang chảnh chứ không phải main dancer. Vấn đề là khi kỳ vọng của khán giả đã dựng thành “bức tường khổng lồ”, bất kỳ thiếu sót nào cũng bị nhân đôi.

Là tiểu thư xuất thân chaebol, Annie luôn phải chứng minh mình không dùng tiền và quyền lực để debut. Cô nàng không ít lần dính nghi vấn đi cửa sau, sử dụng “ô dù” để con đường làm idol trải đầy hoa hồng. Điều này vô tình khiến công chúng khắt khe hơn với cô so với những tân binh khác. Chỉ một video ngắn cũng đủ tạo thành làn sóng tranh cãi: idol xinh và khí chất là đủ, hay idol phải giỏi toàn diện?

Trong khi đó, ALLDAY PROJECT lại đang phát triển quá nhanh. Nhóm cần sự đồng đều, và điều này buộc Annie phải “chạy nước rút” để cải thiện khuyết điểm nếu không muốn bị gắn mác “lỗ hổng”. Dù vậy, nhìn cách Annie tương tác trên sân khấu, giọng hát ổn định và sư tự tin, netizen cũng phải thừa nhận: cô nàng có tiềm năng để bứt phá, chỉ cần thời gian để học hỏi thêm.