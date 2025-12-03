Chiều 1/12, Hương Tràm chính thức trở lại Vpop bằng showcase ra mắt album Phao Cứu Sinh tại TP.HCM sau thời gian dài du học và sinh sống ở Mỹ. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn gây chú ý bởi màn tái hợp đặc biệt với “tình cũ” Bùi Anh Tuấn.

Màn song ca của Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm đang gây tranh luận

Trong đêm nhạc, Hương Tràm trình diễn loạt ca khúc mới, khẳng định phong độ ổn định cùng vị thế vocalist hàng đầu Vpop. Và sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn góp phần tạo nên điểm nhấn showcase. Sự kết hợp của cả hai trong ca khúc Em Gái Mưa trở thành tâm điểm thu hút của khán giả. Em Gái Mưa vốn là một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp và gắn liền với của Hương Tràm, do đó phiên bản kết hợp lần này được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới, một sự bùng nổ về mặt cảm xúc khi quy tụ hai giọng ca "khủng" của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, trái ngược với sự háo hức ban đầu, phần trình diễn nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội.

Phần lớn phản ứng của cư dân mạng đều tỏ ra thất vọng, thậm chí là tiêu cực đối với phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn

Phần lớn phản ứng của cư dân mạng đều tỏ ra thất vọng, thậm chí là tiêu cực đối với phần thể hiện của Bùi Anh Tuấn. Cụ thể, trong tiết mục kết hợp này, cách xử lý bài hát của nam ca sĩ trở thành chủ đề bị mang ra mổ xẻ và chê bai nhiều nhất. Thay vì sự hòa quyện, nâng đỡ nhau trong một bản ballad da diết, hàng loạt bình luận từ khán giả cho rằng Bùi Anh Tuấn hát quá gằn, tạo cảm giác như đang "quát" vào mặt bạn diễn hoặc như hai người đang cãi nhau chứ không phải đang song ca tình cảm.

Hương Tràm ra album Phao Cứu Sinh khẳng định phong độ vocal hàng đầu showbiz, còn khán giả thì kêu nữ ca sĩ nên đưa “phao cứu sinh” cho Bùi Anh Tuấn. Nhiều ý kiến thẳng thắn khuyên nam ca sĩ nên tạm dừng việc đi hát để tập trung nghỉ ngơi và luyện tập cho đến khi giọng hát thực sự hồi phục.

Đây không phải sự cố nhất thời mà là hệ quả của chuỗi trượt dốc phong độ đã được cảnh báo từ trước. Trước đó, giọng hát của anh nhiều lần trở thành đề tài bàn tán vì xuống cấp rõ rệt: hát chênh, phô, không thể xử lí trọn vẹn các note cao vốn là sở trường của mình. Phong cách biểu diễn và ngôn ngữ cơ thể cũng bị nhận xét mất kiểm soát, khiến hình ảnh lãng tử, tự tin ngày nào nay đã trở thành căng thẳng, lo âu.

Những người bạn như Hương Tràm hay Trung Quân đều cố gắng tiếp lửa cho Bùi Anh Tuấn đi hát

Lý giải về sự sa sút này, Bùi Anh Tuấn từng thừa nhận giọng hát đi xuống sau hai lần nhiễm COVID-19, với di chứng là hơi thở ngắn, khả năng lấy hơi kém và thể lực suy giảm. Ngoài yếu tố sức khỏe, có thể thấy việc lạm dụng nốt cao liên tục, chạy show dày đặc trong giai đoạn hoàng kim 2013-2017 mà thiếu chế độ nghỉ ngơi, bảo dưỡng hợp lý cũng có thể là nguyên nhân khiến giọng hát của anh cũng không còn giữ được sự ổn định như thời đỉnh cao.

Sự mất phong độ của một tài năng như Bùi Anh Tuấn được xem là một điều đáng tiếc lớn đối với thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại. Nhìn nhận một cách khách quan, Vpop không sở hữu nhiều giọng ca nam có âm sắc đẹp và khả năng xử lý các nốt cao một cách tự nhiên và giàu cảm xúc như Bùi Anh Tuấn từng làm được. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều về màn trình diễn vừa qua, khán giả vẫn dành sự chờ đợi cho sự hồi phục và trở lại đúng với phong độ của của nam ca sĩ trong tương lai.