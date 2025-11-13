Nổi da gà vì Hương Tràm

Tối 11/11, Hương Tràm chính thức trở lại với MV Ước anh nhiều nỗi buồn , đánh dấu màn tái xuất đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng. Sản phẩm lần này thể hiện hình ảnh trưởng thành hơn của nữ ca sĩ, với nội dung gai góc. Ca khúc do nhạc sĩ Hùng Quân chắp bút, thuộc thể loại pop ballad - dòng nhạc vốn là sở trường của Hương Tràm. Thay vì những bản tình ca chan chứa nước mắt và vị tha như trước, Ước anh nhiều nỗi buồn mang đến một Hương Tràm mới: từng trải, mạnh mẽ, thẳng thắn và dám đối diện với nỗi đau.

MV hiện tại đã đạt gần 1 triệu view sau khi ra mắt và phần lớn các bình luận bày tỏ sự ủng hộ tích cực đối với sự trở lại của Hương Tràm, đặc biệt các đoạn nhạc từ ca khúc cũng đã viral trên TikTok với hàng chục nghìn lượt tương tác.

Ước anh nhiều nỗi buồn - Hương Tràm

Phần ca từ mang chút sắc thái tiêu cực, từng khiến nhiều người lo ngại Hương Tràm sẽ gặp phải ý kiến trái chiều, thế nhưng chính yếu tố này lại giúp ca khúc nổi bật giữa thị trường ballad vốn đã quen thuộc. Lyrics “Nguyện cầu cho anh không mang điều lành. Và cuộc tình với ai, mong manh chẳng thành” vừa là điểm nhấn gây ấn tượng, vừa là chi tiết “chạm” tới khán giả. Thay vì gửi lời chúc phúc cho người cũ, nhân vật nữ thẳng thắn bộc lộ nỗi tổn thương và mong muốn người kia cũng phải trải qua cảm giác đau đớn tương tự.

Sự trở lại đúng với sở trường ballad không chỉ gợi nhớ hình ảnh Hương Tràm với loạt bản hit đình đám trước đây, mà còn được nâng tầm bởi visual trong MV, vốn được khen ngợi hết lời. Từ thần thái, ánh mắt đến đều tôn lên vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ nhưng vẫn mong manh và nội tâm, đồng thời kết hợp hoàn hảo với âm nhạc để tạo nên tổng thể vừa ma mị, bí ẩn vừa đầy sức hút.

Hương Tràm diễn xuất ấn tượng trong MV

MV mang màu sắc u tối, ma mị

Hương Tràm như "bóng ma" ám ảnh người cũ

Cô rơi nước mắt và quyết định buông xuôi khi thấy mái ấm mới của người cũ

MV cũng được nữ ca sĩ được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn cảm xúc, mang sắc thái ma mị, bí ẩn và đầy ẩn dụ. Tông màu trầm buồn, góc máy điện ảnh cùng cách kể chuyện tượng trưng khắc họa sâu sắc tâm trạng nhân vật nữ - một người vừa mạnh mẽ vừa tổn thương sau chia ly. Đặc biệt, MV còn có sự góp mặt của hai diễn viên trẻ Trần Ngọc Vàng và Lan Thy, những gương mặt đang gây chú ý khiến khán giả càng quan tâm. Ban đầu, Hương Tràm vào vai người phụ nữ "điên tình", ám ảnh người cũ. MV diễn biến nhiều tình huống, cuối cùng, Hương Tràm buông bỏ khi thấy mái ấm mới của người cũ. Diễn xuất của nữ ca sĩ bộc lộ tinh tế qua nhiều scene cận mặt đặc tả cảm xúc của một người phụ nữ tổn thương.

Ca khúc của Hương Tràm gây sốt từ trước khi lên sóng

Đáng nói, trước khi ra mắt, đoạn điệp khúc ngắn mang tính “dằn mặt” người cũ này đã được spoil và bất ngờ viral trên TikTok, dù khi đó chưa ai biết rõ tác giả hay ca sĩ thể hiện. Giai điệu ma mị, giọng hát vừa lạ vừa quen cùng ca từ đầy cảm xúc nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo nên hàng loạt video cover và remix. Nhiều người tò mò truy tìm danh tính giọng ca đứng sau đoạn nhạc ám ảnh này. Sau khi đoạn nhạc gây sốt, Hương Tràm mới xác nhận mình là chủ nhân của đoạn nhạc, đồng thời cho biết đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Thông tin này khiến khán giả phấn khích, nhiều người háo hức mong chờ phiên bản hoàn chỉnh, kỳ vọng vào một cú nổ lớn trong lần comeback của nữ ca sĩ.

MV đạt những con số ấn tượng sau thời gian ngắn phát hành

Với Ước anh nhiều nỗi buồn , khán giả dành nhiều lời khen cho giọng hát dày dặn, đầy cảm xúc và kỹ thuật tinh tế của Hương Tràm. Cô cho thấy ballad luôn là "đất diễn" của mình, thể hiện phong độ đỉnh cao, truyền tải trọn vẹn từng lớp cảm xúc trong bài hát. Ở những đoạn cao trào, giọng hát vang lên mạnh mẽ, da diết và ám ảnh, khiến người nghe “nổi da gà”.

Có thể nói, lần comeback này là bước trở lại đầy ấn tượng của Hương Tràm, thể hiện rõ sự trưởng thành trong âm nhạc, hình ảnh và phong thái nghệ sĩ. Giọng ca Em Gái Mưa đã thể hiện sự tinh tế trong việc chọn ca khúc, vừa phù hợp với giọng hát dày dặn, giàu cảm xúc vốn là thương hiệu của mình, vừa truyền tải thông điệp nữ quyền mạnh mẽ nhưng vẫn chân thật về tình yêu và nỗi đau.

Điều này không chỉ làm hài lòng người hâm mộ mà còn tái khẳng định vị thế quan trọng của Hương Tràm trong làng Vpop, chứng minh cô không chỉ là ca sĩ với giọng hát xuất sắc mà còn là nghệ sĩ phát triển toàn diện, đi kèm hình ảnh trưởng thành và cuốn hút.