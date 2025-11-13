Trong tập 8 Anh Trai Say Hi mùa 2, cặp team còn lại là To Your Ex (đội trưởng BigDaddy) và Sớm Muộn Thì (đội trưởng Robber) đã hoàn thành nốt lượt đấu đầu tiên. Sau đó, 30 thí sinh sẽ cùng bước vào vòng dance battle. Chia ra làm 3 phần, mỗi đội sẽ phải thi theo tập thể, đối kháng và nhảy solo. Cộng với số điểm từ vòng đấu bài hát, đội CongB lội ngược dòng từ hạng 3 lên hạng nhất, thành công bảo toàn lực lượng vào tiếp Live Show 4.

Bên cạnh những gương mặt nổi bật ở vòng dance battle như Cody Nam Võ, Karik, CongB… thì một cái tên khác đang được dân tình bàn tán tưng bừng trên MXH vài ngày qua - đó là dancer Lê Vinh. Anh chàng tham gia với vai trò giám khảo chấm thi cho các Anh Trai, cùng với một loạt “quái thú” trong giới nhảy underground Việt như C2LOW, BBOY B4, Quốc Tít và MT POP.

Lê Vinh ăn diện thoải mái, mang đậm phong cách hip-hop đường phố. Tại đây, anh chàng gây ấn tượng qua màn thể hiện những bước nhảy BBoy điêu luyện, uyển chuyển vô cùng đã mắt. Phần trổ tài của Lê Vinh đã nhận được sự hưởng ứng lớn từ dàn line-up, ban giám khảo và khán giả tại trường quay. Sau khi tập 8 lên sóng, Lê Vinh viral rần rần nhờ vẻ ngoài đẹp trai, tuấn tú cùng nụ cười sáng ngời. Cách anh nhẹ nhàng đánh giá và đưa lời khuyên cho các thí sinh đã đánh gục không ít fan girl trên nền tảng TikTok và Threads.

Phần thể hiện vũ đạo của Lê Vinh tại vòng dance battle

Hàng loạt video về Lê Vinh được edit, capcut giật giật xuất hiện trên MXH. Có thể nói, độ thảo luận của nam dancer cao không kém các Anh Trai trong tập 8. Một số người còn xin 1 slot cho Lê Vinh tham gia cc

Điều này không phải là không có cơ sở bởi kênh TikTok đơn vị sản xuất đã ghim video đoạn cut Lê Vinh ở vòng dance battle lên đầu trang - một tín hiệu vô cùng khả quan rằng anh chàng có khả năng đang được NSX nhắm đến để trở thành 1 thí sinh mùa 3.

Anh chàng hot không kém dàn thí sinh trong tập 8

Sinh năm 1995 tại Hải Phòng, Lê Vinh (tên thật là Lê Quang Vinh) là một trong những dancer và biên đạo nhảy tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam. Bắt đầu làm quen với bộ môn nhảy múa từ năm 2006, anh khởi đầu bằng những buổi tập theo video trên mạng cùng các anh em chung lớp. Từ niềm đam mê tuổi trẻ, Lê Vinh dần nghiêm túc với nghề, gia nhập nhóm Wild Style, một trong những nhóm Breaking nổi bật tại Hải Phòng thời điểm đó.

Năm 2013, anh quyết định chuyển vào TP.HCM để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Quãng thời gian đầu đầy thử thách, nhưng cũng là cơ hội giúp Lê Vinh cọ xát và trưởng thành khi tham gia nhiều tập thể như XcaperS, LC Community và Game On Crew. Đến năm 2021, Lê Vinh thành lập nhóm SpaceX Dance Group - một cộng đồng nhảy quy tụ những bạn trẻ cùng chung đam mê và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực. Anh hiện là leader và founder của nhóm, hoạt động ở hai mảng chính: đào tạo - huấn luyện kỹ năng nhảy và biểu diễn - biên đạo chuyên nghiệp.

Anh hiện là leader và founder của nhóm SpaceX Dance Group

Một số tác phẩm anh tâm đắc gồm: Việt Nam Muôn Đời (2023), Giá Như và Trống Cơm trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, và Walk trong Anh Trai Say Hi. Bên cạnh đó, anh còn thường xuyên đảm nhận vai trò giám khảo các cuộc thi nhảy sinh viên, góp phần thúc đẩy văn hóa nhảy phát triển lành mạnh trong cộng đồng trẻ. Mới đây, anh chàng đóng vai trò tổng biên đạo cho V-Fest, màn trình diễn của SOOBIN tại Y-Fest, SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER…

Gần đây, Lê Vinh đảm nhận vai trò tổng biên đạo cho màn trình diễn của SOOBIN tại Y-Fest

Lê Vinh từng đảm nhiệm vai trò giám khảo cho hơn 40 cuộc thi nhảy showcase, đóng góp không nhỏ vào việc đánh giá và định hướng các nhóm nhảy trẻ. Trong vai trò thành viên và trưởng nhóm, anh cùng đội đạt được nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường showcase, nổi bật phải kể đến các giải Quán Quân như Together Time 2018, BeU with Honda Regional 2015 & 2017, hay LUMINOUS Dance Competition 2014. Bên cạnh đó, đội của anh cũng từng giành Á Quân tại các cuộc thi lớn như Best Dance Crew Hoa Sen Home International Cup 2024 và BeU with Honda National 2015 & 2017.