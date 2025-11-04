Lộ diện 8 Anh Trai có nguy cơ bị loại, 1 team nắm chắc phần thắng?

Vài ngày trước, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã lên sóng tập 7, mở ra nửa chặng đầu Live Stage 3. Tại đây, 4 team của 4 đội trưởng Ngô Kiến Huy, CongB, Phúc Du và Dillian Hoàng đã đem đến loạt sân khấu đa dạng nhạc và concept, tiếp lửa cho người hâm mộ chờ đợi đến tập 8 - 2 team còn lại của BigDaddy và Robber sẽ hoàn thành nốt bảng đấu đầu tiên rồi sẽ bước tiếp vào dance battle.

Tập 7 hé lộ 4 tiết mục đầu tiên của Live Stage 3

Dù Live Stage 3 chưa tiết lộ toàn bộ diễn biến nhưng cộng đồng mạng đã kịp chỉ ra một vài dấu hiệu nhận biết kết quả cuối cùng. Cụ thể, ở đoạn trailer giới thiệu tập 8, phân cảnh các Anh Trai ôm nhau khóc được cho đã tự vạch trần số phận của 8 người. Theo đó, Vương Bình, Tez, Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Hải Nam, Otis, Rio sẽ là những gương mặt rơi vào vòng nguy hiểm, trong khi 1 nhân vật tóc đen bị che mặt vẫn chưa rõ danh tính.

Nếu đúng như Ngô Kiến Huy đã nhận định trước đó - vòng loại tới sẽ phải chào tạm biệt 10 đến 12 thí sinh, sẽ phải có ít nhất 2 Anh Trai nữa chưa lọt vào khung hình nên dân tình chưa thể "đánh hơi" ra được. Hiện giờ, tin đồn lan truyền rằng 5 cái tên chắc chắn phải rời nhà chung là Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Bùi Duy Ngọc, Tez và Otis.

Mới đây, NSX Anh Trai Say Hi mùa 2 vừa thông báo có thay đổi mang tính lịch sử: 18 người sẽ bước vào Chung kết thay vì 16 như mùa 1 và Em Xinh. Vì thế, việc Live Stage 3 chỉ loại 5 người cũng có khả năng, đồng nghĩa rằng Live Stage 4 loại 7 người - "vừa xinh" đội hình đầy đủ tranh tài trong đêm Chung kết. Nên nhớ, Ngô Kiến Huy chỉ đánh giá dựa trên cảm nhận cá nhân, chương trình chưa hề xác nhận số lượng thí sinh rời cuộc chơi là bao nhiêu.

Thực tế, nếu theo đúng cơ chế loại trừ cũ, những thí sinh dừng cuộc chơi sớm thường sẽ không có nhiều cơ hội góp mặt trong các tiết mục lớn, dẫn đến việc bị giảm độ nhận diện và hạn chế nội dung truyền thông. Vì thế, việc kéo dài thời gian thi đấu giúp tạo thế cân bằng, cho phép mọi nghệ sĩ đều có thêm cơ hội được thể hiện, thay vì bị loại sớm trước khi khán giả kịp nhớ mặt đặt tên.

Khi đó, các nghệ sĩ vừa kịp thu hút thêm một lượng fan mới, xây dựng fandom hiệu quả hơn, vừa có thêm đất diễn tại concert Anh Trai Say Hi mùa 2. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại rằng việc kéo dài số lượng thí sinh quá đông có thể khiến nhịp chương trình trở nên loãng, khó giữ được cao trào cảm xúc, điều vốn là điểm mạnh của mùa đầu tiên.

Không thể phủ nhận quyết định từ BTC sẽ khiến tình thế gameshow trở nên bị xáo động nhưng cũng là cách đổi mới format, giúp chương trình duy trì được sức hút thay vì đi theo kịch bản quen thuộc ở 2 show Say Hi trước đó.

Ngoài ra, nhìn vào 7 người rơi vào vòng nguy hiểm, "Hi mom, hi dad" có thể khẳng định team CongB và team Dillian đạt được số điểm cao nhất, đủ điều kiện để bảo toàn lực lượng. Cũng có một vài thông tin spoil rằng chỉ ra một trong 2 team đáng lẽ cũng chịu chung số phận với 4 team còn lại nhưng một chiếc "phao cứu sinh" được đưa ra. Tuy nhiên, đây chỉ là những giả thuyết mang tính 1 chiều, không hề được BTC hay dàn line-up xác thực.