Mới đây, tour diễn Show What I Am đã đặt chân đến Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ Olympic (Hàn Quốc). 6 cô gái IVE đã mang đến loạt bản hit làm nên tên tuổi, chiêu đãi đại tiệc âm nhạc - giải trí tới hơn 10 nghìn khán giả.

Một trong những khoảnh khắc viral nhất đêm nhạc là Jang Wonyoung biểu diễn ca khúc Attitude . Đoạn fancam hút hơn trăm nghìn view cho thấy 1 Jang Wonyoung tự tin, thần thái hút mắt và khả năng kết nối với khán giả rất tốt. Nữ idol khoe nhan sắc rạng rỡ và sống động, càng xem càng cuốn.

Fancam Jang Wonyoung biểu diễn Attitude đang viral

Điều gây tranh cãi ở đây là cô nàng diện crop-top và quần short bó sát, ngắn đến mức lộ nguyên một khoảng vòng 3. Dù không quá lộ liễu nhưng cộng đồng mạng đã có dịp bàn tán xôn xao, phần lớn chỉ trích Jang Wonyoung không thực sự cần hở bạo đến vậy để hút fan, hút view. Thậm chí, Jang Wonyoung không hề mặc quần bảo hộ để tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Trang phục ngắn cũn cỡn khiến vòng 3 của nữ idol lộ ra ngoài

Người hâm mộ dĩ nhiên là khá sốc khi đây là lần đầu tiên Jang Wonyoung mặc outfit sexy đến vậy. “Sống đủ lâu để thấy Jang Wonyoung hở vòng 3” - một bình luận nhận được nhiều tương tác cho biết. Không chỉ lần này, xuyên suốt tour diễn là nhiều lần Jang Wonyoung hướng đến hình tượng gợi cảm hơn, diện không ít trang phục lộ vòng 3.

Thực tế, hình ảnh Jang Wonyoung đang thay đổi rõ rệt trong suốt tour diễn này. Từ kiểu trang điểm sắc sảo hơn, vũ đạo nhiều động tác hông, đến loạt outfit cắt xẻ táo bạo, tất cả cho thấy nỗ lực “lột xác” khỏi danh xưng “thỏ con” thuở debut. Bỏ qua tranh cãi, không thể phủ nhận rằng Jang Wonyoung vẫn giữ được năng lượng sân khấu và khả năng trình diễn idol của cô nàng.

Jang Wonyoung đang hướng đến hình tượng trưởng thành và sexy hơn

Thời gian gần đây, cộng đồng yêu Kpop sục sôi trước loạt nữ idol hở cực bạo, điển hình là Lisa với loạt outfit lộ nửa đến gần như nguyên vòng 3 khi chạy tour DEADLINE . KATSEYE - nhóm nữ xu hướng cũng gây tranh luận với trang phục bị cho là “tình dục hoá” phụ nữ khi hầu hết các thành viên đề dưới độ tuổi 20.

Lisa