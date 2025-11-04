Giọng ca Nhạc viện đắt show nhất hiện tại hát chênh phô lạc giọng mà không ai chê

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại màn trình diễn của ca sĩ Võ Hạ Trâm trong một sự kiện ra mắt chương trình truyền hình. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn khi nhiều khán giả nhận ra phần trình bày của nữ ca sĩ lệch tông, lệch nốt so với bản phối gốc. Dù vậy, thay vì chỉ trích, phần đông người xem lại tỏ ra đồng cảm, bởi những sai sót nhỏ này dường như xuất phát từ cảm xúc quá dâng trào của cô trong lúc biểu diễn.

Võ Hạ Trâm vừa diễn vừa khóc

Trong tiết mục, Võ Hạ Trâm vừa hát vừa nghẹn ngào rơi nước mắt. Giọng hát nội lực, kỹ thuật xử lý thanh nhạc tinh tế vốn là thế mạnh của nữ ca sĩ, nay lại mang đến một sắc thái khác chân thành, xúc động và đầy cảm xúc, khiến nhiều khán giả cũng rưng rưng khi theo dõi. Khoảnh khắc nữ ca sĩ cúi đầu, giọng nghẹn lại giữa chừng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trọn vẹn ca khúc đã khiến không khí khán phòng lắng đọng.

Võ Hạ Trâm và màn trình diễn đầy cảm xúc

Nữ ca sĩ vừa hát vừa khóc đến lạc cả giọng

Được biết, ca khúc mà Võ Hạ Trâm thể hiện là bài hát chủ đề của chương trình Điều Ước Của Mẹ, được trình diễn trong buổi họp báo ra mắt chương trình. Bài hát mang thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử thiêng liêng, về những hy sinh thầm lặng của người mẹ dành cho con. Có lẽ chính chủ đề này đã khiến Võ Hạ Trâm người từng nhiều lần chia sẻ về tình yêu và lòng biết ơn đối với mẹ không kìm được xúc động khi biểu diễn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Võ Hạ Trâm thể hiện cảm xúc nghẹn ngào khi trình bày các ca khúc về mẹ. Trước đó không lâu, cô từng “gây sốt” với màn trình diễn ca khúc Mẹ Yêu Con tại Concert Quốc Gia Tổ Quốc Trong Tim, nhận được “cơn mưa” lời khen từ khán giả nhờ giọng hát truyền cảm và cách thể hiện đầy tình mẫu tử.

Võ Hạ Trâm nhiều lần thể hiện ca khúc về mẹ khiến khán giả rưng rưng

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho ra mắt MV Phải Chi Mẹ Ở Bên Con, một sản phẩm âm nhạc mang đậm chủ đề gia đình và tình mẹ con, do nhạc sĩ Vũ Đặng Quốc Việt sáng tác. Khi đó, Võ Hạ Trâm chia sẻ, vì quá yêu thích ca khúc này, cô đã chủ động liên hệ với nhạc sĩ để mua độc quyền bài hát. Trong quá trình thực hiện MV, nữ ca sĩ nhiều lần bật khóc nức nở, bởi những ca từ đầy cảm động gợi lại trong cô nhiều ký ức về mẹ và những khoảnh khắc thiêng liêng của tình thân.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả bày tỏ sự thấu hiểu và trân trọng cảm xúc thật của Võ Hạ Trâm. Nhiều người cho rằng, chính sự chân thành, mộc mạc và cảm xúc sâu sắc ấy đã làm nên nét riêng biệt của nữ ca sĩ, giúp Võ Hạ Trâm luôn chiếm được cảm tình của công chúng qua mỗi lần thể hiện những ca khúc về gia đình.

Võ Hạ Trâm luôn chiếm được cảm tình của công chúng qua mỗi lần thể hiện những ca khúc về gia đình

Giọng hát được khổ luyện chuyên nghiệp từ môi trường Nhạc viện, cộng với thần thái sân khấu, khả năng xử lý những ca khúc bất hủ đã giúp Võ Hạ Trâm tạo nên công thức rất riêng mà chỉ cô mới có. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Hạ Trâm cho biết, bí quyết để thể hiện trọn vẹn những ca khúc ý nghĩa là đặt trọn vẹn trái tim. Khi hát về mẹ, cô dùng tâm thế của chính mình - là mẹ 2 con để cảm nhận từng giai điệu và ca từ. Do đó, khán giả mới càng đồng cảm với ca khúc Võ Hạ Trâm thể hiện.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Võ Hạ Trâm cho biết, bí quyết để thể hiện trọn vẹn những ca khúc ý nghĩa là đặt trọn vẹn trái tim

Năm qua, Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca chính luận nổi bật nhất. Nữ ca sĩ chạy show tất bật, vào nam ra bắc liên tục. Võ Hạ Trâm được chọn diễn tại Đại lễ A50, cất giọng ở các sự kiện lớn nhỏ cấp Nhà nước, cộng đồng. Lịch trình của Võ Hạ Trâm không chỉ san sát nhau, mà có ngày cô còn chạy 2 show, cho thấy sức ảnh hưởng của giọng ca thực lực hàng đầu. Chính bản thân nữ ca sĩ cũng bất ngờ trước tần suất làm việc này, cô bày tỏ sự biết ơn, tự hào vì đã được cống hiến.