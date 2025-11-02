Mới đây, ca khúc solo đầu tiên của Jang Wonyoung (IVE) mang tên 8 (Eight) đã chính thức được trình diễn tại concert của nhóm, đánh dấu lần đầu tiên cô nàng thể hiện vai trò ca sĩ solo trên sân khấu. Bài hát có giai điệu sôi động, pha trộn giữa pop hiện đại và chất điện tử, được chính Wonyoung tham gia viết lời. Tuy nhiên, màn trình diễn lại nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.



Màn trình diễn solo của Jang Wonyoung

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, người xem lập tức dồn sự chú ý không chỉ vào outfit siêu ngắn, có phần hở vòng 3 của Jang Wonyoung. Chưa bao giờ "công chúa Kpop" hở bạo, nhảy bốc thế này. Netizen chia phe tranh cãi, người ủng hộ hình tượng trưởng thành nóng bỏng của Jang Wonyoung, nhưng đa phần thì cho rằng nữ thần tượng bị cuốn theo bão "khoe thân" của Kpop. Với danh xưng "công chúa Kpop" - vốn đi kèm hình ảnh sang chảnh, ngọt ngào, nhiều khán giả cho rằng Wonyoung đã "lệch vibe" khi lựa chọn phong cách biểu diễn gợi cảm và động tác vũ đạo táo bạo như vậy.

Jang Wonyoung như lột xác

Chưa bao giờ "công chúa Kpop" táo bạo thế này

Nhưng, điểm gây tranh cãi nhất là giọng hát và vũ đạo thiếu sức thuyết phục của Jang Wonyoung. Phần trình diễn solo được thiết kế để làm nổi bật thần thái trình diễn hơn là kỹ năng thanh nhạc. Thế nhưng, Wonyoung dường như vẫn chưa đủ chắc tay trong việc làm chủ sân khấu một mình, khiến màn trình diễn lộ rõ sự gượng gạo.

Các đoạn vũ đạo được dàn dựng khá rườm rà, nhưng động tác lại thiếu lực và thiếu điểm nhấn. Nhiều người xem khó tính chỉ ra, Jang Wonyoung không nghiêm túc hát live, thậm chí "hát nhép một cách lộ liễu". Chưa kể, giai điệu bài hát mới bị so sánh với nhạc Jennie và BIGBANG.

Kỹ năng trình diễn của Jang Wonyoung gây tranh cãi

Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng cho thấy phản ứng trái chiều:

- Cả bài hát lẫn trang phục đều khó hiểu…

- Phần bình luận toàn chê thôi, đúng là 'ác liệt' thật.

- Giống phiên bản kém hơn của LIKE Jennie mà pha thêm chút trot.

- Bộ đồ này thực sự quá mức rồi.

- Tôi rất mong chờ màn solo của Wonyoung, nhưng lời nhạc tệ và outfit thì quá táo bạo.

- Nghe cứ như bài của BIGBANG vậy.

- Cô ấy còn không hát nhép cho nghiêm túc.

- Vẫn chưa thể solo được đâu, hát thì nhép còn nhảy xấu.

- Ngoài đẹp ra Jang Wonyoung vẫn chưa có thế mạnh gì để làm ca sĩ solo.

Trên các diễn đàn Kpop, nhiều netizen thẳng thắn nhận xét rằng Jang Wonyoung vẫn chưa đủ trình độ để tách nhóm hay đảm nhận vai trò ca sĩ solo thực thụ. Dù sở hữu visual nổi bật, độ phủ truyền thông cao và được xem là gương mặt đại diện thế hệ idol trẻ, nhưng kỹ năng biểu diễn của cô vẫn còn gây tranh cãi.

Một vài người bênh vực Wonyoung, cho rằng đây chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên, và "ai cũng phải có lần đầu để rút kinh nghiệm". Tuy nhiên, phần đông khán giả lại cho rằng nếu đã chọn debut solo ngay trong concert của nhóm, Wonyoung lẽ ra cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để không khiến công chúng thất vọng.

Một vài người bênh vực Wonyoung, cho rằng đây chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên

Dù là "át chủ bài" của IVE, màn debut solo của Jang Wonyoung lại cho thấy sự non nớt trong kỹ năng biểu diễn

Hiện tại, phần trình diễn của Jang Wonyoung vẫn đang là chủ đề nóng trên các diễn đàn idol, nơi công chúng chia thành hai phe rõ rệt: một bên cho rằng đây là bước chuyển mình cần thiết, fan để lại nhiều bình luận phấn khích, cổ vũ, trong khi bên còn lại khẳng định rằng Wonyoung vẫn chưa đủ năng lực để đảm nhận một sân khấu solo đúng nghĩa. Dù là "át chủ bài" của IVE, màn debut solo của Jang Wonyoung lại cho thấy sự non nớt trong kỹ năng biểu diễn, đồng thời mở ra cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu cô có thực sự phù hợp với vị trí nghệ sĩ solo - hay vẫn nên tiếp tục phát triển trong đội hình nhóm, nơi thế mạnh visual được phát huy trọn vẹn hơn.