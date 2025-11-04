Chuyện gì xảy ra mà Nam Em phải lên xin lỗi, lộ cả mức cát-xê cực thấp?

Vài ngày qua, lùm xùm hát chùa ca khúc Lệ Ngang Trời của Nam Em khiến MXH xôn xao bàn tán. Mọi chuyện bắt đầu khi nhạc sĩ A Tuân đăng đàn, bày tỏ sự bức xúc về việc một số đơn vị, ca sĩ sử dụng ca khúc kể trên, được chính anh sáng tác với mục đích biểu diễn thương mại mà chưa có sự xin phép.

“Tôi thật sự bức xúc vì điều này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người sáng tạo. Tôi không khắt khe, vẫn ủng hộ các bạn trẻ hát lại, nhưng cần có sự tôn trọng nhất định dành cho tác giả, nhạc sĩ và nhà sản xuất”, anh chia sẻ. Nam nhạc sĩ không quên chỉ đích danh Nam Em đã hát Lệ Ngang Trời trong lúc chạy show mà chưa liên hệ xin phép anh Anh cho biết, bản thân không hề khó khăn gì trong việc này, chỉ cần các ca sĩ ngỏ lời xin hát, anh sẵn sàng đồng ý.

Nhạc sĩ A Tuân đăng tải video chỉ điểm Nam Em hát ca khúc của mình mà chưa xin phép

Nam nhạc sĩ cho biết đang xem xét các hướng xử lý về tình trạng các ca khúc của mình bị "dùng chùa", đồng thời kêu gọi cộng đồng nghệ sĩ và công chúng xây dựng môi trường âm nhạc văn minh, tôn trọng quyền tác giả.

Sau đó vài ngày, Nam Em đã chia sẻ đã cập nhật video trên TikTok cá nhân, lên tiếng toàn cảnh ồn ào này dưới góc nhìn của cô. Nam Em thú nhận lý do là bởi cô được khán giả yêu cầu hát Lệ Ngang Trời, nhạc phẩm cô từng không ít lần cover trước đó trên livestream. Vì muốn chiều lòng fan, người đẹp 9x đã ngẫu hứng ngân nga bản nhạc. Nam Em nhấn mạnh: “Trước khi hát, em đã trải qua công đoạn check những bài hát được phép cover, và em thấy Lệ Ngang Trời cover được, mà mình không sử dụng cho mục đích gì cả, chưa tải lên YouTube luôn”.

Nam Em kể lại toàn cảnh vụ ồn ào theo góc nhìn của cô

Tại chính đêm nhạc Nam Em ngẫu hứng hát Lệ Ngang Trời, tất cả bài hát cô trình diễn cũng đều đang “đắp chiếu” vì band đánh nhạc không vừa ý Nam Em. “Show đó em nhận có 10 triệu thôi. Mà mọi người biết chi phí quần áo, makeup, photo, quay phim… trả xong là cũng hết luôn. Chủ yếu là để giao lưu, gặp gỡ khán giả. Em tính lấy sản phẩm về đăng clip trên YouTube nhưng rồi mình bỏ qua luôn, không có nhắc tới nữa”, Nam Em bộc bạch.

Dù phía A Tuân yêu cầu một lời xin lỗi rõ ràng nhưng Nam Em lại không biết xin lỗi như nào. Cô bật mí ekip thường xuyên xin bản quyền đã không còn hợp tác, giờ đây là một ekip hoàn toàn mới. Hôm sau (tức ngày 2/11), team mới sẽ đứng ra giải quyết cho Nam Em. Cô nàng còn cho biết bản thân là người cục xúc, khó mở lòng: “Em là người khó mở lòng, không phải ai em cũng dạ alo được. Cái đó là điểm yếu của em. Mình bị yếu chỗ nào thì để chuyện đó cho người khác làm”.

Nam Em tự nhận là người khó mở lòng, không biết xin lỗi như nào

Chiều 2/11 như đã hẹn, đại diện ekip của Nam Em đã gửi mail tới nhạc sĩ A Tuân để gửi lời xin lỗi. Người này cho biết ca khúc Lệ Ngang Trời không nằm trong danh sách biểu diễn đã chuẩn bị. Tuy nhiên, do khán giả bất ngờ yêu cầu, Nam Em đã ngẫu hứng thể hiện ngay tại chỗ để chiều lòng người xem. Đại diện ekip mong A Tuân thông cảm, vì đây là tình huống phát sinh ngoài kế hoạch. Đồng thời, họ khẳng định không hề phát hành hay khai thác ca khúc này trên bất kỳ nền tảng nào nhằm mục đích thương mại và gửi lời xin lỗi chân thành tới tác giả.

Sau khi nhận được mail, nam nhạc sĩ bày tỏ sự tôn trọng đối với cách viết và thái độ lịch sự trong thư.

Đoạn mail A Tuân nhận được từ đại diện ekip của Nam Em

Nguyên văn đoạn mail ekip Nam Em gửi tới A Tuân (nội dung đã bị cắt đi do nam nhạc sĩ chỉ chụp lại màn hình một phần mail):

Kính gửi Nhạc sĩ A Tuân - chủ nhân ca khúc Lệ Ngang Trời, Trước tiên, ekip ca sĩ Nam Em xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến anh. Liên quan đến thông tin anh A Tuân đăng tải trên mạng xã hội về việc Nam Em thể hiện ca khúc Lệ Ngang Trời trong một chương trình gần đây, ekip xin phép được giải trình cụ thể như sau: 1. Về lý do sử dụng ca khúc: Ca khúc Lệ Ngang Trời không nằm trong danh sách biểu diễn được chuẩn bị từ trước. Trong chương trình, do khán giả ngẫu hứng yêu cầu nên Nam Em đã chiều lòng hát ngay tại chỗ. Anh Tuân thông cảm, vì Nam Em mới quay lại sân khấu ca hát nên luôn cố gắng tôn trọng và mang lại niềm vui cho khán giả. Việc khán giả nhắc đến ca khúc của anh cũng là một niềm vinh dự cho Nam Em. 2. Về việc khai thác thương mại: Nam Em và ekip hoàn toàn không phát hành Audio, Video hay khai thác ca khúc này trên YouTube hoặc bất kỳ nền tảng nào khác nhằm mục đích thương mại. Từ sự việc này, ekip chân thành gửi lời xin lỗi đến Nhạc sĩ A Tuân vì đã sử dụng tác phẩm khi chưa kịp xin phép. Rất mong anh thông cảm và hiểu rõ đây là một tình huống phát sinh ngoài kế hoạch, không có chủ ý vi phạm bản quyền.

Netizen ủng hộ nhạc sĩ A Tuân, đồng thời cho biết dù ekip đã gửi mail xin lỗi nhưng 2 bên vẫn cần một buổi nói chuyện trực tiếp. Ngoài ra, một số ý kiến khẳng định nhờ Nam Em cover mới biết đến Lệ Ngang Trời. Tuy nhiên, bản quyền vẫn mang tính tuyệt đối - mang ca khúc đi hát ở những sân khấu biểu diễn thì nghệ sĩ vẫn phải hoàn thành hết các thủ tục xin phép/bản quyền từ chủ sở hữu ca khúc đó.

Chỉ vài ngày trước, Nam Em vướng ồn ào quỵt tiền, chưa trả số tiền 8 triệu đồng cho ê-kíp từ tháng 7/2025. Cụ thể, tài khoản Facebook P.Q.D đã đăng bài viết nhắc đến Nam Em và bạn trai Bùi Hữu Cường. Người này cho biết cả hai vẫn chưa hoàn tất việc thanh toán 8 triệu đồng từ ngày 29/7/2025. Dù đã nhiều lần nhắn tin nhắc nhở nhưng anh không nhận được phản hồi. Kèm theo đó, tài khoản P.Q.D đồng thời đăng kèm loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn đòi tiền với phía Nam Em.