BIGBANG cũng từng là “nạn nhân” của Mailisa

Ngày 13/11, Mailisa trở thành từ khoá nóng trên MXH bởi loạt hình ảnh cơ quan chứng năng xuất hiện làm việc ở một vài trụ sở thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi, từng là một trong những thương hiệu thẩm mỹ có lượng khách hàng lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thẩm mỹ viện vướng nhiều sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép.

Bà chủ Mailisa là gương mặt nổi tiếng trên MXH

Trên mạng xã hội, nữ doanh nhân Phan Thị Mai (chủ Mailisa) là gương mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong các clip quảng bá thẩm mỹ viện, livestream. Bà chủ Mailisa còn thoải mái khoe cuộc sống thường nhật, những hoạt động kinh doanh và từ thiện qua hệ thống kênh của mình. Một trong những lý do giúp Mailisa nổi tiếng chính là loạt ca khúc nhạc chế làm nên hiện tượng.

Nhạc chế "sếp em Mailisa"

Khởi đầu cho hiện tượng nhạc Mailisa chính là bài hát chế "Sếp em Mailisa" từ năm 2022. Ca khúc do tập thể nhân viên trình diễn với ca từ ca ngợi "sếp Mai". Nhờ “Sếp em Mailisa” , từ khoá Mailisa nổi đình đám, mang về tương tác khủng trên TikTok. Từ đây, Mailisa làm thêm loạt clip nhạc chế khác, với cùng nội dung “nịnh sếp”, yêu công ty.

Những clip hát - múa của Mailisa đều có sự tham gia của đông đảo nhân viên thẩm mỹ viện, dần dà trở thành nội dung thương hiệu

Điển hình như Happy Birthday Sếp Em Mailisa cuối năm 2023. Đây là ca khúc do nhân viên tự sáng tác để chúc mừng Sếp Mai, với giai điệu đơn giản, viral vì tâng bốc sếp một cách over như "sếp Mai number 1!", "Trên thế gian sếp Mai là siêu nhất", hay "Sánh vai cùng sếp Khánh đẹp trai". Chính sự “lố” đến mức rợn da gà đã biến bài hát thành một hiện tượng meme, thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bản parody vào cuối 2023.

Mailisa còn chế ca khúc Giáng sinh kinh điển Jingle Bells , toàn bộ phần lời lồng ghép dày đặc các thông điệp marketing. Những slogan thương hiệu được lặp đi lặp lại, kết hợp với vũ đạo đồng đều, đơn giản tạo nên một hiệu ứng ám ảnh người xem mạnh mẽ vì ca từ sến sẩm và “cringe”.

Mailisa chế Bang Bang Bang của BIGBANG

Ở một số dịp khai trương chi nhánh Mailisa, cư dân mạng cũng “rần rần” với nhạc chế Bang Bang Bang (BIGBANG) hay We Will Rock You. Các ca khúc Mailisa lựa chế nổi tiếng quốc dân, được người Việt biết đến nhiều, nhờ đó dễ dàng lan toả. Những clip hát - múa của Mailisa đều có sự tham gia của đông đảo nhân viên thẩm mỹ viện, dần dà trở thành nội dung thương hiệu.

Tuy nhiên, ngoài giúp Mailisa viral thì xu hướng này không để lại quá nhiều giá trị về mặt âm nhạc, nghệ thuật. Ngược lại, những ca khúc chế của Mailisa viral trở thành trò cười trên mạng xã hội. Giới trẻ biến tấu thêm nhiều phiên bản, nội dung bắt trend hài hước châm biếm, mang tính giễu cợt.