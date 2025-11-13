Sáng ngày 13/11, thông tin cảnh sát kiểm tra nhiều cơ sở thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai, sinh năm 1975) - Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) khiến dư luận xôn xao. Nhiều người cũng bày tỏ sự bất ngờ bởi trên MXH, đến ngày 12/11 vừa qua, Mailisa vẫn hoạt động bình thường.

Cụ thể, vào 17h27 ngày 12/11, “bà trùm thẩm mỹ” đăng clip là loạt ảnh tình tứ cùng chồng kém 10 tuổi trên nhiều nền tảng khác nhau như Facebook và TikTok.

Bài đăng gần nhất của Mailisa (Nguồn: FBNV)

Kèm theo đó, Mailisa chú thích nhắn gửi đến chồng:

“Với em nơi bình yên nhất vẫn là trong vòng tay anh.

Đúng là tình yêu không phải tìm được người hoàn hảo, mà là cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày. Cảm ơn anh vì tất cả vì luôn kiên nhẫn, bao dung và yêu em theo cách dịu dàng nhất.

Yêu anh xã Hoàng Kim Khánh nhiều thiệt nhiều”.

Từ sau bài đăng này, toàn bộ “hệ sinh thái” Mailisa gồm tài khoản của Mailisa - Hoàng Kim Khánh, con dâu Mailisa, tài khoản của TMV,... chưa có thêm bất kỳ cập nhật nào khác. Vì vậy sau khi thông tin nhiều cơ sở thuộc hệ thống Mailisa bị kiểm tra được đăng tải, cư dân mạng đã để lại bình luận thắc mắc, hỏi han phía dưới clip này. Song phía Mailisa chưa có phản hồi.

Cũng trong ngày 12/11, vào 8h51, Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa cập nhật thông tin về dàn siêu xe. Người này cho biết đang đi du lịch nước ngoài với vợ mà thấy “người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài” nên check camera an ninh gara xe ô tô thì thấy bình thường.

Hoàng Kim Khánh đăng ảnh check camera an ninh ở gara ô tô tại nhà (Ảnh: FBNV)

Trước đó - vào ngày 11/11, Mailisa đăng video lên tiếng trên kênh TikTok chính thức có 3 triệu người theo dõi và Facebook 1,7 triệu người theo dõi, khẳng định sản phẩm của mình đảm bảo chất lượng.

"Chỉ cần mình bớt xuất hiện vài hôm, không lên livestream một chút là lại có những người vì muốn 'câu view', 'câu like' mà thêu dệt nên những câu chuyện không có thật", chủ chuỗi thẩm mỹ viện viết, đồng thời phủ nhận một số tin đồn thất thiệt.

Hiện tại, các thông tin về Mailisa - Hoàng Kim Khánh cũng như công việc kinh doanh, tài sản của cặp đôi vẫn đang nhận về sự chú ý từ công chúng.

Vợ chồng Hoàng Kim Khánh - Mailisa (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)