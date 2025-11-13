Hành nghề "quái" như Mailisa: Không phải bác sĩ nhưng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Sáng 13/11, hàng chục cảnh sát có mặt tại tòa nhà trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ) - trụ sở Thẩm mỹ viện Mailisa tại TP HCM. Hoạt động thường nhật của cơ sở này bị tạm ngưng, nhiều cán bộ làm việc bên trong.

Tại Hà Nội, từ hơn 9h sáng cùng ngày, tổ công tác của cơ quan điều tra cũng bất ngờ xuất hiện tại tòa nhà Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô. Các cảnh sát cơ động túc trực xung quanh, trước cửa ra vào, để tổ công tác thực hiện công việc bên trong. Những khách hàng có ý định vào đều được yêu cầu rời đi với lý do "cơ sở đóng cửa hôm nay".

Cùng thời điểm, cảnh sát cũng làm việc tại các chi nhánh Mailisa ở Đăk Lăk, Cần Thơ, Nha Trang...

Cảnh sát làm việc tại Mailisa trên phố Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội - Ảnh: VnExpress

Tại Nghệ An, lúc 10h, lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, giữ trật tự phía trước khuôn viên và cổng thẩm mỹ viện trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh. Sảnh tầng một của Mailisa đóng kín. Thỉnh thoảng có một cảnh sát cơ động và một nam nhân viên của cơ sở thẩm mỹ này ra vào.

Hiện, nhà chức trách chưa công bố nội dung làm việc tại nhiều cơ sở Mailisa trên các tỉnh, thành khác.

Được biết vợ chồng bà Phan Thị Mai - Hoàng Kim Khánh là chủ chuỗi 17 chi nhánh Mailisa, được công chúng chú ý bởi hình ảnh "dàn siêu xe" triệu USD và tích cực từ thiện, trao tiền, quà cho người nghèo, đồng bào bị lũ lụt.

Hồi tháng 3, trong sự kiện tại Đà Nẵng do Mailisa tổ chức, đoàn xe của hai vợ chồng này vượt đèn đỏ, bị CSGT xử phạt. Bà Mai sau đó lên tiếng nhận trách nhiệm và khẳng định mình luôn tôn trọng pháp luật.

Trước đó, hệ thống Mailisa nhiều lần bị phản ánh về quảng cáo quá mức, sử dụng hình ảnh khách hàng không được phép và bán sản phẩm không đúng công dụng công bố.

Mô hình hoạt động của Mailisa được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện.

Hình ảnh quảng cáo của thẩm mỹ viện Mailisa

Tuy sở hữu thương hiệu lớn và hệ thống nhiều chi nhánh, Mailisa cũng đã từng bị xử phạt hành chính ở một số địa phương.

Tại TPHCM, ngày 10/1/2023, chi nhánh Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TPHCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì “cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép” và “quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép”.

Ngày 4/4/2024, tại chi nhánh tỉnh Bình Dương (trước đây), Thẩm mỹ viện Mailisa bị Sở Y tế tỉnh Bình Dương xử phạt 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động dịch vụ chiếu tia laser trong 4,5 tháng do sử dụng thiết bị can thiệp vào cơ thể người không đúng quy định.

Trong cả hai trường hợp, cơ quan chức năng đều yêu cầu Mailisa tháo gỡ quảng cáo vi phạm và ngừng cung cấp dịch vụ vượt phạm vi được phép.

Một chi nhánh khác từng bị xử phạt hành chính do quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu gây hiểu nhầm là thuốc. Cơ quan quản lý thị trường cũng từng kiểm tra, yêu cầu doanh nghiệp khắc phục sai phạm trong khâu ghi nhãn và công bố sản phẩm.

Được biết, theo giấy đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Mailisa có địa chỉ tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh. Doanh nghiệp này có ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gọi đầu, tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao), hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hoạt động xăm, phun, thêu trên da (không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm)…

Bà Mai luôn khẳng định doanh nghiệp hoạt động minh bạch và "đóng thuế 10-20 tỷ đồng mỗi tháng", tất cả sản phẩm phân phối đều có giấy phép của Bộ Y tế, được nhập khẩu chính hãng, không có "kem trộn" hay hàng trôi nổi.