Nhan sắc "sếp em Mailisa" thời chưa dao kéo: Con gái tôi ngỡ mẹ là bà ngoại

Doanh nhân Mailisa nổi tiếng biệt danh "sếp em Mailisa" tên thật Phan Thị Mai là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ - làm đẹp. Bà là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên từ năm 1998. Trên MXH, nữ doanh nhân còn là nhà sáng tạo nội dung sở hữu kênh TikTok 3 triệu người theo dõi cùng loạt content viral ngoài sức tưởng tượng.

Thương hiệu thẩm mỹ Mailisa từng là nơi chăm sóc sắc đẹp của nhiều nghệ sĩ, Hoa/Á hậu Việt Nam kể đến như Mai Phương Thúy Á hậu Tú Anh... Doanh nhân Mailisa từ đó cũng có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều người đẹp Việt. Ở tuổi 50, "phú bà" thường xuyên được khen ngợi là lão hoá ngược, bởi từ visual đến thời trang của nữ doanh nhân những năm qua đều đồng loạt hồi xuân: trẻ trung, xinh đẹp hơn hẳn thời trẻ.

Bức hình bà Mailisa chụp cùng Á hậu Tú Anh năm 2014 (trái) và nhan sắc gần đây (phải) có sự khác biệt cực lớn. Nữ doanh nhân thậm chí còn trẻ hơn chính mình 10 năm trước đến 20 tuổi.

Mailisa trong bức hình cũ cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo cứ ngỡ một cặp mẹ con dù chỉ chênh nhau 16 tuổi. Đến hiện tại, cả cách ăn mặc và vóc dáng của bà chủ thẩm mỹ viện đều đã "lên hương".

Cách đây không lâu bà Mailisa từng tự lên clip "bóc trần" khác biệt nhan sắc của mình qua thời gian. Cụ thể trong bức ảnh cũ, nữ doanh nhân tự miêu tả mình: "Hai cánh mũi bè ra, mặt chữ U, chân mày thì nằm sát mắt, miệng hơi rộng... Mặt ngày xưa buồn cười lắm. Con gái Mai nhìn hình này còn nhầm là bà ngoại ngày trẻ".

Cùng với đó, bà Mailisa không ngại chỉ ra các thủ thuật mà mình đã sử dụng như: cắt nhân trung kéo môi, căng da mặt siết cơ bằng chỉ - để thu gọn nọng cằm thay vì gọt hàm. Cuối cùng bà chủ thẩm mỹ viện tự nhận mình hiện tại đã "ngon từ thịt, ngọt từ xương"!

Nhan sắc "nhà làm" của Mailisa.