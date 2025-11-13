Nam diễn viên đen nhẻm, chỉ nặng 63kg giờ thành trai đẹp 6 múi

Sau thành công của Mưa Đỏ, Phương Nam nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên được yêu thích hiện nay nhờ lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên và giàu cảm xúc. Tính cách hài hước, vui vẻ còn khiến những đoạn video trên MXH của anh nhận được nhiều sự quan tâm. Mới đây, nam diễn viên còn hút hơn 1,5 triệu lượt xem với màn lột xác ngoại hình, trong một diện mạo mới mẻ và cuốn hút hơn hẳn. Không còn hình ảnh “Anh Tạ” gầy gò, đen nhẻm ngày nào, Phương Nam nay đã lấy lại vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn cùng vẻ ngoài điển trai, nam tính. Sự thay đổi này không chỉ cho thấy nỗ lực tập luyện của Phương Nam mà còn khiến người hâm mộ càng thêm kỳ vọng vào những vai diễn bứt phá của anh trong thời gian tới với ngoại hình mới.

Màn lột xác đang hút lượng tương tác cao chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải của Phương Nam. (Nguồn: phuongnam.dv)

Giống như quá trình giảm cân nhanh chóng, Phương Nam cũng khiến dân tình phải trầm trồ với khả năng hóa nam thần. Từ một thân hình gầy gò chỉ 63kg, nam diễn viên đã tập trung tăng cân, kết hợp với tập luyện cường độ cao để sở hữu body săn chắc, cơ bắp rõ nét và bờ vai vững chãi. Không dừng lại ở đó, anh còn “tút tát” lại ngoại hình với mái tóc nhuộm sáng tông bạch kim nổi bật và quyết định cạo sạch râu, dưỡng trắng da, mang đến diện mạo trẻ trung, cuốn hút hơn hẳn. Gương mặt góc cạnh cùng vóc dáng vạm vỡ giúp Phương Nam toát lên vẻ điển trai, phong trần, khác hẳn hình ảnh anh Tạ mộc mạc, gầy guộc trước kia.

Phương Nam "F5 diện mạo" với thân hình săn chắc, giao diện chất chơi khiến nhiều người không nhận ra.

Cộng đồng mạng choáng ngợp với màn lột xác của Phương Nam, không tin rằng đây chính là anh Tạ.

Trước đó, Phương Nam cũng hút gần 14 triệu lượt xem khi chia hành trình giảm cân đầy khắc nghiệt để hóa thân trọn vẹn vào vai Tạ trong Mưa Đỏ. Từ mức cân nặng 78kg, nam diễn viên đã giảm tới 15kg chỉ trong 3 tháng để phù hợp với hình ảnh người lính trẻ gầy gò, rám nắng nơi chiến trường. Anh phải duy trì cường độ tập luyện dày đặc mỗi ngày, bao gồm nhảy dây, chạy bộ và leo bộ tới 39 tầng chung cư để thúc đẩy quá trình đốt mỡ nhanh chóng. Không thể phủ nhận, tinh thần kỷ luật và sự hy sinh ngoại hình đã giúp vai diễn chạm đến người xem, mang đến một hình tượng người lính chân thực, giàu cảm xúc và để lại dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh.

Phương Nam từng khiến nhiều người thán phục với quá trình giảm 15kg. (Nguồn: phuongnam.dv)