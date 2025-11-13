Tráp cưới 18 triệu độc lạ nhất Việt Nam: Gần chục món mỹ phẩm cao cấp, sướng nhất cô dâu!

Mạng xã hội mới đây viral một video của một cô dâu là makeup artist. Sau 7 tháng lên xe hoa, mới đây cô gái đã chia sẻ hình ảnh trong ngày vui của mình. Điểm độc lạ nhất là bên cạnh những tráp cưới truyền thống, cô dâu chia sẻ nhà trai còn tặng thêm một tráp riêng toàn là mỹ phẩm - đúng với công việc và đam mê làm đẹp của mình. Bộ sính lễ được thiết kế tinh tế với hộp trong suốt, nơ đỏ sang trọng, bên trong là cả một "kho báu" khiến hội mê chị em mê làm đẹp phải xuýt xoa xin vía.

Video viral về tráp sính lễ toàn mỹ phẩm của một cô dâu làm makeup artist (Nguồn @gaomakeup2806).

Điểm đặc biệt nhất của tráp lễ này chính là toàn bộ sản phẩm đều đến từ các thương hiệu cao cấp bậc nhất làng beauty. Dân tình nhanh chóng "soi" được danh sách 9 món mỹ phẩm với tổng giá trị lên đến hơn 18 triệu đồng. Toàn bộ đều là những item thuộc top đầu trong các category, được các makeup artist trên toàn thế giới tin dùng.

Bao gồm sự xuất hiện của cả 4 thương hiệu luxury: Clé de Peau Beauté (Nhật Bản), Chanel, YSL Beauty và Hermès (Pháp). Nếu Clé de Peau Beauté nổi tiếng với chăm sóc da và makeup kết hợp skincare, thì Chanel và YSL Beauty được biết đến với phong cách Pháp thanh lịch, còn Hermès là đỉnh cao của sự xa xỉ và sang trọng.

Hình thức bên ngoài của bộ sính lễ.

Ngó qua, đây là một bộ makeup hoàn chỉnh mà cô dâu có thể sử dụng hàng ngày với đầy đủ lựa chọn từ base (kem nền, kem che khuyết điểm), setting (phấn phủ), color (má hồng, son môi) cho thấy chú rể đã được tham khảo và nhận tư vấn kỹ càng.

Cận cảnh 9 món mỹ phẩm cap cấp được sắp xếp bên trong.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng tráp lễ này cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng sính lễ này không hợp truyền thống và không thể thắp hương dâng cúng tổ tiên. Trước những bình luận này, cô dâu đã lên tiếng đính chính: tráp mỹ phẩm này không phải là lễ vật chính thức để dâng lên tổ tiên, mà chỉ là món quà riêng giữa vợ chồng. Gia đình vẫn có đầy đủ các tráp lễ truyền thống theo đúng phong tục.

Phần lớn netizen đều bênh vực cô dâu và khen ngợi sự sáng tạo của chú rể. Nhiều người cho rằng món quà này rất có ý nghĩa - thể hiện sự hiểu biết và quan tâm của chồng đến công việc, đam mê của vợ, đồng thời có thể thể hiện lời chúc của người chồng mong vợ mãi xinh đẹp, tự tin.

Tráp lễ sáng tạo không tránh khỏi những ý kiến trái chiều.

Chi tiết bộ mỹ phẩm trong tráp sính lễ giá hơn 18 triệu đồng đang viral những ngày qua:

1. Phấn phủ bột Clé De Peau Beauté Translucent Loose Powder - 3300K

Đây là một trong những phấn phủ bột iconic nhất của Clé de Peau Beauté. Sản phẩm nổi tiếng với khả năng kiềm dầu lâu trôi, tạo lớp finish mịn màng tự nhiên mà không làm bí da. Công thức chứa các hạt phấn siêu mịn giúp làm mờ lỗ chân lông, che phủ nhẹ nhàng mà vẫn giữ được độ tươi sáng cho làn da.

2. Son dưỡng môi Clé de Peau Beauté Lip Glorifier - 1200K

Không chỉ dưỡng ẩm, Lip Glorifier còn tạo độ bóng tự nhiên và có hiệu ứng "phồng môi" nhẹ nhờ công nghệ độc quyền. Kết cấu mềm mượt, thẩm thấu nhanh, phù hợp dùng trước khi apply son màu hoặc làm son dưỡng ban đêm.

3. Kem che khuyết điểm Clé de Peau Beaute Concealer - 1800K

Concealer của Clé de Peau được đánh giá cao về khả năng che phủ hoàn hảo mà vẫn giữ được độ tự nhiên. Công thức chứa thành phần dưỡng da giúp vùng che không bị khô, căng. Đặc biệt phù hợp để che quầng thâm, đốm nâu và các khuyết điểm nhỏ trên da.

4. Má Hồng YSL Make Me Blush - 1200K

Dòng phấn má của YSL với công thức powder-to-cream độc đáo - chạm phấn dạng bột nhưng khi lên má lại tan mượt như kem. Màu sắc tươi tắn, bám màu lâu, tạo hiệu ứng "blush from within" rất tự nhiên.

5. Má hồng dạng nước Chanel Les Beiges Water-Fresh Blush - 1750K

Đây là sản phẩm thuộc dòng Les Beiges nổi tiếng của Chanel với kết cấu nước độc đáo. Khi apply lên má, sản phẩm tan ngay tạo màu sắc tự nhiên như da em bé vừa đỏ ửng. Công thức lâu trôi, không lem, không vón cục, rất được lòng giới mộ điệu.

6. Kem nền dạng nước Chanel Les Beiges Water-Fresh Complexion Touch - 2230K

Kem nền dạng gel-nước siêu nhẹ, tạo lớp finish dewy tự nhiên. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích makeup phong cách "no-makeup makeup": da căng bóng, tươi tắn mà không thấy lớp nền. Độ che phủ vừa phải, phù hợp cho da đẹp hoặc những ngày muốn makeup nhẹ nhàng.

7,8. Hai thỏi son màu Rouge Hermès - 2200K/thỏi

Đây chính là "siêu phẩm" trong tráp! Rouge Hermès không chỉ là son môi mà còn là tác phẩm nghệ thuật. Thiết kế vỏ son sang trọng như một món trang sức, có thể refill ruột son. Công thức son chứa thành phần dưỡng ẩm cao cấp, màu sắc chuẩn haute couture, bám màu lâu mà vẫn mềm mượt.

9. Phấn Má Hermès Silky Blush Powder - 2400K

Đây là dòng sản phẩm nằm trong bộ sưu tập makeup haute couture của Hermès. Phấn má của Hermès với chất phấn mịn như lụa, màu sắc tinh tế, sang trọng. Vỏ hộp thiết kế đẹp như đồ trang trí, có thể refill.