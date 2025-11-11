1 điểm chung cho thấy Đỗ Hà và Đỗ Mỹ Linh chuẩn dâu hào môn tinh tế, biết nghĩ cho chồng

Đám cưới của Đỗ Hà và ông xã Viết Vương tại Hà Nội ngày 8/11 vừa qua đã trở thành tâm điểm chú ý với quy mô hoành tráng cùng dàn khách mời toàn những nàng Hậu nổi tiếng. Một trong những điều khiến dân tình thích thú nhất ở bữa tiệc này so với hôn lễ tổ chức ở quê nhà của cặp đôi chính là khoảnh khắc cả hai "quẩy" hết mình cùng bạn bè trong phần dance break cuối tiệc.

Để thoải mái nhảy múa, Đỗ Hà đã thay sang chiếc đầm thứ 4 trong ngày - một thiết kế cúp ngực dáng xòe ngắn ngang đùi do NTK Trà Linh thực hiện, giúp cô dễ dàng di chuyển và vui chơi. Trong đó, chi tiết được hội chị em "ăn cưới online" chú ý và khen ngợi nằm ở đôi giày ballerina đế bệt của Christian Louboutin mà nàng Hậu sử dụng. Lựa chọn này không chỉ thể hiện sự tinh tế về mặt thẩm mỹ mà còn cho thấy sự chu đáo của Đỗ Hà với ông xã.

Đây không phải lần đầu tiên mẫu giày này xuất hiện trong đám cưới của một Hoa Hậu. Vài năm trước, Đỗ Mỹ Linh cũng đã lựa chọn đúng mẫu giày này cho tiệc cưới của mình với ông xã Đỗ Vinh Quang. Việc chọn giày đế bệt không chỉ giúp hai nàng Hậu thoải mái di chuyển trong buổi tiệc dài mà còn thể hiện sự tinh tế, tôn trọng và cân bằng hình ảnh của cặp đôi.

Mẫu giày mà cả Đỗ Hà và Đỗ Mỹ Linh cùng lựa chọn chính là Follies Strass Ballerina - một trong những mẫu giày best-seller của Christian Louboutin, có giá bán $1,245 (hơn 32 triệu đồng). Thiết kế của của Follies Strass là sự kết hợp giữa chất liệu mesh (lưới) trong suốt, da lộn và strass (đá pha lê nhân tạo cao cấp). Phần thân giày được phủ lưới mỏng màu nude, tạo cảm giác mềm mại và thoáng khí, trong khi phần mũi giày được đính kín những viên pha lê lấp lánh, tạo nên hiệu ứng lung linh, sang trọng.

Đặc biệt, dù là giày bệt nhưng Follies Strass vẫn giữ được phần đế đỏ đặc trưng - dấu hiệu nhận dạng không thể nhầm lẫn của thương hiệu Christian Louboutin. Màu đỏ rực rỡ ở đế giày không chỉ là chi tiết thẩm mỹ mà còn là biểu tượng của sự quyến rũ, tự tin và đẳng cấp.

Follies Strass Ballerina trở thành best-seller của Christian Louboutin không phải không có lý do. Bên cạnh xu hướng ballerina đang nổi cộm, Follies Strass Ballerina còn giải quyết vấn đề thực tế của những đôi cao gót của Christian Louboutin: có thể đi cả ngày dài mà không đau chân, nhưng vẫn đủ lộng lẫy và sang trọng để xuất hiện tại bất kỳ sự kiện nào. Hơn nữa, thiết kế đính đá còn giúp đôi giày này trở thành một món trang sức cho đôi chân. Dù mặc váy dài hay váy ngắn, phối với quần jeans hay suit công sở, Follies Strass đều tạo nên điểm nhấn thu hút ánh nhìn.

Ngoài phiên bản ballerina, dòng Follies Strass của Louboutin còn có thiết kế dạng cao gót truyền thống với độ cao từ 5cm đến 12cm - điểm mạnh vốn có của thương hiệu giày đế đỏ. Phiên bản cao gót của Follies Strass giữ nguyên thiết kế lưới và đá đính ở phần thân giày, nhưng thêm vào gót nhọn mảnh mai và quyến rũ. Đây là lựa chọn yêu thích của các ngôi sao khi tham dự thảm đỏ.

Đặc biệt, Louboutin và Maison Margiela cũng từng hợp tác cho ra mắt phiên bản giới hạn của Follies Strass Ballerina dạng Tabi - kiểu giày có ngón chân cái tách rời đặc trưng của Margiela. Sự kết hợp này tạo nên một thiết kế vừa mới mẻ lại mang dáng dấp haute couture, thu hút những tín đồ thời trang thích sự khác biệt.