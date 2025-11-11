Áo blazer bị "thất sủng" trong mùa đông năm nay, 5 mẫu áo khoác này hot hơn nhiều

Nếu vài năm trước, blazer là "ngôi sao sáng" trong tủ đồ của các cô nàng sành điệu thì năm nay, chiếc áo này dường như đã bớt "nóng". Không phải vì nó xấu đi, mà đơn giản là hội sành mặc đang chuộng những kiểu áo khoác năng động, mới mẻ và trẻ trung hơn. Mùa lạnh năm nay, thời trang thiên về sự thoải mái, linh hoạt, và quan trọng nhất là giúp người mặc thấy tự tin xuống phố. Dưới đây là 5 kiểu áo khoác đang được yêu thích, khiến blazer phải "nhường chỗ" một chút.

Áo khoác dạ dáng dài

Áo khoác dạ dáng dài là lựa chọn "kinh điển" mỗi khi trời lạnh, nhưng năm nay nó được ưa chuộng trở lại mạnh mẽ hơn. Không còn bị xem là già dặn, áo dạ dài giờ được thiết kế nhẹ hơn, phom mềm mại hơn và dễ phối đồ hơn nhiều.

Chỉ cần một chiếc áo dạ dài màu be, xám hoặc nâu nhạt, phối cùng áo len cổ lọ và quần jeans, bạn đã có set đồ vừa ấm vừa có gu. Nếu muốn trẻ trung, chỉ cần thêm đôi sneaker trắng hoặc boots thấp cổ là ổn ngay. Nhiều cô nàng văn phòng còn mê kiểu áo này vì nó vừa che khuyết điểm tốt, vừa mang lại vẻ thanh lịch, sang nhẹ nhàng mà không cần cố gắng quá nhiều.

Áo da lộn

Áo da lộn đang được yêu thích trở lại nhờ vẻ cổ điển pha chút bụi bặm. Chất liệu mềm, mịn và tông màu nâu, be, xám trầm rất hợp với tiết trời lạnh. Cảm giác khi khoác áo da lộn là kiểu "ấm mà vẫn cool", nhìn vừa nhẹ nhàng lại vừa cá tính.

Áo da lộn dễ phối đồ hơn bạn nghĩ. Với quần jeans ống rộng, áo thun trắng và đôi boots da, bạn đã có outfit cực "chất" cho buổi cà phê cuối tuần. Nếu thích nhẹ nhàng hơn, có thể phối cùng váy hoa dài và boots ngắn, vừa nữ tính vừa ấm áp. Dáng áo này phù hợp với cả những ai không thích cầu kỳ, chỉ cần mặc đơn giản là vẫn đẹp.

Áo dạ ngắn

Trong khi blazer thường có dáng hơi dài, thì áo dạ ngắn lại là lựa chọn mới mẻ hơn cho những cô nàng muốn hack dáng. Kiểu áo này cắt ngang hông hoặc cao hơn một chút, nên khi mặc cùng quần cạp cao hoặc chân váy chữ A sẽ giúp phần chân trông dài hơn hẳn.

Áo dạ ngắn năm nay cũng có nhiều kiểu mới, từ dáng cổ vest truyền thống đến kiểu cổ tròn, hoặc dáng bomber dạ trẻ trung. Màu sắc cũng tươi tắn hơn, có cả hồng phấn, xanh pastel hay nâu ấm thay vì chỉ đen và xám như trước. Chiếc áo nhỏ gọn này phù hợp để mặc đi làm, đi chơi, thậm chí đi dạo phố buổi tối cũng rất hợp. Nhìn chung, đây là lựa chọn dễ mặc, dễ phối mà vẫn toát lên vẻ năng động, khác hẳn sự "nghiêm túc" của blazer.

Áo khoác da bóng

Nếu bạn là người thích sự khác biệt, áo khoác da bóng chắc chắn sẽ khiến bạn mê. Chất liệu da bóng loáng, bắt sáng khiến chiếc áo trở thành điểm nhấn mạnh mẽ trong cả set đồ.

Chỉ cần một chiếc áo khoác da bóng màu đen hoặc nâu sẫm, phối cùng quần jeans và áo phông là bạn đã có outfit cực "chất" để xuống phố. Nhiều nàng còn thích chọn màu nổi như đỏ hoặc xanh đậm để tăng thêm phần cá tính. Điểm cộng lớn là áo da bóng rất dễ làm nổi bật dáng người, tạo cảm giác hiện đại và mạnh mẽ mà không cần phụ kiện cầu kỳ. Dù là mặc đi cà phê, đi dạo hay tụ tập bạn bè, item này đều giúp bạn trông nổi bật hơn hẳn.

Áo trench coat

Trench coat không phải là kiểu áo mới, nhưng năm nay lại được yêu thích nhờ sự tiện lợi và trẻ trung. Áo thường được may từ vải dày vừa phải, có đai thắt eo giúp tôn dáng. Dáng áo dài vừa đủ che ấm, mà vẫn gọn gàng để di chuyển.

Bạn có thể mặc trench coat cùng quần jeans, áo len cổ lọ hoặc váy dài, đều hợp. Nếu muốn tạo cảm giác gọn gàng hơn, hãy buộc nhẹ dây ở eo để trông vừa thon gọn, vừa có điểm nhấn. Trench coat phù hợp cho mọi dịp như đi làm hay đi chơi cuối tuần. Cảm giác khi khoác lên là kiểu "chỉ cần vậy thôi là đủ đẹp".

