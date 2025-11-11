Chi Pu từ lâu đã được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nổi bật nhất Vbiz. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt biết cười và đặc biệt là nụ cười tươi tắn với hàm răng tự nhiên, hơi khấp khểnh nhẹ tạo nên nét duyên khó lẫn. Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi xuất hiện với diện mạo mới: Hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp sau khi bọc sứ.

Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả. Một bên tiếc nuối "Chi Pu của ngày xưa", người bênh vực thì cho rằng nữ ca sĩ trông sang hơn, chỉn chu hơn, đúng chuẩn "visual quốc tế". Thật ra, đúng như nhiều người nói: "Được cái này thì mất cái kia". Nếu như trước kia Chi Pu ghi điểm với nét duyên tự nhiên thì giờ đây, cô lại mang đến hình ảnh sắc sảo, hiện đại hơn. Và dù ở phiên bản nào, Chi Pu vẫn là Chi Pu, vẫn xinh, chỉ khác là bạn yêu thích phong cách nào hơn thôi.

Bọc răng sứ: "Chìa khóa" thay đổi diện mạo được nhiều sao Việt lựa chọn

Trong giới thẩm mỹ, bọc răng sứ (ceramic veneer hoặc porcelain crown) là một trong những phương pháp giúp "nâng tầm nhan sắc" nhanh và hiệu quả nhất. Đây là kỹ thuật phục hình răng bằng cách mài đi một phần nhỏ men răng thật, sau đó gắn lớp mão sứ hoặc miếng dán sứ mỏng lên bề mặt răng.

Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), vật liệu sứ nha khoa hiện đại có độ tương thích sinh học cao, màu sắc và độ phản sáng tự nhiên gần như răng thật, giúp cải thiện cả thẩm mỹ lẫn chức năng ăn nhai.

Ưu điểm nổi bật của bọc răng sứ

Cải thiện hình dáng, màu sắc và kích thước răng: Răng ố vàng, thưa, mẻ hoặc lệch nhẹ đều có thể được "biến hình" chỉ sau 2-3 buổi hẹn nha sĩ.

Tăng độ tự tin khi cười: Một hàm răng trắng sáng, đều đặn giúp nụ cười tươi tắn và cuốn hút hơn, điều mà nhiều ngôi sao, MC hay ca sĩ đặc biệt chú trọng.

Độ bền cao: Răng sứ cao cấp có thể duy trì từ 10-20 năm nếu chăm sóc đúng cách.

Không ảnh hưởng đến chức năng nhai: Khi được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề, việc bọc sứ đảm bảo khớp cắn ổn định, ăn uống thoải mái như răng thật.

Không ngẫu nhiên mà nhiều mỹ nhân Việt như Ngọc Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng… đều từng "nâng cấp nụ cười" bằng phương pháp này.

Bọc răng sứ phù hợp với ai?

Theo các chuyên gia nha khoa thẩm mỹ, bọc răng sứ phù hợp với những người:

- Có răng bị ố vàng, xỉn màu không thể tẩy trắng.

- Răng bị thưa, sứt mẻ, mòn men hoặc không đều.

- Muốn cải thiện hình dáng nụ cười, đặc biệt là nhóm người hoạt động nghệ thuật, giao tiếp nhiều.

- Đã đủ 18 tuổi, men răng và tủy răng phát triển ổn định.

Tuy nhiên, bọc răng sứ không nên thực hiện tràn lan. Người có răng, nướu yếu hoặc men răng mỏng cần được bác sĩ đánh giá kỹ lưỡng, tránh trường hợp "răng đẹp mà cười không dám cười" vì ê buốt, sai khớp cắn.

Lời khuyên cho ai đang muốn "nâng cấp nụ cười"

Nếu bạn đang cân nhắc làm răng sứ sau khi nhìn thấy diện mạo sang chảnh của Chi Pu, hãy ghi nhớ vài điều sau:

Chọn nha khoa uy tín, có bác sĩ chuyên về phục hình thẩm mỹ. Tay nghề bác sĩ quyết định tới 80% độ bền và vẻ tự nhiên của răng sứ.

Ưu tiên vật liệu sứ cao cấp, chính hãng. Loại răng sứ kém chất lượng có thể gây hôi miệng, viêm nướu hoặc xỉn màu nhanh.

Giữ gìn vệ sinh răng miệng đúng cách. Dù là răng thật hay răng sứ, bạn vẫn cần chải răng 2 lần/ngày, dùng chỉ nha khoa và đi kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần.

Chọn hình dáng răng phù hợp khuôn mặt. Không phải cứ răng siêu trắng, đều tăm tắp mới đẹp, đôi khi một chút tự nhiên lại là điểm duyên riêng như chính Chi Pu thời chưa "nâng cấp".

