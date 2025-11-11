“Tắt” định kiến, “Bật” tự tin từ bên trong, hãy “Là Chính Nàng”

Với chiến dịch "Là Chính Nàng", thương hiệu nội y danh tiếng Triumph đã đưa ra thông điệp kêu gọi phái đẹp hãy tự tin với vẻ đẹp cũng như nguồn sức mạnh từ bên trong mình.

"Là Chính Nàng" - Khi sự thoải mái là "chuẩn đẹp" duy nhất

Triumph đã dành hơn 135 năm để nghiên cứu và đồng hành cùng phụ nữ và tin rằng, nội y là món đồ thân mật nhất, có khả năng trao quyền và kích hoạt sự tự tin nội tại của phái đẹp.

Triumph đã ứng dụng công nghệ để biến nội y thành một "phụ kiện tự tin" đúng nghĩa, phù hợp với vóc dáng, khí hậu và lối sống năng động của phụ nữ Việt. Mỗi thiết kế là một sự hỗ trợ hoàn hảo, giúp phái đẹp an tâm thể hiện cá tính mà không cần bận tâm về sự khó chịu.

Thông qua những bộ sưu tập nội y đáp ứng đa dạng nhu cầu của phụ nữ như Tri-Air Lite - bộ sưu tập sở hữu thiết kế nâng đỡ siêu nhẹ, tôn size vòng một giúp nàng quyến rũ hơn với những bộ cánh xẻ ngực hay cổ khoét chữ V, váy body nhưng vẫn cảm thấy mát mẻ thoải mái; Smooth Sensation nội y chân ái với thiết kế có gọng ComfortWire hoặc không gọnG ôm trọn cơ thể và làn da cho nàng tận hưởng cảm giác êm ái mỗi ngày; hay Body Makeup Illusion (BMUI) những mẫu nội y giúp tôn lên đường cong phái đẹp một cách tinh tế, thu hút mọi ánh nhìn, nhất là với các mẫu quần sử dụng công nghệ Jelly hỗ trợ làm mịn vòng hai để nàng thật "chất chơi" không ngại bất kỳ dáng trang phục nào.

Nội y không chỉ là đồ lót, mà là sự "Self-Care" thầm lặng

Chị Nguyễn Bá Phương Thi – Marketing Manager thương hiệu Triumph chia sẻ một góc nhìn sâu sắc: "Chiến dịch "Là Chính Nàng" không nhằm mục đích thay đổi bất kỳ người phụ nữ nào, mà là giúp họ khẳng định bản thân theo cách tự nhiên và chân thật nhất. Vẻ đẹp không cần phải gồng mình chạy theo xu hướng; vẻ đẹp đến từ cảm giác thoải mái, được nâng đỡ và trân trọng cơ thể mình. Trong một thế giới đầy rẫy những 'chuẩn đẹp' vay mượn, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của phụ nữ chính là sự tự tin khi "Là Chính Nàng". Vẻ đẹp thật sự không nằm ở số đo mà ở khoảnh khắc bạn cảm thấy thoải mái, được trao quyền và yêu thương chính cơ thể mình từ bên trong."

"Đối với phụ nữ hiện đại, nội y không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là 'tuyên ngôn thầm lặng' về sự tự trân trọng. Việc chọn một chiếc áo lót vừa vặn, êm ái, hợp với cá tính cũng chính là một hình thức self-care (tự chăm sóc bản thân) mà không cần ai phải thấy hay công nhận. Khi người phụ nữ chọn mặc món đồ khiến họ thoải mái, tự tin, đó là lúc họ tỏa sáng rạng rỡ nhất", Nguyễn Bá Phương Thi.

Để lan tỏa tinh thần "Là Chính Nàng", Triumph đã thực hiện hiện chiến dịch tại các cửa hàng trên toàn quốc; tạo ra một không gian mà các bạn gái có thể nhấn "nút pause" nhịp sống vội vã, dành chút thời gian yêu thương cơ thể của mình.

Không chỉ là không gian mua sắm, mỗi cửa hàng Triumph trở thành một điểm hẹn nhỏ của sự thấu hiểu và yêu thương, nơi hững beauty advisor tận tâm của thương hiệu sẽ lắng nghe, trò chuyện và giúp bạn gái tìm ra bộ nội y thật sự "thuộc về mình" – phù hợp với vóc dáng, thói quen, khí hậu và cả cảm xúc riêng.

Đó là khoảnh khắc bạn được lắng nghe cơ thể, cảm nhận sự vừa vặn và thoải mái đến từ từng chi tiết nhỏ – để rồi nhận ra, vẻ đẹp thật sự bắt đầu từ cảm giác "đủ đầy từ bên trong." Khi đã thoải mái với chính mình, bạn không cần phải cố gắng tỏa sáng.

Triumph tin rằng, hành trình trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình bắt đầu từ sự lựa chọn nhỏ bé nhất. Hãy bắt đầu từ chiếc nội y bạn đang mặc.

Tham khảo thêm sản phẩm mới, khuyến mãi tại:https://vn.triumph.com/collections/find-your-beauty