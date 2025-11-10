36 năm về trước của Lâm Tâm Như

Ảnh thời đi học của các minh tinh Cbiz từ lâu đã trở thành “mỏ vàng” được cộng đồng mạng đặc biệt yêu thích. Những bức hình giản dị, chụp bằng máy film cũ kỹ lại có sức mạnh chứng minh nhan sắc tự nhiên, không son phấn của dàn sao đình đám. Mới đây, Lâm Tâm Như đã khéo léo chứng minh đẳng cấp nhan sắc khi chia sẻ lại ảnh thời trung học của mình, được chụp vào năm 1989. Đường nét thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười trong trẻo của mỹ nhân sinh năm 1976 khiến netizen không khỏi xuýt xoa, khẳng định câu nói “đẹp như Lâm Tâm Như” quả thật không sai. Giữa thời đại filter, photoshop lên ngôi, khoảnh khắc mộc mạc này càng khiến công chúng thêm trân trọng nét đẹp tự nhiên và đầy sức sống của minh tinh hàng đầu xứ tỷ dân.

Ảnh thời đi học mới được Lâm Tâm Như đăng tải lên MXH.

Trong bức ảnh thời trung học, Lâm Tâm Như gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo và thuần khiết đúng chuẩn “nữ thần học đường”. Dù chỉ diện đồng phục tối màu, kiểu tóc buông tự nhiên và gần như không trang điểm, cô vẫn toát lên vẻ duyên dáng nhẹ nhàng khó rời mắt. Làn da sáng mịn, nụ cười hiền cùng ánh mắt ngây thơ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì visual "trước sau như một”. Dường như thời gian chỉ khiến Lâm Tâm Như thêm mặn mà, chứ không thể làm phai đi đường nét thanh tú vốn có từ thuở thiếu nữ. Bức hình này cũng như lý giải lý do Lâm Tâm Như từng là “tình đầu quốc dân” của màn ảnh một thời với vẻ đẹp không cần tô vẽ, đủ để ghi dấu trong lòng người hâm mộ suốt bao năm.

Nhan sắc thuở mới vào nghề từng khiến biết bao người rung động của Lâm Tâm Như.

Lâm Tâm Như từ lâu đã được xem là một trong những minh tinh Cbiz hiếm hoi giữ vững danh tiếng nhờ vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết ngay từ những ngày đầu bước chân vào làng giải trí. Visual thời trẻ của cô nổi bật với gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to sáng và nụ cười má lúm ngọt ngào. Dù trang điểm nhẹ hay để mặt mộc, minh tinh Cbiz vẫn toát lên khí chất dịu dàng, mong manh, mang nét cuốn hút đặc trưng khó lẫn giữa dàn mỹ nhân cùng thời.