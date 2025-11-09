Hình ảnh sexy chưa từng thấy của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư đang khiến MXH bùng nổ với màn xuất hiện ấn tượng trong đêm fan meeting mừng sinh nhật. Khác hẳn hình ảnh ngọt ngào thường thấy, nữ diễn viên chọn tạo hình cực cháy, cá tính và quyến rũ khiến người hâm mộ vô cùng phân khích. Đây được xem là layout chiến và bạo nhất từ trước đến nay của nàng "tiểu hoa" đình đám. Màn lột xác phong cách của minh tinh Cbiz nhận về rất nhiều phản ứng tích cực, thậm chí, không ít người còn cho rằng Triệu Lộ Tư nên lấn sân sang làm idol vì visual và thần thái quá hút sân khấu.

Triệu Lộ Tư với giao diện idol đang gây sốt cõi mạng. (Nguồn: Weibo)

Triệu Lộ Tư khiến sân khấu như bùng nổ với outfit táo bạo chưa từng thấy trong sự nghiệp. Cô diện bộ bodysuit ren đen xuyên thấu nằm trong BST Ronald van der Kemp Fall 2025 Couture, kết hợp cùng boots da cao cổ và áo khoác lông để tạo nên hình ảnh vừa gợi cảm, vừa quyền lực. Thiết kế ôm sát tôn trọn vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân thon nuột nà, trong khi chất liệu xuyên thấu tinh tế giúp tổng thể trở nên quyến rũ mà vẫn giữ được nét sang trọng.

So với hình tượng minh tinh, Triệu Lộ Tư khi hoá idol đã chuyển mình ngoạn mục về phong cách - sexy, hiện đại và tràn đầy sức sống. Đặc biệt, việc tăng cân đã giúp nữ diễn viên thăng hạng nhan sắc, visual vừa cuốn hút vừa tươi tắn, body trông cân đối, quyến rũ.

Tạo hình cực cháy của Triệu Lộ Tư gây chấn động MXH.

Triệu Lộ Tư hoàn thiện tạo hình với mái tóc uốn xoăn nhẹ, nhuộm ánh nâu đỏ, vừa quyến rũ vừa nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Layout makeup tập trung vào đôi mắt khói sắc sảo, eyeliner kéo dài giúp ánh nhìn thêm phần mê hoặc, kết hợp cùng son đỏ rực rỡ. Làn da trắng mịn, gò má ửng nhẹ càng khiến gương mặt cô trở nên sống động, đầy sức hút. Tổng thể visual của Lộ Tư toát lên khí chất nóng bỏng, tự tin và cuốn hút không thua kém các ngôi sao Kpop.

Tạo hình idol của Triệu Lộ Tư quá sáng cùng thần thái tự tin, hút mắt.

Netizen dành nhiều lời khen cho Triệu Lộ Tư, thậm chí còn khuyên cô nên lấn sân sang làm idol với giao diện quá hợp.

Bên cạnh tạo hình viral, Triệu Lộ Tư còn biến fan meeting sinh nhật năm nay thành một "bữa tiệc thời trang" thu nhỏ. Mỗi lần thay outfit, cô lại mang đến một phong cách khác biệt, từ công chúa, tiểu thư cho đến quyến rũ, sang chảnh – tất cả đều được đầu tư chỉn chu và tinh tế. Những bộ cánh được phối khéo léo, tôn dáng mà vẫn giữ được tinh thần tươi mới, hiện đại, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc của nữ diễn viên. Có thể nói, fan meeting lần này không chỉ là dịp kỷ niệm đặc biệt, mà còn là sân khấu để Triệu Lộ Tư khẳng định độ hot sau thời gian hạn chế hoạt động vì lùm xùm với công ty quản lý.