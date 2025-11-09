4 cách mặc áo khoác dài siêu tôn dáng

Áo khoác dài là một trong những món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của mỗi người. Không chỉ giúp bạn giữ ấm trong những ngày lạnh giá, chiếc áo khoác dài còn mang đến phong cách sang trọng, thanh lịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách tận dụng tối đa khả năng "hack" dáng của áo khoác dài.

Để giúp bạn luôn sành điệu và tự tin, dưới đây là 4 bí kíp mặc áo khoác dài tôn dáng mà bạn nhất định không thể bỏ qua:

Áo khoác dài và đồ ngắn

Khi mặc áo khoác dài, một trong những cách phối đồ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để tôn dáng là kết hợp với các món đồ ngắn. Cụ thể, bạn có thể mix áo khoác dài với những chiếc chân váy ngắn, quần shorts hay thậm chí là áo crop top. Đây là sự kết hợp đầy phá cách và không kém phần thời thượng. Đặc biệt, cách phối này không chỉ giúp hack dáng tối đa mà còn tạo cảm giác đôi chân dài miên man, giúp bạn trông trẻ trung và năng động hơn.

Chưa hết, áo khoác dài kết hợp với đồ ngắn còn là một bí quyết cực kỳ hữu ích để "hack" tuổi. Cảm giác ngọt ngào và tươi mới mà bạn nhận được từ sự kết hợp này sẽ khiến bạn trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thực. Chắc chắn rằng đây là một phong cách vừa sành điệu lại vừa dễ áp dụng trong những ngày đông.

Chọn áo khoác nhấn eo

Một trong những cách dễ dàng nhất để áo khoác dài giúp bạn tôn dáng chính là lựa chọn những chiếc áo khoác có chi tiết nhấn eo. Thiết kế này sẽ tạo một đường cong rõ ràng cho cơ thể, giúp bạn trông thon gọn và thanh thoát hơn. Điểm nhấn ở eo sẽ khiến phần thân trên của bạn trông nhỏ nhắn, còn phần dưới sẽ trở nên cân đối hơn rất nhiều.

Điều đặc biệt là kiểu áo khoác này phù hợp với nhiều dáng người khác nhau, từ dáng người quả lê, đồng hồ cát đến hình dáng thanh mảnh. Với những chiếc áo khoác nhấn eo, bạn không cần lo lắng về việc làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cơ thể, ngược lại còn khiến bạn trông gọn gàng, chỉn chu và thanh lịch hơn hẳn.

Mix áo khoác dài và giày cao gót

Chắc chắn rằng một trong những món đồ không thể thiếu khi mặc áo khoác dài chính là giày cao gót. Mặc dù áo khoác dài có thể khiến bạn trông "nặng" hơn về mặt hình thể, nhưng chỉ cần kết hợp với một đôi giày cao gót, bạn sẽ ngay lập tức được "hack" chiều cao một cách hiệu quả. Đôi giày cao gót giúp đôi chân bạn dài ra và tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát, từ đó làm tôn lên tổng thể trang phục.

Ngoài việc giúp "nâng cấp" chiều cao, giày cao gót còn mang đến vẻ ngoài nữ tính, sang trọng và quyến rũ cho người mặc. Dù bạn chọn một đôi boots cao cổ hay giày cao gót thanh mảnh, đều có thể dễ dàng kết hợp cùng áo khoác dài để tạo nên một phong cách tinh tế, đầy cuốn hút. Hãy thử phối áo khoác dáng dài với giày cao gót và bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt ngay lập tức.

Sơ vin bộ đồ bên trong áo khoác dáng dài

Một mẹo nữa để diện áo khoác dài tôn dáng tối ưu chính là sơ vin bộ đồ bên trong áo khoác. Nếu bạn chọn mở khuy áo khoác, việc sơ vin áo sơ mi, áo thun hay thậm chí là quần và chân váy bên trong sẽ giúp tạo nên một đường cong mềm mại và một tỷ lệ cơ thể cân đối. Cách phối đồ này không chỉ giúp bạn trông gọn gàng, thanh thoát mà còn tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng.

Việc sơ vin còn giúp bạn định hình được phong cách rõ ràng hơn. Bạn có thể sơ vin quần jean với áo cổ cao để tạo vẻ casual nhưng vẫn thanh lịch, hoặc sơ vin áo sơ mi với chân váy midi rồi layer bên ngoài áo khoác dài để tạo nên vẻ duyên dáng, thanh thoát. Tuy nhiên, cần chú ý để chiếc áo khoác không bị "nuốt" hết phần trang phục bên trong, bởi vậy hãy chọn một chiếc áo khoác có thiết kế vừa vặn và không quá rộng.

Với những bí kíp trên, bạn hoàn toàn có thể tận dụng chiếc áo khoác dài để tôn dáng, giữ ấm và tạo nên những set đồ thời trang đẹp mắt. Những mẹo kết hợp này không chỉ giúp bạn duy trì phong cách thanh lịch, mà còn khiến bạn trông trẻ trung, tự tin và đầy cuốn hút.

Ảnh: Sưu tầm