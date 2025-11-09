5 cách buộc tóc giúp chị em trông xinh và sang hơn khi mặc áo len

Mùa đông đến, chiếc áo len ấm áp lại trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của các cô gái. Áo len mang đến cảm giác mềm mại, dễ chịu, nhưng đôi khi lại khiến việc chọn kiểu tóc trở nên khó khăn hơn, vì tóc dễ bị xẹp, rối hoặc vướng vào cổ áo. Đừng lo, chỉ cần thay đổi một chút cách buộc tóc, bạn sẽ vừa giữ được vẻ gọn gàng, vừa toát lên sự nữ tính, thanh lịch. Dưới đây là 5 kiểu tóc cực hợp khi diện áo len, giúp bạn xinh tươi và sang chảnh hơn trong những ngày lạnh.

Tóc buộc nửa

Tóc buộc nửa luôn là kiểu tóc "cứu cánh" cho những ngày bạn muốn trông gọn gàng mà vẫn giữ được nét mềm mại. Kiểu tóc này phù hợp với mọi độ dài tóc, từ ngang vai đến tóc dài, đặc biệt hợp với áo len cổ cao hoặc áo len oversized.

Chỉ cần lấy một phần tóc phía trên đỉnh đầu, buộc nhẹ lại bằng dây chun mảnh hoặc một chiếc kẹp nhỏ xinh, bạn đã có ngay kiểu tóc vừa tự nhiên vừa duyên dáng. Nếu muốn thêm chút điểm nhấn, có thể uốn nhẹ phần đuôi tóc hoặc tạo phồng ở phần trên để gương mặt thêm cân đối.

Tóc kẹp càng cua

Kiểu tóc "mẹ bỉm" một thời nay đã trở lại mạnh mẽ và trở thành biểu tượng thời trang của sự thanh lịch. Tóc kẹp càng cua không chỉ giúp bạn giữ tóc gọn gàng mà còn mang đến vẻ hiện đại, phóng khoáng rất hợp với mùa đông.

Bạn chỉ cần xoắn gọn phần tóc phía sau rồi cố định bằng một chiếc kẹp càng cua bản to. Với áo len cổ lọ hoặc áo len dáng rộng, kiểu tóc này giúp phần cổ và vai trông thanh thoát hơn. Mẹo nhỏ: Hãy chọn kẹp tóc màu trung tính như nâu, be, hoặc kẹp kim loại sáng bóng để dễ phối đồ. Nếu muốn cá tính hơn, bạn có thể buộc hờ để vài lọn tóc buông nhẹ quanh mặt, vừa mềm mại vừa tự nhiên.

Tóc búi thấp

Với những quý cô yêu thích phong cách tối giản, tóc búi thấp là lựa chọn lý tưởng khi mặc áo len. Kiểu tóc này vừa giúp khuôn mặt sáng hơn, vừa mang lại cảm giác sang trọng, đặc biệt hợp với những buổi đi làm hoặc hẹn cà phê nhẹ nhàng.

Bạn có thể búi gọn toàn bộ tóc ra sau gáy, cố định bằng dây chun hoặc ghim cài. Nếu muốn tạo cảm giác mềm mại, hãy để vài sợi tóc rơi tự nhiên hai bên mai hoặc nới nhẹ búi tóc cho hơi rối một chút, trông vừa tự nhiên vừa thời thượng.

Khi kết hợp với áo len cổ cao hoặc áo len dáng dài, tóc búi thấp giúp tổng thể trông cân đối và thanh thoát hơn, không bị "nặng nề" như khi để tóc xõa.

Tóc buộc thấp

Nếu bạn thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn giữ nét dịu dàng, tóc buộc thấp chính là gợi ý hoàn hảo. Đây là kiểu tóc dễ thực hiện, chỉ cần buộc nhẹ phần tóc phía sau gáy, có thể thêm một chiếc nơ hoặc dây ruy băng mềm mại là đã đủ nổi bật.

Tóc buộc thấp hợp với áo len mỏng, len cổ tròn hoặc cổ tim. Bạn có thể buộc lệch sang một bên để tạo cảm giác nữ tính hơn, hoặc uốn nhẹ phần đuôi tóc để trông bồng bềnh, tự nhiên.

Kiểu tóc này cũng đặc biệt phù hợp với những buổi hẹn hò mùa đông, vừa nhẹ nhàng, vừa tinh tế, tạo cảm giác ấm áp và gần gũi.

Tóc tết

Không thể bỏ qua tóc tết, kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt hợp với không khí mùa lạnh. Dù là tết ba đơn giản, tết lỏng tay, hay tết lệch một bên, tất cả đều giúp bạn trông nữ tính và thanh lịch hơn khi mặc áo len.

Với áo len dày hoặc cổ cao, tóc tết giúp khuôn mặt thêm sáng, đồng thời tránh tóc bị xẹp do áo cọ vào. Bạn có thể điểm thêm một sợi ruy băng nhỏ ở đuôi tóc hoặc kẹp tóc xinh để tạo điểm nhấn.

Nếu muốn hiện đại hơn, hãy thử kiểu tết "rối nhẹ", nới lỏng các múi tóc để tạo cảm giác tự nhiên và thời thượng.

Ảnh: Sưu tầm