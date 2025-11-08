Vợ Kanye West không thích mặc quần

Vợ của Kanye West từ trước đến nay vẫn luôn thu hút sự chú ý với phong cách thời trang ngày càng táo bạo, thậm chí bị nhiều người nhận xét là "mặc như không". Những bộ trang phục siêu bó, xuyên thấu hoặc cắt xẻ táo tợn khiến cô gần như phô trọn hình thể trước ống kính, tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Dù từng là kiến trúc sư tài năng, Bianca giờ đây lại khiến công chúng choáng váng với hình ảnh đầy nổi loạn, thị phi và thiếu vải đến mức nhức mắt. Thời gian gần đây, thay vì khoe vòng 1 đồ sộ trong những bộ đồ siêu nhỏ thì nữ người mẫu lại thường được bắt gặp với mốt "no pants" (không mặc quần). Đây là xu hướng không mấy xa lạ, phủ sóng làng thời trang từ năm 2024 cho đến nay.

Bianca Censori xuất hiện giữa phố với một chiếc áo len ôm sát màu be đi kèm quần tất da bóng mỏng tang, phom ôm sát tạo hiệu ứng "mặc như không". Cô đội mũ lưỡi trai và mang túi xách cỡ lớn để hoàn thiện tổng thể, song những chi tiết này không đủ cân bằng với phần dưới khá trần trụi.

Trong một lần khác, vợ Kanye West diện mẫu áo corset tím pastel xuyên thấu nhưng chỉ phối cùng... quần lót và quần tất ton sur ton. Bộ đồ gần như không che phủ được gì, để lộ toàn bộ phần thân dưới trong lớp vải mỏng.Dù có thể hướng đến tinh thần thời trang táo bạo, outfit này của Bianca vẫn khiến người xem liên tưởng nhiều hơn đến đồ lót hơn là street style.

Set đồ này có vẻ kín cổng cao tường hơn một chút nếu nhìn từ đằng trước, nhưng nữ người mẫu vẫn chuộng xu hướng khoe trọn vòng 3 gợi cảm trước ống kính. Tuy nhiên, outfit này nhìn dịu mắt hơn một phần vì lựa chọn gam màu đen, trông không tạo cảm giác phô diễn quá nhiều da thịt.

Trong một lần khác xuất hiện bên Kanye West, Bianca chọn áo longsleeve dáng ôm phối cùng quần lót và boots cao cổ trắng. So với những lần thiếu vải trước đó, outfit này của vợ Kanye West không quá "đốt mắt" và phản cảm.

Những mẫu bodysuit cut-out tôn triệt để body đang là item dạo phố ưa chuộng của Bianca. Cô thường phối cùng quần tất hay những mẫu boots cao để tăng thêm vẻ sành điệu, bắt mắt.

Có thể nói, phong cách "mặc như không" của Bianca Censori không đơn thuần là sự liều lĩnh cá nhân mà còn được xem như chiêu trò hình ảnh để hút sự chú ý của truền thông. Trước đó, Kanye West cũng từng gây xôn xao với chia sẻ từng trả cho cô 100.000 USD để mặc một bộ trang phục nội y siêu nhỏ làm từ kẹo ăn được rồi xuất hiện nơi công cộng. Do đó, không có gì lạ khi cứ mỗi lần xuất hiện, Bianca lại gây tranh cãi.