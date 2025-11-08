Đối thủ của Hương Giang tại Miss Universe: Xinh đẹp như búp bê sống đúng nghĩa

Miss Universe 2025 đang trở thành tâm điểm chú ý, khẳng định vị thế là cuộc thi sắc đẹp danh giá bậc nhất hành tinh khi quy tụ loạt nhan sắc đỉnh cao đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh Hương Giang, Aldana Masset - đại diện Argentina cũng là mỹ nhân khiến dân tình không thể rời mắt. Với gương mặt sắc sảo, đôi mắt xanh hút hồn và đường nét hoàn hảo như búp bê Barbie đời thực, Miss Universe Argentina được ví như hiện thân của vẻ đẹp ngọt ngào, cuốn hút và hiện đại. Sự xuất hiện của mỹ nhân 25 tuổi không chỉ làm tăng sức nóng cho mùa giải năm nay, mà còn khiến cuộc đua vương miện trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Aldana Masset được coi là một trong những nhan sắc đáng gờm của Miss Universe 2025. (Nguồn: missnewst)

Miss Universe Argentina gây choáng ngợp ngay khi bước ra sân khấu với visual chuẩn “búp bê sống”. Làn da sáng mịn, đôi mắt xanh trong veo cùng hàng mi cong vút khiến gương mặt cô như phát sáng dưới ánh đèn. Layout makeup nhấn vào phần mắt và môi tạo hiệu ứng quyến rũ nhưng vẫn tinh tế, ngọt ngào, đặc biệt là làn môi màu nude ánh hồng giúp tổng thể thêm phần sang trọng. Mái tóc vàng uốn lọn bồng bềnh được rẽ ngôi lệch, ôm lấy gương mặt, gợi cảm giác cổ điển đậm chất Hollywood và như làm nổi bật thêm đường nét gương mặt nàng hậu.

Hoàn thiện cho visual hoàn hảo là bộ đầm ánh bạc đính đá cầu kỳ, tôn trọn đường cong và mang lại hiệu ứng lấp lánh mỗi khi di chuyển. Từ phong thái đến thần thái, đại diện Argentina như phát sáng trên sân khấu.

Từ trang phục, kiểu tóc đến makeup của Miss Universe Argentina đều vô cùng ấn tượng, lấp lánh khiến cộng đồng fan sắc đẹp không thể rời mắt.

Trong 1 đoạn video Aldana Masset bước ra đầu tiên, cô chiếm trọn spotlight khiến người xem dành lời khen không ngớt.

Aldana Masset hiện sở hữu hơn 174 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, là người mẫu, ca sĩ tại quê nhà. Người đẹp gây ấn tượng mạnh với đường nét hoàn hảo tự đồ họa – vừa ngọt ngào, vừa quyền lực cùng chiều cao nổi bật 1m72. Cô sở hữu gương mặt cân đối với những đường nét mềm mại nhưng đầy khí chất: sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh biếc cuốn hút và khuôn môi cong quyến rũ. Nụ cười tươi tắn cùng làn da sáng mịn khiến visual của Miss Universe Argentina luôn toát lên vẻ tươi mới, rạng rỡ dù ở bất kỳ góc chụp nào.

Không theo đuổi phong cách sắc sảo lạnh lùng như nhiều người đẹp khác, Aldana lại chọn hình ảnh sang trọng, nữ tính và có phần cổ điển. Mái tóc vàng óng thường được uốn xoăn nhẹ, buông lơi tự nhiên giúp cô thêm phần thanh thoát. Vẻ đẹp của Aldana được ví như “Barbie đời thực”, trở thành một trong những nhan sắc được chú ý nhất tại Miss Universe năm nay.

Đường nét sắc bén, đẹp như AI của Aldana Masset.

Các tạo hình lộng lẫy, quyến rũ của Aldana Masset tại chặng đầu Miss Universe 2025.