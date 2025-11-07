4 mẫu áo mùa lạnh đơn giản nhưng mặc với quần jeans lại cực đẹp

Mùa đông luôn là thời điểm lý tưởng để làm mới tủ đồ với những món trang phục ấm áp, nhưng vẫn không thiếu phần thời thượng. Và trong tất cả các lựa chọn, quần jeans chính là món đồ cơ bản mà bất cứ ai cũng có thể sở hữu và phối hợp linh hoạt để tạo ra những bộ trang phục vừa thoải mái vừa phong cách. Dù là quần jeans dáng suông, skinny hay ống đứng, item này đều có thể kết hợp hoàn hảo với nhiều kiểu áo khác nhau, mang lại vẻ ngoài vừa ấm áp vừa sành điệu.

Áo len màu pastel

Áo len màu pastel là một lựa chọn tuyệt vời để làm mới phong cách mùa đông của bạn. Những gam màu nhẹ nhàng như hồng phấn, xanh baby, hoặc vàng nhạt mang lại cảm giác tươi mới, nữ tính và dễ chịu. Mặc dù mùa đông thường gắn liền với những gam màu tối, nhưng áo len pastel lại giúp bạn tạo nên một vẻ ngoài sáng sủa, nổi bật giữa những ngày lạnh giá.

Quần jeans là một món đồ linh hoạt, có thể dễ dàng kết hợp với bất kỳ mẫu áo len pastel nào. Để tạo nên set đồ thời trang, bạn có thể chọn một chiếc quần jeans skinny màu đen hoặc xanh đậm, phối cùng áo len pastel nhẹ nhàng. Cặp đôi này không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh thoát, mà còn giúp bạn khoe được dáng người một cách tự nhiên.

Nếu muốn tăng thêm phần ấm áp và phong cách, bạn có thể kết hợp với một chiếc áo khoác dạ dài hoặc áo trench coat màu trung tính. Đừng quên giày bốt cao cổ để giữ ấm cho đôi chân và hoàn thiện vẻ ngoài mùa đông của bạn.

Áo len màu trung tính

Những chiếc áo len màu trung tính luôn là sự lựa chọn an toàn và tinh tế cho mọi mùa đông. Những gam màu như xám, beige, nâu và trắng là những màu sắc dễ dàng phối hợp với hầu hết mọi loại trang phục, đặc biệt là quần jeans. Những chiếc áo len này có thể tạo ra một vẻ ngoài thanh lịch, phù hợp cho cả môi trường công sở hay dạo phố.

Khi kết hợp áo len màu trung tính với quần jeans, bạn có thể chọn một chiếc quần jeans dáng suông hoặc ống đứng để tạo nên sự cân đối. Các phụ kiện như túi xách nhỏ, giày lười hoặc giày sneaker trắng cũng rất phù hợp để hoàn thiện bộ trang phục. Chỉ cần một chiếc áo len đơn giản, bạn sẽ có ngay một outfit dễ mặc nhưng vẫn rất sang trọng và tinh tế.

Áo thun dài tay

Áo thun dài tay là một item không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi người, đặc biệt là vào mùa đông. Mặc dù không có khả năng giữ ấm như áo len, nhưng áo thun dài tay vẫn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày mùa đông không quá lạnh hoặc khi bạn cần một lớp áo nhẹ nhàng. Áo thun dài tay có thể mang đến sự thoải mái tuyệt đối và rất dễ dàng phối cùng quần jeans.

Để tăng thêm phần thời trang, bạn có thể chọn những mẫu áo thun dài tay có họa tiết in chữ, hình ảnh hoặc các chi tiết cách điệu. Cùng với đó, quần jeans ôm hoặc quần jeans boyfriend sẽ mang đến vẻ ngoài năng động, hiện đại. Bạn có thể thử mix với một chiếc áo khoác bomber hoặc jacket da để tạo nên một set đồ trẻ trung và cá tính.

Áo len mỏng

Áo len mỏng là sự lựa chọn tuyệt vời khi mùa đông chưa đến mức rét đậm, nhưng bạn vẫn cần một lớp áo đủ ấm để giữ cơ thể không bị lạnh. Những chiếc áo len mỏng với chất liệu nhẹ và mềm mại, không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái mà còn mang lại vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Đây là mẫu áo dễ dàng kết hợp với quần jeans mà không gây cảm giác cồng kềnh.

Áo len mỏng có thể được phối theo nhiều cách, từ đơn giản cho đến phức tạp hơn. Một chiếc áo len mỏng cổ tròn hoặc cổ V có thể kết hợp hoàn hảo với quần jeans ống loe hoặc quần jeans ống đứng. Bạn cũng có thể mix thêm một chiếc áo khoác cardigan dài hoặc vest mỏng bên ngoài để tạo thêm lớp, giữ ấm mà vẫn không làm mất đi vẻ nhẹ nhàng của bộ trang phục.

Ảnh: Sưu tầm