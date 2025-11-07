Soi nhanh cặp nhẫn cưới full kim cương của cặp đôi giờ vàng Đình Tú-Ngọc Huyền, mức giá khiến nhiều người bất ngờ

Chiều tối ngày 6/11, cặp đôi diễn viên VTV Đình Tú và Ngọc Huyền chính thức tổ chức hôn lễ trong không gian "tuyệt đối điện ảnh" tại một khách sạn 5 sao ở Tây Hồ, Hà Nội. Là cặp đôi trai tài gái sắc của màn ảnh Việt, từng chi tiết trong đám cưới của cặp đôi đều được netizen zoom cận.

Cô dâu Ngọc Huyền xuất hiện trong visual cực phẩm chẳng khác nào thần tiên tỉ tỉ giữa không gian điện ảnh trong lễ vow, cùng chú rể Đình Tú trao lời hẹn ước. Trước đó, cặp đôi đã nhận được cơn mưa lời khen với không gian lễ gia tiên đậm đà bản sắc Việt.

Cô dâu Ngọc Huyền xinh đẹp bên chú rể Đình Tú giữa không gian cưới đậm chất thơ

Bên cạnh khoảnh khắc hôn lễ đầy xúc động cùng visual đỉnh cao của hai nhân vật chính, cộng đồng mạng còn đặc biệt để mắt đến cặp nhẫn cưới đính "full kim cương", được thiết kế riêng bởi Tierra Diamond mà nữ diễn viên đã úp mở trước đó trong vlog chuẩn bị đám cưới.

Được biết, cặp nhẫn cưới được thiết kế và chế tác riêng dựa trên câu chuyện tình yêu của Đình Tú - Ngọc Huyền, lấy ý tưởng từ cuộn phim — điểm bắt đầu trong tình yêu của cả hai. Cặp nhẫn được làm từ vàng trắng 18K, mặt ngoài đính toàn bộ kim cương thiên nhiên, mặt trong được chạm khắc chi tiết thước phim vô cùng cầu kỳ và tinh tế.

Cô dâu Ngọc Huyền cùng chú rể Đình Tú trao cho nhau kỷ vật trăm năm

Nhẫn của chú rể Đình Tú được đính 9 viên kim cương baguette bằng kỹ thuật channel setting (kỹ thuật đính kim cương không dùng chấu). Trong khi đó, nhẫn của cô dâu Ngọc Huyền thanh mảnh, sáng lấp lánh được tạo nên từ những viên kim cương dáng tròn, được nhấn bởi chi tiết hình trái tim màu vàng hồng. Đây cũng là cặp nhẫn độc bản, được sản xuất riêng cho cặp đôi bởi Tierra Diamond, không được tái sản xuất cho mục đích thương mại. Theo thông tin từ Tierra Diamond, cặp nhẫn của Đình Tú - Ngọc Huyền có mức giá khoảng 80-90 triệu, chỉ bằng khoảng một nửa chi phí để mua một cặp nhẫn từ các thương hiệu nước ngoài.

Cặp nhẫn cưới được thiết kế riêng bởi Tierra Diamond cho Đình Tú - Ngọc Huyền

Bên cạnh nhẫn cưới, cặp đôi còn chọn thêm một mặt dây chuyền (nữ) và khuyên tai (nam) nhỏ nhắn đầy tinh tế cùng concept với cặp nhẫn.

Cảm hứng về cuộn phim cũng là chủ đề xuyên suốt trong lễ cưới của cặp đôi. "Nhờ công việc, điện ảnh mà Tú và Huyền được gặp nhau. Vì vậy, với Tú và Huyền, hình ảnh cuộn phim có ý nghĩa rất đặc biệt" – Đình Tú chia sẻ.

Tất cả chi tiết liên quan đến lễ cưới của cặp đôi đều mang theo cảm hứng phim ảnh.

Tierra Diamond cũng là "nghệ nhân" đứng sau thiết kế nhẫn với biểu tượng nốt nhạc của anh trai RIO - em xinh 52Hz, VJ Dustin - Dyon và nhiều cặp đôi "có gu" khác. Không chỉ nổi tiếng bởi năng lực chế tác tinh xảo cùng chất liệu cao cấp hàng đầu, Tierra còn được yêu thích nhờ khả năng "kể" lại câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ của trang sức một cách đầy độc đáo.