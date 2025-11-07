Chùm ảnh da thật của đại đội sao Hàn: Người tổn thương là người xem!

Trên mạng xã hội, tài khoản TikTok có tên @2315tae gần đây đang thu hút sự chú ý của netizen quốc tế với đặc sản là loạt clip "soi cận" mặt mộc của dàn idol và diễn viên ngay tại sân bay - nơi họ thường xuất hiện với vẻ ngoài tự nhiên, ít cầu kỳ. Không còn ánh đèn sân khấu hay lớp filter mịn như sương, làn da thật của các gương mặt đình đám Kpop - Kdrama hiện lên chân thật đến từng lỗ chân lông. Và xin nói trước: người cảm thấy… tổn thương nhất có lẽ chính là người xem!

Kim Ji Won

"Nữ hoàng rom-com" Kim Ji Won xuất hiện với làn da trông khá mịn màng nhưng phải công nhận là makeup khá dày. Lớp phấn nền có vẻ được đánh công phu để che đi những khuyết điểm, nhưng dưới ánh sáng tự nhiên vẫn lộ rõ texture da không được mượt mà lắm, vùng quanh mắt lộ chút mệt mỏi. Tuy nhiên với một nữ diễn viên 33 tuổi cùng lịch trình dày đặc, Ji Won thuộc team da khoẻ, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ "đốn tim".

Moon Ga Young

Nữ chính "True Beauty" sở hữu làn da trông vô cùng mịn màng và sáng khỏe. Makeup được đánh nhẹ nhàng, tự nhiên, chứng tỏ nữ diễn viên không cần che giấu quá nhiều khuyết điểm. Da có chút bóng nhẹ ở vùng chữ T nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp và đáng ghen tị.

Martin (Cortis)

"Tân binh bá đạo" ở tuổi 17 xuất hiện với làn da nam giới điển hình: hơi nhờn và có vài mụn li ti. Tuy nhiên làn da trông sáng khỏe và đều màu, chứng tỏ Martin vẫn có chăm sóc da đúng cách. So với nhiều idol nam khác, đây là tình trạng da từ ổn đến rất khá.

Anna (MEOVV)

Tân binh nhà YG khiến nhiều người bất ngờ khi làn da rất mịn màng và tươi trẻ. Da sáng, đều tone và không có lộ khuyết điểm, đúng chuẩn một búp bê sống thế hệ mới. Makeup được Anna đánh nhẹ nhàng, tập trung vào việc tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thay vì che giấu. Nếu ai còn nghi ngờ visual của thành viên MEOVV ngoài đời, tấm hình này là bằng chứng rõ ràng nhất.

Cha Eun Woo

"Mỹ nam vạn người mê" Cha Eun Woo hoá ra lại không hoàn hảo toàn diện. Làn da của anh gây tranh cãi khi xuất hiện lỗ chân lông to ở hai bên mũi và vùng má, cùng với những vết thâm nhỏ li ti. Có lẽ bình thường mỹ nam phải makeup khá dày để che đi những khuyết điểm này, nhưng dưới camera thường vào buổi sáng sớm Cha Eun Woo có lẽ quá mệt mỏi để trông thật ổn. Tuy nhiên phải công nhận là với một idol nam phải makeup liên tục, làn da thế này cũng đã khá ổn rồi.

Han So Hee

Cam thường không nể nang ai và "nữ thần visual" Han So Hee cũng phải lộ vài nốt mẩn nhỏ quanh cằm - dấu hiệu của da nhạy cảm. Nhưng bù lại, làn da trắng đến phát sáng cùng đường nét mặt của cô vẫn cực cuốn, đặc biệt là sống mũi và ánh mắt. Có khuyết điểm, nhưng khí chất vẫn "ăn tiền".

Suzy

"Tình đầu quốc dân" Suzy xuất hiện với làn da trông khá ổn nhưng có chút khô và thiếu độ mướt. Makeup được đánh khá kỹ, đặc biệt ở vùng dưới mắt - có lẽ để che đi bọng mắt và quầng thâm. Tuy nhiên nhìn chung vẫn là một làn da đẹp, chỉ có điều không còn "thần thánh" như thời đỉnh cao năm xưa.

Kim Go Eun

Người sở hữu 1 trong những video có lượt xem cao nhất kênh TikTok này là Kim Go Eun. Nữ diễn viên sở hữu làn da mướt mịn tự nhiên, trông rất khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Dưới ánh đèn công suất lớn, làn da căng bóng còn làm lộ lớp dầu nhờn. Đây là minh chứng cho việc cô ưu tiên chăm sóc da khỏe mạnh thay vì chạy theo chuẩn "da sứ" hoàn hảo.

Yoona (SNSD)

"Center quốc dân" Yoona khiến nhiều người phải thán phục khi làn da vẫn giữ được độ mịn màng ở tuổi 35. Da trông sáng, đều màu và không có quá nhiều khuyết điểm đáng kể ngoại trừ hơi khô khiến lớp makeup mốc nền ở đôi chỗ.

Jung So Min

Cùng trường hợp với Yooona, chị đẹp "Love Next Door" sở hữu làn da trông khá sáng và đều màu, nhưng rõ ràng không thoát khỏi việc phải dựa vào makeup. Da của Jung So Min trông có chút khô, thiếu độ căng mọng - có lẽ là hậu quả của việc makeup thường xuyên và lịch trình dày đặc.

Park Gyu Young

Nữ diễn viên "Squid Game" có làn da thật khá ổn, chỉ hơi lộ chút khuyết điểm thường thấy là lỗ chân lông to ở vùng chữ T. Điểm cộng của Park Gyu Young là cô không che khuyết điểm quá đà nên trông gần gũi, dễ mến. Một trong những người hiếm hoi mà "cam thường" vẫn giữ được vibe tươi tắn.

Jung Eun Chae

Nữ diễn viên sinh năm 1986 xuất hiện với làn da trông khá tự nhiên và ít makeup hơn so với các đồng nghiệp. Làn da Jung Eun Chae khá mỏng, ánh đèn khiến lộ mạch máu nhẹ ở vùng má. Dù không bóng bẩy kiểu idol, nhưng ở cô toát lên vẻ thanh lịch tự nhiên. Đây là kiểu da thật 100%, nhìn vào biết ngay không qua filter. Có lẽ đây là kết quả của việc chăm sóc da đúng cách và không lạm dụng makeup quá nhiều trong cuộc sống thường ngày.