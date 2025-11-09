10 set đồ mùa đông cho thấy đẳng cấp thời trang của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ

Phanh Lee là nữ diễn viên quen thuộc với nhiều khán giả xem phim truyền hình. Vào năm 2020, cô kết hôn với CEO của một tập đoàn khách sạn, khu phức hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng. Kể từ đó, Phanh Lee không còn hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, thay vào đó là dành thời gian cho gia đình. Dẫu vậy, trên trang cá nhân, Phanh Lee vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh thường ngày. Có thể thấy rằng Phanh Lee không chỉ xinh đẹp, mặn mà hơn theo năm tháng, mà nữ diễn viên còn cho thấy phong cách cực kỳ sang trọng, đặc biệt là khi diện đồ mùa đông.

Có một bảo bối thời trang mà Phanh Lee rất yêu thích, đó là áo khoác lông. Sự xuất hiện của món thời trang này giúp outfit đơn giản nhất trở nên sang chảnh và lộng lẫy hơn. Mẫu áo này còn có nhiệm vụ giữ ấm trong ngày rét đậm, và phù hợp với phụ nữ ở hầu hết mọi độ tuổi.

Phanh Lee không bỏ qua niềm yêu thích với những item cơ bản nhất, như áo blazer là một ví dụ. Khi kết hợp item này với áo thun màu đen, quần legging tối màu, Phanh Lee có được bộ trang phục ấm áp, năng động nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. Chiếc túi xách màu nâu đảm bảo sự hài hòa cho cả outfit.

Chiếc áo khoác dạ dáng dài, tông màu xám nhạt giúp thắp sáng cả bộ cánh mang tông màu đen. Dễ thấy rằng, chiếc áo có thiết kế nhấn eo nhẹ, mang đến công dụng tôn dáng thon thả, đồng thời hack chiều cao hữu hiệu.

Vẫn hoàn thiện phong cách với áo khoác dạ dáng dài nhưng outfit trên của Phanh Lee lại trở nên ấn tượng hơn nhờ chiếc áo choàng lông. Cách tạo điểm nhấn này rất hợp lý vì giúp tăng vẻ long lanh, nhưng vẫn đảm bảo sự hài hòa, tinh tế. Phanh Lee áp dụng kiểu tóc buộc nửa để giữ sự gọn gàng mà cũng chẳng kém phần yêu kiều, thướt tha.

Quần jeans xanh vốn đơn giản nhưng khi được kết hợp với áo khoác lông, Phanh Lee đã có được bộ cánh rất cuốn hút, sang chảnh. Để giữ nguyên vẻ quý phái của tổng thể, Phanh Lee đi boots trắng, đeo khuyên tai to bản và chọn túi xách thiết kế tinh gọn, xuyệt tông với tổng thể trang phục.

Phanh Lee gợi ý công thức trang phục vừa năng động, vừa quyến rũ gồm áo crop top kết hợp với áo khoác vải tweed họa tiết kẻ, boots cao cổ. Bộ trang phục trên còn có tác dụng tôn lên vóc dáng cao ráo, thon thả của bà mẹ 2 con. Đôi khuyên tai ngọc trai đem tới nét nữ tính cho outfit, nhưng không hề lạc điệu với vẻ cá tính của tổng thể.

Sự kết hợp giữa áo crop top, áo khoác vải tweed và quần jeans xanh đã tạo nên tổng thể trang phục đầy cuốn hút. Trong khi áo crop top tôn lên vóc dáng quyến rũ của người mặc thì quần jeans xanh và giày sneaker trắng lại hack tuổi cực kỳ hiệu quả. Cuối cùng, chiếc áo khoác vải tweed nâng tầm vẻ sang chảnh, yêu kiều cho cả tổng thể.

Diện một set đồ toàn tông màu đen nhưng Phanh Lee vẫn rất nổi bật. Sự kết hợp giữa áo cardigan và quần ống suông đã mang đến nét nữ tính xen lẫn vẻ trang nhã, thanh lịch cho người mặc. Trong khi đó, mũ bucket lại giúp diện mạo thêm ngọt ngào, trẻ trung mà không tạo cảm giác rối mắt. Những món phụ kiện như khuyên tai, vòng tay, dây chuyền mảnh mang tới điểm nhấn long lanh, sang trọng cho bộ đồ.

Phanh Lee gợi ý một set trang phục mang tông màu trắng rất cuốn hút gồm áo thun, quần ống suông và áo cardigan kẻ ngang. Thao tác sơ vin là không thể thiếu vì tăng vẻ gọn gàng và thanh lịch cho bộ đồ. Không chỉ ghi điểm trẻ trung, outfit trên còn toát lên nét thanh lịch, phù hợp để mặc từ công sở ra phố.

Đơn giản nhưng vẫn đầy cuốn hút là công thức gồm váy suông màu đen kết hợp với áo khoác denim. Bộ cánh trên trẻ trung, khá bụi bặm nhưng vẫn nữ tính. Các món phụ kiện như mũ lưỡi trai hay sandal đều ăn nhập hoàn hảo với tổng thể.

Ảnh: Sưu tầm