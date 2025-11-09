Đây là thứ giúp G-Dragon đẹp trai bất chấp, da căng sáng bất bại

Tối 8/11, G-DRAGON 2025 WORLD TOUR Übermensch cuối cùng đã hạ cánh tại Việt Nam, tạo nên những khoảnh khắc bất diệt với V-fan. Khác với lần lên sân khấu hồi tháng 6 khi trời mưa trắng xoá, lần trở lại tối qua của "anh Long" lại hết sức trộm vía. Không phải mưa, mà mồ hôi từ một đêm quẩy cực sung mới làm nam idol ướt đẫm mặt mày nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ điển trai.

Thậm chí, đến tận phần send-off cuối concert, những người hâm mộ may mắn có cơ hội đối mặt trực tiếp với G-Dragon còn ghi lại những khung hình cận cảnh cho thấy làn da của anh vẫn căng mịn, không tì vết. Makeup không lem, không trôi, không bóng nhờn - dù anh vừa trải qua 3 tiếng trên sân khấu với cường độ vận động khủng khiếp. Bí mật nằm ở lọ kem nền từng được phát hiện trên Instagram riêng tư của chính chủ.

Trước đó, trên tài khoản Instagram riêng tư mang tên "8lo8lo8lowme", G-Dragon từng đăng tải một bức ảnh anh đang ngủ gật trước bàn trang điểm. Trong khi netizen đang mải mê khen ngợi vẻ đáng yêu, những fan tinh mắt lại phát hiện ra một chi tiết thú vị: trên bàn trang điểm xuất hiện lọ kem nền quen thuộc. Đó chính là kem nền lâu trôi của Estée Lauder: Double Wear Stay-in-Place Makeup.

Ra đời từ năm 1998, cho đến nay đây vẫn là một trong những lọ kem nền huyền thoại của làng beauty. Siêu phẩm của Estée Lauder được mệnh danh là cứu tinh của da dầu, đồng thời là "công cụ chiến đấu" cho những ai cần makeup suốt cả ngày dài mà không có thời gian chỉnh sửa lại.

Điểm mạnh lớn nhất của Double Wear chính là độ bền khủng khiếp. Estée Lauder tự tin tuyên bố rằng sản phẩm này có thể giữ nguyên vẹn trong 24 giờ mà không cần touch-up. Thực tế đã chứng minh: dù người dùng phải đối mặt với thời tiết nóng ẩm, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hay đối diện với ánh đèn sân khấu nóng bức, lớp nền vẫn bám chặt trên da, không lem, không trôi, không xuất hiện những mảng lốm đốm xấu xí.

Bí mật nằm ở công thức "Stay-in-Place" độc quyền của Estée Lauder, giúp kem nền bám chặt vào da mà không cần phải dựa phấn phủ. Khi thoa lên da, kem nền sẽ nhanh chóng "set" lại và tạo thành một lớp màng mỏng nhưng bền vững, chống lại mồ hôi, dầu thừa.

Một điểm cộng khác của Double Wear là độ che phủ ở mức medium to full coverage - tức là có thể che được hầu hết các khuyết điểm trên da như mụn, thâm, vết đỏ hay và quầng thâm mắt. Khi apply lên mặt kết cấu của Double Wear tạo cảm giác nhẹ, thoáng, không gây bí da hay làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo nên một làn da hoàn hảo như đã qua photoshop.

Estée Lauder Double Wear hiện có hơn 50 sắc màu khác nhau, phục vụ cho mọi tông da từ trắng hồng đến nâu sẫm. Đặc biệt, các tone màu dành cho da châu Á rất đa dạng và chính xác, giúp người dùng dễ dàng tìm được màu phù hợp với làn da của mình.

G-Dragon có làn da thuộc tone trung bình, hơi vàng - một tông da phổ biến của người Hàn Quốc và châu Á nói chung. Việc chọn được đúng màu kem nền giúp anh có được lớp nền tự nhiên, không bị lệch tone hay trông như đang đeo mặt nạ.

Với giá khoảng 1,5 triệu đồng cho lọ dung tích 30ml, đây không phải là sản phẩm có giá thành quá đắt so với mặt bằng chung các kem nền high-end, nhưng lại sở hữu nhiều ưu điểm, hiệu quả vượt xa mong đợi.