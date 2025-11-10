Mẹ bỉm bế con hot điên đảo, netizen truy tìm danh tính người chồng may mắn: Hoá ra là "trai hư" VTV

Một trong số video đang viral TikTok Việt Nam những ngày gần đây là khoảnh khắc một cô gái trẻ bế con đang hot rần rần với hơn 2 triệu lượt xem. Điều khiến video này được chú ý chính là nhan sắc và vóc dáng "như chưa từng có cuộc sinh nở" của hot mom quyến rũ. Thậm chí hình ảnh cô gái này và em bé trên tay còn có chút không liên quan, khiến người xem cứ ngỡ cả hai phải là chị em mới đúng.

Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập những lời xin vía, hỏi han về bí quyết về dáng và dưỡng tóc sau sinh của người mẹ trẻ. Bên cạnh đó cũng có không ít dân mạng tò mò về danh tính người chồng may mắn của gia đình này là ai? Không ai khác chính là Trọng Lân - một trong những "trai hư" quen mặt của khán giả qua các bộ phim như Quỳnh búp bê, Người phán xử... và mới đây nhất là Cách em 1 milimet.

Bà xã diễn viên Trọng Lâm viral với hình ảnh mẹ bỉm sexy (Nguồn @bechang.9).

Bà xã của Trọng Lân là Huyền Trang (sinh năm 1999), được biết đến với biệt danh "Bé Chang" - một streamer có hơn 20 nghìn người theo dõi trên TikTok, nổi tiếng với phong cách gợi cảm và nhan sắc nóng bỏng. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô còn được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng, từng thi đỗ cả Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và Đại học Kiến trúc với điểm số 9.0. Trước khi kết hôn, các video và hình ảnh Huyền Trang đăng tải chủ yếu khoe phong cách, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem nhưng cũng có không ít ý kiến trái chiều.

Huyền Trang trước hay sau khi sinh đều không có thay đổi trong ngoại hình.

Sau khi sinh con, Huyền Trang chứng minh rằng cô không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách giữ dáng một cách đáng kinh ngạc. Chỉ sau gần 3 tháng sinh nở, cô gái trẻ đã sớm trở lại với công việc kinh doanh shop thời trang do chính mình làm mẫu. Dù là các bộ ảnh được đầu tư chuyên nghiệp hay những khoảnh khắc đời thường qua ống kính cam thường, Huyền Trang vẫn vô cùng sexy và nóng bỏng, khiến nhiều người phải ghen tị.

Cặp vợ chồng được khen ngợi vì vẻ ngoài xứng đôi (Nguồn @bechang.9).

Dân mạng hài hước thắc mắc: Không biết Trọng Lân hay vợ mới là người ở cữ?

Vào đầu tháng 2 năm nay, khán giả bất ngờ khi nam diễn viên sinh năm 1993 báo hỷ cùng bạn gái hot girl kém 6 tuổi. Trước đó, Trọng Lân giữ kín hoàn toàn chuyện đời tư trước truyền thông, nên thông tin này khiến nhiều người "sốc nhẹ". Không thông báo rầm rộ, buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng với sự tham gia của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết.

Ảnh cưới của nam diễn viên vào đầu năm 2025.

Ảnh: FBNV