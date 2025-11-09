Quá nể HyunA, thích là lấy lại body gợi cảm sau vài tháng

HyunA – biểu tượng gợi cảm hàng đầu của Kpop từ lâu đã được biết đến với thần thái quyến rũ và vóc dáng nóng bỏng khó ai sánh kịp. Thời gian gần đây, nữ idol từng khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi xuất hiện với diện mạo tăng cân rõ rệt , thậm chí khiến nhiều người không nhận ra. Tuy nhiên, đúng với danh xưng "nữ thần gợi cảm", HyunA đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, săn chắc chỉ sau vài tháng . Trong lần xuất hiện mới nhất tại một sự kiện âm nhạc, ngôi sao sinh năm 1992 khiến khán giả không thể rời mắt với body nuột nà, vòng eo nhỏ nhắn và thần thái tự tin, cuốn hút, cho thấy khả năng quản lý cơ thể đáng kinh ngạc.

HyunA gây sốc với diện mạo tăng cân rõ rệt, từ gương mặt bầu bĩnh đến vóc dáng tròn trịa. Nhiều nguồn tin đồn đoán nữ nghệ sĩ mang thai nhưng cô chưa từng lên tiếng vế vấn đề này.



Chưa đầy 2 tháng đổ lại đây, vóc dáng của HyunA vẫn khá tròn đầy. Dù tăng cân nhưng nữ idol cũng không ngần ngại diện những bộ trang phục ôm sát đúng với phong cách gợi cảm thường thấy.

HyunA tại 1 sự kiện âm nhạc mới đây đã hoàn toàn lấy lại vóc dáng. (Nguồn: foryouhyuna)

Qua ống kính cam thường, HyunA ghi điểm với body thon gọn, quyến rũ cùng outfit vừa sexy vừa cá tính. Cô diện mini dress ôm sát màu trắng với chi tiết cut-out gợi cảm, tôn trọn bờ vai mảnh, eo thon và đôi chân dài nuột nà. Điều khiến netizen ấn tượng hơn cả là tốc độ lấy lại vóc dáng "thần tốc" sau thời gian từng tăng cân thấy rõ của ngôi sao Kpop.

So với hình ảnh trước đây, body HyunA trông săn chắc, cân đối và tràn đầy sức sống, từng chuyển động trên sân khấu đều toát lên sự tự tin, quyến rũ khó rời mắt. Làn da sáng mịn cùng thần thái rạng rỡ giúp cô càng nổi bật dưới ánh đèn, chứng minh phong độ nhan sắc và hình thể ấn tượng, làm chủ sân khấu.

Vóc dáng của HyunA qua ống kính cam thường vô cùng cân đối, gợi cảm, hoàn toàn lấy lại phong độ.

Cộng đồng mạng trầm trồ trước khả năng lấy lại vóc dáng nhanh chóng của HyunA.

Trước đó, vào ngày 3/10, HyunA từng cập nhật dòng trạng thái trên MXH: " HyunA à, mình ăn nhiều rồi đấy. Đã đến lúc tỉnh táo và nghiêm túc lấy lại vóc dáng đi thôi. Ngày trước mình từng thích thân hình gầy gò mà, thử cố gắng lần nữa xem" . Cùng với dòng chia sẻ đó, nữ idol đăng kèm ảnh cũ thời body thon gọn, như một cách tự nhắc bản thân quay lại phiên bản tốt nhất. Và có vẻ như cô đã hoàn toàn quyết tâm thực hiện được điều đó!

HyunA từng chia sẻ hình ảnh vóc dáng thon gọn trong quá khứ để nhắc nhở bản thân giảm cân.