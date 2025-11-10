Phấn mắt PINKFLASH dính bê bối lớn: Người dùng bị lẹo mắt hàng loạt, hãng tiêu huỷ, đền tiền gấp đôi

Mỹ phẩm giá rẻ siêu hot bỗng thành thảm họa

PINKFLASH - cái tên không còn xa lạ với các tín đồ làm đẹp Việt Nam nhờ giá rẻ, màu sắc xinh xắn, luôn nằm trong top bán chạy trên các sàn thương mại điện tử lớn những năm qua. Với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng cho một bảng phấn mắt, PINKFLASH đã trở thành lựa chọn "quốc dân" của Gen Z và những người mới bắt đầu tìm hiểu về makeup.

Trong tuần vừa rồi, thương hiệu nội địa Trung này đang bất ngờ đối mặt với một cơn bão dư luận tại Indonesia - một trong những thị trường lớn nhất Đông Nam Á của họ bên cạnh Việt Nam.

Cụ thể, hàng loạt người dùng xứ Indo đã lên tiếng tố cáo về tình trạng đau mắt, sưng mí, nổi lẹo và kích ứng nghiêm trọng sau khi sử dụng hai bảng phấn mắt của PINKFLASH: PF-E23 BR02 và PF-E23 BR04. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình: mắt sưng húp, mí mắt đỏ bừng, thậm chí có người phải đeo băng gạc trắng, đi khám bệnh viện vì tình trạng nghiêm trọng.

Tình trạng sưng đau mí mắt nghiêm trọng của người dùng Indonesia khi dùng một số sản phẩm không an toàn của PINKFLASH.

Sự việc nhanh chóng leo thang khi Cơ quan Giám sát Dược phẩm và Thực phẩm Indonesia (BPOM RI) chính thức can thiệp. BPOM đã ra quyết định thu hồi giấy phép lưu hành và yêu cầu tiêu huỷ toàn bộ hai sản phẩm phấn mắt PF-E23 BR02 và BR04.

Ngay sau đó, các mạng xã hội chính thức của PINKFLASH đã phải đăng tải một tâm thư dài, thừa nhận sai lầm, công bố nguyên nhân gây ra sự cố và hướng khắc phục. Bài đăng trên kênh TikTok @pinkflash.beauty sau vài ngày đăng tải hiện đang viral với hơn 7 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn bình luận, báo cáo của người dùng vẫn đang không ngừng tăng lên.

Nguyên nhân và cách khắc phục

Theo giải trình của PINKFLASH, qua quá trình kiểm tra từ khâu mua nguyên liệu, sản xuất đến kiểm định sản phẩm hoàn thiện, họ phát hiện rằng các sản phẩm PF-E23 BR02/BR04 được sản xuất trước ngày 31/12/2023 có khả năng chứa "restricted pigments" (các sắc tố bị hạn chế sử dụng trong mỹ phẩm).

Hãng khẳng định họ không cố ý thêm các pigment này vào công thức, mà nguyên nhân là do một lô hàng nguyên liệu pigment được cung cấp bởi nhà cung cấp trong năm 2023 có độ tinh khiết thấp, dẫn đến việc chứa tạp chất là các sắc tố bị hạn chế (những chất có thể gây kích ứng, dị ứng và tổn thương da nghiêm trọng khi tiếp xúc với vùng mắt nhạy cảm).

Nội dung trích từ các bài đăng lên tiếng của PINKFLASH.

Để xử lý hậu quả, PINKFLASH cho biết họ đã ngay lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục:

1. Phong toả và tiêu huỷ sản phẩm có vấn đề:

Toàn bộ sản phẩm dòng PF-E23 còn tồn kho đã bị phong toả và tiêu huỷ, tổng số lượng: 210.000 sản phẩm - một con số khổng lồ cho thấy quy mô nghiêm trọng của vấn đề. Thương hiệu cho biết, từ ngày 1/1/2024, toàn bộ lô nguyên liệu đã được thay thế bằng loại của mỹ phẩm cao cấp từ Sun Chemical (Mỹ). 14 lô sản phẩm được sản xuất sau ngày 1/1/2024 cũng được gửi đi kiểm định tại SGS và cho kết quả an toàn, không chứa sắc tố bị hạn chế.

2. Cắt đứt quan hệ với nhà cung cấp cũ:

PINKFLASH tuyên bố họ đã ngừng hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu có vấn đề, chuyển sang nhà máy sản xuất mới, cũng như thành lập đội kiểm soát chất lượng chuyên trách. Mọi lô nguyên liệu và sản phẩm hoàn thiện được hãng cam kết đều phải qua kiểm định SGS trước khi ra thị trường.

3. Đền bù gấp đôi giá trị sản phẩm:

Cuối cùng, để bù đắp cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng, PINKFLASH cam kết hoàn tiền gấp đôi giá trị sản phẩm cho những ai đã mua bảng mắt PF-E23 BR02 hoặc BR04. Người dùng chỉ cần cung cấp ảnh sản phẩm kèm hoá đơn gửi về email: cs.pinkflashid@gmail.com để nhận đền bù sau 7 ngày xác minh.

2 bảng màu mắt chứa thành phần không an toàn là: PF-E23 BR02 và BR04.

Dù thể hiện thái độ hối lỗi, netizen vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tha thứ. Dưới bài đăng chính thức của PINKFLASH trên TikTok, hàng nghìn bình luận gay gắt tiếp tục xuất hiện, kèm theo hình ảnh về tình trạng mắt bị tổn thương. Mỗi bình luận đều có đến hàng nghìn, thậm chí chục nghìn lượt thích cho thấy quy mô của sự việc không hề nhỏ. Số người dùng đã bị ảnh hưởng về sức khoẻ cho biết họ không thể dễ dàng chấp nhận cách xử lý cơ bản của PINKFLASH:

- Quá muộn rồi! Mắt tôi sưng phải mổ tối qua, nghỉ dùng hãng này mãi mãi, blacklist ngay!

- Vì dùng mascara của hãng này mà mắt tôi thế này, đi khám 3 lần rồi, nếu tuần sau không khỏi phải mổ.

- Tôi phải mổ 2 lần rồi vì hãng này.

- Không ngờ hàng ngàn bình luận đều giống nhau hết.

PINKFLASH đang trong tình trạng khủng hoảng vì các trường hợp nghiêm trọng của người dùng ồ ạt gửi đến.

Các sản phẩm PINKFLASH đang bán tại Việt Nam có an toàn không?

Theo thông tin chính thức từ PINKFLASH, các sản phẩm có vấn đề là những lô được sản xuất trước 31/12/2023. Nếu bạn đang sở hữu bảng phấn mắt PF-E23 BR02 hoặc BR04, hãy kiểm tra ngay mã lô sản xuất (batch code) trên bao bì để xác định xem sản phẩm của mình có nằm trong danh sách bị thu hồi hay không.

