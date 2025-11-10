Minh Hằng xách Hermès nửa tỷ chơi Running Man

Tập 6 - tập phát sóng mới nhất của Running Man Việt Nam mùa 3 vừa lên sóng tối thứ 7 ngày 8/11 với sự xuất hiện của khách mời duy nhất: Minh Hằng. Lấy bối cảnh viện dưỡng lão R, nơi tất cả dàn cast giờ đây đã trở thành những "lão già gân" tóc bạc, Minh Hằng lộ diện từ chiếc xe sang với vẻ ngoài quý phái, xinh đẹp bất chấp thời gian.

Visual rạng rỡ của "cụ bà" Minh Hằng khiến Trấn Thành ngay lập tức dành lời khen không ngớt. Còn người em Lan Ngọc thì bị trêu chọc khi vẻ ngoài bị "dìm thê thảm" khi đứng cạnh đàn chị. Nhưng điều đáng chú ý nhất không chỉ nằm ở nhan sắc, mà còn ở chiếc Hermès màu xanh nổi bật trên tay của Chị Đẹp đình đám.

Trong lần trở lại Running Man sau 6 năm, Minh Hằng đảm nhiệm hình ảnh một quý bà sang chảnh, chiếc Hermès màu xanh lục bảo đóng vai trò tương phản với màu váy đỏ rượu.

Minh Hằng "tươi" hết nấc dù phải hoá trang thành một cụ già.

Đây là lần hiếm hoi một khách mời của Running Man Việt Nam xuất hiện trên chương trình cùng một món đồ hiệu đáng chú ý đến vậy. Chiếc túi mà Minh Hằng mang theo lên sóng chính xác là Hermès Birkin 30 in Malachite Togo leather with Gold hardware - một trong những chiếc túi được săn đón của nhà mốt xa xỉ Pháp.

Giá của một chiếc Hermès Birkin 30 Malachite Togo Gold hardware trên thị trường chính hãng dao động từ 14.000 - 18.000 USD (tương đương khoảng 350 - 450 triệu VNĐ) tuỳ thuộc vào thời điểm mua và thị trường. Tuy nhiên, trên thị trường secondhand hoặc resale, giá có thể lên đến 20.000 - 25.000 USD (khoảng 500 - 630 triệu VNĐ) do độ hiếm và nhu cầu cao.

Trấn Thành và dàn cast không tiếc lời khen cho Chị Đẹp khách mời.

Màu Malachite (xanh lục bảo) là một trong những màu sắc đặc biệt và hiếm của Hermès. Lấy cảm hứng từ viên đá quý malachite xanh lá cây đậm, màu này mang đến vẻ sang trọng, nổi bật nhưng không kém phần tinh tế. Đây không phải là màu sắc thường xuyên được sản xuất, khiến nó trở thành một trong những màu được săn lùng nhất trong giới mộ điệu. Đây chính là lý do tại sao chiếc túi này không chỉ đắt về mặt giá trị, mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và sự kiên nhẫn.

Tham gia một game show vận động, Minh Hằng không ngại cho một item có giá đến nửa tỷ lên sóng.

Đây không phải lần đầu tiên Minh Hằng xuất hiện với túi Hermès. Nữ ca sĩ - diễn viên từng nhiều lần khoe những chiếc túi Hermès khác trong bộ sưu tập của mình. Hermès Kelly màu đen - một mẫu túi kinh điển không kém phần sang trọng so với Birkin là một trong số đó. Kelly có thiết kế thanh lịch hơn, phù hợp cho những dịp trang trọng.

Dàn "hậu cung" Hermès của Minh Hằng đa dạng nhiều kích cỡ, màu sắc từ thanh lịch đến cực kỳ nổi bật.



