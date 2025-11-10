Đã có đáp án về nội y của Ningning

Mới đây, loạt ảnh selfie của Ningning (aespa) trước gương đang khiến mạng xã hội "dậy sóng". Trong loạt ảnh mới, Ningning khoe vòng một táo bạo trong chiếc bra đen ôm sát. Nữ idol gây chú ý với layout makeup tông nude hiện đại, lớp nền căng bóng, đôi môi hồng đất nhẹ và hàng mi chuốt cong tự nhiên. Mái tóc đen suôn mượt ôm lấy gương mặt Ningning, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa lạnh lùng.

Diện bra đen ôm sát, người đẹp tự tin khoe vòng một gợi cảm nhưng không phô hay phản cảm. Ánh sáng vàng ấm áp khiến làn da của cô càng thêm mịn màng, trong khi góc chụp tinh tế làm nổi bật khí chất sang chảnh pha chút nổi loạn của nữ idol. Chỉ với vài tấm ảnh selfie, thành viên aespa đã khiến fan "bỏng mắt" và bàn tán không ngớt về visual đỉnh cao của mình.

Vẻ đẹp gợi cảm pha chút nổi loạn của Ningning khi diện nội y.

Điều đáng nói, ngay khi bức ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng lập tức "đào" lại một bài đăng từng viral trên nền tảng X (Twitter) với câu hỏi: "Ningning mặc bra như thế nào mà không bị lộ đường viền?". Bài viết này từng đạt 21,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận, fan bàn tán sôi nổi về "bí thuật nội y" giúp nữ idol giữ được vẻ ngoài chỉn chu trong mọi outfit, từ váy ôm body đến áo croptop chất liệu mỏng.

Cuối cùng thì câu hỏi về chiếc bra thần kỳ đã có câu trả lời.

Có vẻ như cư dân mạng cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời. Chiếc bra đen mà Ningning diện trong loạt ảnh được cho là đến từ thương hiệu Victoria's Secret, dòng nội y nổi tiếng với thiết kế tôn dáng nhưng vẫn mang lại cảm giác tự nhiên, thoải mái. Theo các tín đồ thời trang, đây là loại bra không viền (seamless), có đệm mỏng vừa phải, chất liệu co giãn cao giúp ôm sát cơ thể mà không gây hằn hay lộ dấu vải khi mặc áo bó.

Bra không viền của thương hiệu Victoria's Secret.

Trước đó, nữ thần nhà SM nhiều lần khiến fan mê mẩn khi diện trang phục tôn khéo chiếc bra đen bên trong - món đồ gần như đã trở thành "thương hiệu" của cô.

Ningning ghi điểm với kiểu khoe khéo bra đen - vừa gợi cảm, vừa toát lên nét bí ẩn khó rời mắt.

Thậm chí gần đây, phong cách thời trang all-black của Ningning đang trở lên viral và cũng là chủ đề được tạp chí Elle Korea dành riêng một bài viết phân tích. Theo đó, nữ idol gây ấn tượng với khả năng biến hóa cùng tông đen - gam màu vốn dễ tạo cảm giác đơn điệu. Tuy nhiên, dưới bàn tay phối đồ tinh tế của Ningning, sắc đen lại được khai thác theo nhiều sắc độ khác nhau, vừa làm nổi bật đường nét cơ thể vừa mang đến cảm giác cool ngầu, sang chảnh.

Mỹ nhân sinh năm 2002 thường chọn các thiết kế tối giản nhưng biết nhấn nhá ở chi tiết, kết hợp cùng layout makeup tông trầm và mái tóc đen suôn mượt - tất cả tạo nên hình ảnh "dark beauty" hiện đại, bí ẩn và quyến rũ. Chính sự nhất quán trong phong cách và gu thẩm mỹ riêng biệt ấy đã giúp Ningning trở thành một trong những biểu tượng thời trang nổi bật của thế hệ idol gen 4.