17 triệu người thắc mắc Ningning mặc nội y gì

Tạo hình sân bay của Ningning (aespa) trên đường bay tới Fukuoka (Nhật Bản) đang khiến mạng xã hội "nổ tung" vì quá cuốn hút. Chỉ xuất hiện vài phút tại sân bay, nữ idol đã chiếm trọn spotlight với diện mạo sang chảnh, body cực phẩm và phong thái tự tin chuẩn "It Girl thế hệ mới".

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thần thánh của Ningning tại sân bay. (Nguồn: idol_days)



Ningning xuất hiện với chiếc áo thun tay dài ôm sát đến từ thương hiệu Skims, chất liệu mềm mịn giúp tôn trọn đường cong cơ thể. Nữ idol khéo léo phối cùng quần ống suông cạp thấp, để lộ nhẹ lớp ren nội y phía trên – một chi tiết nhỏ nhưng tạo nên điểm nhấn quyến rũ, tinh tế và đầy tò mò. Hoàn thiện tổng thể, cô lựa chọn kính mát bản to, dây chuyền vàng đeo layer và nhẫn to bản, mang đến vẻ ngoài sang chảnh, hiện đại.

Ning Ning gây chú ý với outfit all-black.

Loạt item được Ningning lựa chọn trong outfit gây sốt.



Một bài đăng trên X (Twitter) đặt câu hỏi: "Ningning mặc áo trong như thế nào mà áo bó mà không bị lộ?" đã nhanh chóng viral, thu hút 17,4 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người tìm kiếm, thảo luận về kỹ thuật chọn nội y, chất liệu áo ôm.

Cơn sốt không chỉ dừng ở X mà lan sang Douyin (TikTok Trung Quốc). Một blogger thời trang đã nhanh tay bắt trend, mặc đồ bắt chước đúng tạo hình sân bay của Ning Ning và rao bán mẫu áo có kiểu dáng tương tự. Video của cô thu về 100.000 lượt thích chỉ trong một buổi chiều, và đi kèm là con số bán hàng ấn tượng: hơn 7.000 chiếc áo được bán, doanh thu ước tính 28 vạn tệ (tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng).

"Hiệu ứng Ningning" đã giúp một blogger thời trang người Trung Quốc thu lợi nhuận khủng.



Dù đến hiện tại, Ningning vẫn chưa tiết lộ thương hiệu chiếc áo "thần kỳ" mà cô diện, nhưng dân mạng đã nhanh chóng mở "cuộc điều tra" quy mô lớn. Nhiều người cho rằng item này có thể đến từ Skims – thương hiệu nội y và đồ ôm dáng nổi tiếng của Kim Kardashian, vốn được các ngôi sao ưa chuộng nhờ khả năng cực kỳ fit body người mặc. Giả thuyết này càng được củng cố khi chất liệu, phom dáng và độ mịn của áo Ningning mặc trông gần như trùng khớp với thiết kế thương hiệu đăng tải.

Những thiết kế của Skims luôn fit dáng người mặc, là item yêu thích của hội chị em.

Màu đen dường như là “chân ái” của Ningning – gam màu cô luôn ưu ái từ sân khấu, sự kiện cho tới đời thường.





