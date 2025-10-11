Hot girl Taobao một thời nỗ lực lấn sân mảng thời trang, nay thành đại sứ thương hiệu xa xỉ

Chương Nhược Nam hiện là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Trung Quốc không chỉ bởi vẻ đẹp trong trẻo, mà còn bởi hành trình phát triển đầy nghị lực. Trước khi được nhớ đến với các vai chính ngọt ngào giúp cô được ví von là "nữ thần thanh xuân" như Khó Dỗ Dành hay Hôn Lễ Của Em , cô từng có xuất phát điểm làm mẫu ảnh cho các cửa hàng Taobao, chụp studio trong nhiều tiếng với trang phục bình dân để có thu nhập và tích lũy kinh nghiệm.

Thời sinh viên, Chương Nhược Nam bắt đầu đăng ảnh bản thân lên mạng xã hội Weibo, được bạn cùng lớp khuyến khích tham gia các cuộc thi sắc đẹp trường đại học. Cô lọt top 30 chung cuộc và từ đó có người mời làm người mẫu ảnh. "Bạch nguyệt quang" Cbiz nhớ lại những ngày đầu làm mẫu ảnh Taobao, mặc những chiếc áo len chỉ vài chục tệ, đứng trong studio chụp suốt 8 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc công việc, bàn tay run rẩy nắm chặt 5000 tệ thù lao, nữ diễn viên từng chia sẻ đó là lần đầu tiên nhận ra rằng, nhan sắc thực sự có thể đổi lấy tiền bạc.

Chương Nhược Nam từng có thời gian làm mẫu ảnh Taobao trước khi gia nhập làng giải trí.

Dù là tạo dáng tinh nghịch dưới ánh nắng hay street style tự nhiên, mỹ nhân sinh năm 1996 đều toát lên vẻ thanh thoát, trong trẻo và ngọt ngào.

Bước ngoặt diễn ra vào năm 2017-2018, khi người đẹp được đảm nhận các vai chính trong phim thanh xuân, ngôn tình. Những vai diễn này giúp cô không chỉ được công chúng biết đến rộng rãi mà còn tạo dựng được hình ảnh "tình đầu quốc dân". Sức ảnh hưởng của cô trên mạng xã hội cũng gia tăng mạnh: lượng theo dõi lớn, video thu hút lượt xem khủng, và cái tên Chương Nhược Nam dần được nhắc đến trên nhiều trang giải trí. Từ mẫu ảnh bình dân, nữ diễn viên giờ đây đang dần bước vào hàng ngũ "con cưng" của thời trang cao cấp.

Và vào ngày Thất Tịch năm 2025, Givenchy chính thức công bố Chương Nhược Nam là đại sứ thương hiệu tại Trung Quốc. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình từ hình ảnh diễn viên - nhân vật trong các phim truyền hình sang vị thế biểu tượng thời trang cao cấp.

Chương Nhược Nam được Givenchy công bố là Đại sứ thương hiệu mới.

Trước khi được tuyên danh phận, Chương Nhược Nam từng thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại show Thu/Đông 2025 của nhà mốt trong bộ đầm lệch vai màu vàng papaya, kết hợp cùng túi Antigona mini. Tuy nhiên, màn "chào sân" này của nữ diễn viên lại không được đánh giá cao, từ trang phục bị cho là dìm dáng đến cách phối phụ kiện kém tinh tế. Thậm chí, ngoài gương mặt xinh đẹp, ngôi sao Khó Dỗ Dành cũng chưa thể hiện được khí chất thời trang.

Chương Nhược Nam chưa gây ấn tượng rõ ràng dù diện bộ đầm lệch vai sắc vàng khá rực rỡ của Givenchy.

Nhan sắc của Chương Nhược Nam dễ dàng đánh gục camera của "hung thần" Getty Images tại show diễn Givenchy SS26. Nhưng một lần nữa, tạo hình này của nàng đại sứ vẫn quá an toàn, nhàn nhạt, chưa toát lên được sự sang chảnh mà một thương hiệu xa xỉ cần.

Ngoài Givenchy, Chương Nhược Nam còn được nhiều thương hiệu xa xỉ khác chú ý. Cartier mời cô góp mặt trong chiến dịch Lễ Thất Tịch, tỏa sáng với các thiết kế Love và Clash de Cartier. Michael Kors cũng ưu ái cô tại tiệc tối ở Thượng Hải, nơi Chương Nhược Nam xuất hiện đầy cuốn hút với phong cách boho và túi Nolita. Đặc biệt, ngôi sao Khó Dỗ Dành còn từng là khách mời tại show Chanel Métiers d'Art 2024/2025 tổ chức ở Hàng Châu - sự kiện vốn chỉ dành cho các gương mặt có tầm ảnh hưởng thời trang nổi bật tại xứ tỷ dân.

Mỹ nhân sinh năm 1996 là khách mời tại show của nhà mốt Channel.

Cô cũng là gương mặt quen thuộc được Cartier tin tưởng.

Tạo hình phá cách tại sự kiện của Michael Kors mới đây giúp Chương Nhược Nam nhận về nhiều lời khen có cánh.

Dù được nhiều thương hiệu xa xỉ để mắt, thế nhưng phong độ thời trang của Chương Nhược Nam vẫn chưa thực sự ổn định. Một số lần xuất hiện, cô chưa thực sự tạo được ấn tượng, khi diện những outfit chưa sang hoặc cách mix & match còn dừng ở mức an toàn. Điều này phần nào cho thấy hình ảnh "nàng thơ" dịu dàng đôi khi khó hòa hợp với tinh thần mạnh mẽ, sang chảnh của các nhà mốt lớn.

Phong độ của Chương Nhược Nam vẫn chưa thực sự ổn định.

Tuy nhiên, có thể thấy, Chương Nhược Nam đang cố gắng khắc phục và chỉn chu hơn trong mỗi lần xuất hiện, đổi style để đa dạng phong cách hơn. Từ makeup, kiểu tóc đến cách lựa chọn trang phục của nữ diễn viên đều có sự kỹ lưỡng, đôi lúc còn thoát khỏi vùng an toàn. Nhờ vậy, hình ảnh của Chương Nhược Nam dần được đánh giá cao hơn, được nhiều người đặt tiềm năng cho những tạo hình sắp tới.