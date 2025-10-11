10 cách mặc quần ống đứng siêu trẻ trung và tôn dáng cho ai không thích quần ống rộng

Quần ống rộng mang đến cảm giác thoải mái cho người diện, đồng thời che nhược điểm hiệu quả. Dẫu vậy, không phải ai cũng thích quần ống rộng bởi nếu không lựa chọn và phối đồ khéo léo, kiểu quần này có thể dìm dáng và tạo cảm giác luộm thuộm.

Trong trường hợp không thích quần ống rộng, chị em hãy ưu tiên quần ống đứng. Mẫu quần này tạo cảm giác gọn gàng và chỉn chu, đồng thời còn tôn dáng rất hiệu quả, không khó để chinh phục.

Những lúc không muốn lên đồ quá cầu kỳ, chị em hãy áp dụng công thức gồm áo sơ mi màu trung tính kết hợp với quần jeans ống đứng. Sự kết hợp này mang đến cho người diện nét trẻ trung xen lẫn vẻ thanh lịch. Thắt lưng da, túi xách màu đen và giày loafer giúp sang chảnh hóa cả tổng thể trang phục.

Công thức áo thun trắng và quần denim đen ống đứng đơn giản bỗng trở nên nữ tính, cuốn hút hơn hẳn nhờ chiếc áo cardigan mỏng khoác ngoài. Khi đi giày loafer đế bệt, chị em nên sơ vin để đảm bảo hiệu quả tôn dáng cao ráo. Các nàng có thể mặc bộ cánh trên từ công sở ra phố.

Chị em sẽ không lo vẻ ngoài trở nên nhạt nhòa khi diện combo áo thun trắng và quần denim xám. Bởi lẽ, chỉ cần khoác ngoài một chiếc áo da, đi giày mũi nhọn, tổng thể trang phục đã thêm phần nổi bật, sang chảnh. Bộ cánh trên còn tôn dáng tối ưu, nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn hay không cũng nên tham khảo.

Vào những ngày mùa thu ấm áp, chị em nên áp dụng công thức trên. Áo gile tối màu và quần denim đen ống đứng không chỉ cá tính, thời thượng mà còn ghi điểm sang trọng, đặc biệt là khi chị em sơ vin, tô điểm thắt lưng mảnh màu nâu và đi giày slingback màu đen.

Mang tông màu tối làm chủ đạo nhưng bộ cánh trên vẫn đầy cuốn hút, không hề cộng tuổi cho người mặc. Combo áo len tăm và quần màu đen tạo sự nữ tính và trang nhã. Trong khi đó, dây chuyền mảnh và sandal cao gót giúp bộ đồ trở nên sang trọng hơn, dù đều là những item đơn giản.

Áo cardigan mỏng màu đen vốn thời thượng nhưng vẻ ngoài của người mặc sẽ trở nên trẻ trung hơn nữa khi mẫu áo được kết hợp cùng quần jeans xanh. Chưa cần lựa chọn cầu kỳ, chiếc túi xách màu đen, sandal cao gót quai mảnh tối giản là đủ để nâng cấp bộ cánh, tạo nên outfit điểm 10 phong cách.

Áo blouse nhấn eo và quần đen ống đứng là combo không hề xa lạ, nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Bộ cánh trên giúp vóc dáng trở nên cao ráo và thon thả hơn. Đôi giày slingback mũi nhọn cộng thêm điểm sang chảnh, và còn mang đến tác dụng kéo chân thon dài.

Bên cạnh quần denim ống đứng, chị em cũng đừng bỏ qua quần kaki ống đứng vì item này diện lên rất thoải mái, đồng thời mang đến sự trẻ trung, phóng khoáng. Sự kết hợp giữa quần kaki ống đứng và áo blouse trắng đã tạo nên bộ cánh nữ tính, tao nhã. Trong khi đó, túi xách màu nâu và giày loafer trắng giúp đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể.

Các món thời trang vải denim luôn lý tưởng để dành cho mùa thu. Bộ cánh gồm áo sơ mi denim, áo thun màu xám và quần jeans là một gợi ý hoàn hảo giúp chị em ghi điểm thời thượng, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch. Đôi giày mũi nhọn không hề "lệch pha" với bộ đồ, thay vào đó là tăng thêm sự sang chảnh và tôn dáng hữu hiệu.

Bộ cánh trên không chỉ toát lên nét trẻ trung, nữ tính mà còn tôn lên vẻ quyến rũ của người diện. Đôi giày cao gót mũi nhọn ăn nhập hoàn hảo với tổng thể, giúp kéo chân dài hơn và tăng sự sang chảnh.

Ảnh: Sưu tầm